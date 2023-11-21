В этом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в отборочном турнире Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Хорватия — Армения

Футбол. Отбор Евро-2024

Сборной Хорватии для выхода в финальную часть Евро-2024 нужно выиграть в этом поединке и не оглядываться на результаты конкурентов. Сейчас она идет второй, опережая на два очка Уэльс, которому проигрывает по дополнительным показателям.

«Шашечные» в данной компании отпраздновали четыре виктории, раз сыграли вничью и дважды уступили. Несколько дней тому назад они на выезде легко справились с Латвией 2:0.

Команда Армении уже точно не сможет квалифицироваться в финальную часть континентального первенства. У нее восемь баллов на счету и четвертое место в группе.

За всю турнирную дистанцию армяне выиграли две игры и дважды сыграли вничью, и три раза проиграли. Накануне этого поединка они поделили дома очки с Уэльсом 1:1.

Хорваты на своем поле не будут церемониться с армянами и наверняка добудут уверенную викторию, а с ней и путевку на Евро-2024.

Ставка: победа сборной Хорватии с форой (-1,5) за 1.61.

Греция — Франция

Футбол. Отбор Евро-2024

Сборная Греции уже точно финиширует на третьей позиции в группе. Однако она еще будет иметь шанс пробиться в финальную часть через плей-офф по квоте Лиги наций.

В этой компании «эллины» четыре поединка выиграли и трижды проиграли. В преддверии данного матча они в товарняке на своем поле обыграли Новую Зеландию 2:0.

Французы уже давно забронировали себе путевку в финальную часть Евро-2024, которая пройдет предстоящим летом в Германии.

«Трехцветные» выиграли все семь матчей в данной компании с общим счетом 21:1. А накануне этого поединка сборная Франции на своем поле уничтожила Гибралтар с рекордным счетом 14:0.

Французы будут стремиться завершить этот обор со 100% показателями и приложат максимум усилий для победы в этой игре.

Ставка: победа сборной Франции за 1.83.

Гибралтар — Нидерланды

Футбол. Отбор Евро-2024

Национальная команда Гибралтара — это андердог европейского и мирового футбола. И в этом квалификационном цикле она полностью подтвердила свой статус.

«54» проиграли все семь проведенных матчей и не забили ни одного гола в них, пропустив в свои ворота 35 мячей. В прошлом туре они были разгромлены на выезде Францией 0:14.

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Сборная Нидерландов по итогам прошлого тура официально оформила свой выход в финальную часть Евро-2024, обыграв на своем поле команду Ирландии со счетом 1:0.

Всего же в текущем отборе у «оранжевых» пять викторий и два поражения, оба которые были от французов — 1:2 и 0:4. Своего же предстоящего противника в первом круге они дома обыграли 3:0.

Аутсайдер даже на своем поле не сможет ничего противопоставить голландцам и потерпит очередное крупное фиаско.

Ставка: победа сборной Нидерландов с форой (-3) за 1.47.

Общий коэффициент — 4.12.