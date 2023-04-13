В этом экспрессе от LiveSport.ru на этот раз рассмотрим предстоящие поединки Лиги Европы и Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»

Футбол. Лига Европы

«Манчестер Юнайтед» на групповой стадии Лиги Европы стал вторым в своем квартете, поэтому в плей-офф начал играть с 1/16 финала, где справился с «Барселоной» (2:1 и 2:2), а затем выбил «Бетис» — 4:1 и 1:0.

На внутренней арене манкунианцы ведут борьбу за попадание в топ-4. сейчас они идут третьими, опережая пятую строку на три пункта. в преддверии этой игры они обыграли 2:0 «Эвертон». и данная виктория стала для «МЮ» четвертой за последние пять встреч.

«Севилья» же перебралась в Лигу Европы из Лиги чемпионов, финишировав на третьем месте на групповом этапе. И в плей-офф данного турнира испанцы прошли «ПСВ» и «Фенербахче», выигрывая дома, но проигрывая в гостях.

В чемпионате Испании «нервионцы» выступаю не лучшим образом, находясь во второй половине турнирной таблицы в пяти очках от зоны вылета. У команды только одна виктория за последние четыре матча при двух фиаско и одной мировой.

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На своем поле манкунианцы наверняка справятся с «Севильей», которая вне родных стен в этом сезоне выступает уж крайне неудачно.

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 1.60.

«Ювентус» — «Спортинг»

Футбол. Лига Европы

«Ювентус» в Лигу Европы перебрался из Лиги чемпионов и успел в данном турнире уже пройти два этапа, поочередно справившись на них с «Нантом» и «Фрайбургом».

На выходных туринский коллектив уступил в выездной игре Серии А со счетом 1:2 «Лацио», прервав тем самым свою 6-матчевую серию без фиаско, в которой пять раз победил. Напомним, что «Юве» лишен 15 очков в чемпионате страны и сейчас идет седьмым и от четвертой строки отстает на восемь пунктов.

«Спортинг» аналогично своему предстоящему противнику перебрался в ЛЕ из Лиги чемпионов. И он также преодолел уже два этапа в этом соревновании, пройдя «Мидтьюлланн» и лондонский «Арсенал».

Чемпионат Португалии лиссабонцы проводят не лучшим образом и рискуют пролететь мимо следующей ЛЧ. Сейчас они идут пятыми с отставание в пять баллов от третьей позиции. Отметим, что у команды 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой было шесть викторий.

«Юве» явно сделал упор на данный турнир из-за лишения очков на внутренней арене, так что приложит максимум усилий для победы в этой игре.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.83.

«Лех» — «Фиорентина»

Футбол. Лига конференций

Польский коллектив стал вторым в своей группе в Лиге конференций, пропустив вперед себя «Вильярреал». И в первом раунде плей-офф он прошел «Буде-Глимт», а в 1/8 финала «Лех» дважды обыграл «Юргорден».

В чемпионате Польши коллектив идет третьим, не имея шансов там на победу. На выходных он выиграл матч внутреннего первенства со счетом 2:0. И этот результат продлил его беспроигрышную серию до семи поединков, пять из которых были выиграны.

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В Лиге конференций «Фиорентина» также стала второй на групповом этапе и то же прошла уже два этапа плей-офф, выиграв все четыре проведенных поединка. Сперва она прошла «Брагу», после чего справилась и «Сивасспором».

Клуб из Флоренции располагаясь в середине таблицы Серии А. А к этой игре он подходит после домашней ничьей со «Специей» 1:1. Перед этим «фиалки» одержали девять подряд побед, а не проигрывают они уже 12 поединков подряд во всех турнирах.

Прогнозируем, что первый поединок эти команды проведут в осторожном стиле и не порадуют зрителей изобилием голов.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.83.

Общий коэффициент — 5.35.