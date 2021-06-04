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    «Сухое» зрелище в Мадриде и продолжение удивительной серии итальянцев

    Экспресс дня 4 июня. Прогноз и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 4 июня
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    Криштиану Роналду
    В новом экспрессе рассмотрим сразу три товарищеских матча, которые пройдут в пятницу.

    Испания — Португалия

    Футбол. Товарищеский матч

    Сложно сказать, зачем испанцам и португальцам сейчас этот матч, но они все таки решили встретиться и проверить друг друга в максимально стрессовой обстановке.

    Хотя далеко не факт, что обе сборные будут чересчур напрягаться. Все будет зависеть от стартовых составов. Если оба тренера сделают ставку на не основных исполнителей, тогда, вероятно, будет жара — парни постараются доказать, что готовы играть с первых минут не только в товарищеских, но и в официальных матчах.

    Но так или иначе, а рассчитывать на то, что здесь будет шоу и праздник результативного футбола, не приходится. Как обычно, мы увидим много тактики, суеты — и ничего конкретного. Типичная история для современного футбола.

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    • К слову, Испания и Португалия встречались не так давно в Лиссабоне (в октябре прошлого года), и тогда игра завершилась вничью — 0:0. Был очень даже насыщенный матч, но, забить, конечно же, никто не смог.

    В общем, вряд ли снова сыграют 0:0, но больше двух мячей эти банды не забьют.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.87.

    Италия — Чехия

    Футбол. Товарищеский матч

    Итальянцы на прошлой неделе уже провели один товарищеский матч, в котором Роберто Манчини посмотрел на ближайший резерв команды.

    «Скуадра Адзурра» разнесла Сан-Марино — 7:0. Счет в данном случае удивлять не должен, соперник был соответствующий.

    Тут надо обратить внимание на другое. Беспроигрышная серия итальянцев составляет уже 26 (!) матчей. После того, как национальная команда «пролетела» мимо чемпионата мира в России, в Италии очень серьезно занялись делами сборной. И самое, конечно, удивительное, что такие результаты она демонстрирует под руководством Манчини.

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    Поскольку для Италии это заключительный «товарняк» перед стартом Евро, она наверняка сыграет идеальным составом — это будет генеральная репетиция.

    Скорее всего, итальянцы победят с разницей в один-два мяча.

    Ставка: победа Италии за 1.72.

    Венгрия — Кипр

    Футбол. Товарищеский матч

    Сборная Венгрии в пятницу проведет первый из двух товарищеских матчей перед чемпионатом Европы.

    Для начала венгры выбрали соперника попроще — команду Кипра. Задиристую, но все-таки не очень сильную. Здесь можно будет спокойно экспериментировать с составом, тактикой — на результате это сильно не скажется.

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    В принципе, если тренерский штаб хотя бы немного уменьшил перед матчем уровень нагрузок, венгры выиграют, но вряд ли с крупным счетом.

    Во всяком случае, в последнее время у Венгрии крайне редко бывают проблемы с такими соперниками.

    Ставка: победа Венгрии за 1.39.

    Общий коэффициент — 4.55.

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