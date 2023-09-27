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    «Интер» продолжит побеждать, «Реал» исправиться за осечку

    Экспресс дня 27 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Интер»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в итальянской Серии А, испанской Ла Лиге и нидерландской Эредивизии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Реал» — «Лас-Пальмас»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Реал» в прошлом чемпионате Испании стал вторым, но без трофея не остался, выиграв национальный кубок. Новый же сезон команда начала просто шикарно.

    Она выиграла первые пять встреч в Примере и одолела берлинский «Унион» 1:0 на старте Лиги чемпионов. И только на прошлых выходных «сливочные» прервали свое победное шествие, уступив в дерби «Атлетико» 1:3.

    «Лас-Пальмас» в минувшем сезоне выступал во втором по рангу дивизионе Испании и смог занять там второе место, благодаря чему получил прямой билет в элиту.

    В Примере канарцы в первых пяти турах расписали две мировые и потерпели три фиаско. И только накануне они прервали свою безвыигрышную серию, одолев дома «Гранаду» со счетом 1:0.

    Мадридцы после фиаско в дерби должны дома одолеть островитян, но вряд ли их победа будет убедительной. В общем, ставим с форой на гостей.

    Ставка: победа «Лас-Пальмаса» с форой (+2,5) за 1.48.

    «Интер» — «Сассуоло»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Интер» весьма неплохо провел прошлый сезон. В чемпионате Италии он занял третье место и добрался до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ман Сити» со счетом 0:1.

    В новом же розыгрыше Серии А «нерадзурри» выиграли все пять проведенных встреч и идут во главе таблицы. Единственный матч в этом сезоне, который миланцы не смогли выиграть, пришелся на Лигу чемпионов — ничья в гостях с «Реал Сосьедад» 1:1.

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    «Сассуоло», который в прошлом чемпионате Италии финишировал на 13 позиции, в текущем первенстве пока также находится в середине таблицы, набрав в пяти матчах шесть очков.

    «Зелено-черные» в первых четырех турах потерпели три фиаско с разницей в два гола и выиграли один матч. В прошлом же туре «Сассуоло» неожиданно на своем поле легко справился с «Ювентусом» 4:2.

    «Интер» на старте сезона набрал просто крейсерский ход и в родных стенах наверняка не испытает трудностей с «Сассуоло».

    Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.51.

    «ПСВ» — «Гоу Эхед Иглс»

    Футбол. Чемпионат Нидерландов

    С начала сезона «ПСВ» уже провел 11 встреч в различных турнирах и успел выиграть уже один трофей, став победителем Суперкубка Нидерландов. Также он удачно выступил в квалификации ЛЧ, но в первом туре группового этапа проиграл в Лондоне «Арсеналу» 0:4.

    А в новом чемпионате страны клуб из Эйндховена еще баллов не терял, выиграв все пять проведенных встреч, и идет во главе таблицы. В прошлом туре он разгромил в гостях «Алмере Сити» 4:0.

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    «Гоу Эхед Иглс» в прошлом чемпионате Нидерландов финишировал в середине турнирной таблицы. Команда не имела шансов на еврокубки, но в то же время и вылет ей не грозил.

    В текущем первенстве клуб из Девентера проиграл на старте 1:5 «АЗ», но затем не уступает на протяжении четырех встреч, выиграв три из них, и идет в топ-5 чемпионата.

    «ПСВ» значительно превосходит своего соперника в классе и на своем поле не должен испытать трудностей с ним.

    Ставка: победа «ПСВ» с форой (-1,5) за 1.51.

    Общий коэффициент — 3.37.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 27 сентября: прогноз, ставка (3.37), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Экспресс. «Интер» продолжит побеждать, «Реал» исправиться за осечку
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