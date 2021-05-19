19 мая состоятся матчи английской Премьер-лиги и финал Кубка Франции.

«Монако» — ПСЖ

Футбол. Кубок Франции. Финал.

«Монако» занимает высокую позицию в чемпионате (3 место) и пока что проходит в групповую стадию Лиги чемпионов. В любом случае команда Ковача будет участвовать в еврокубках, но победа в Кубке Франции над ПСЖ может украсить сезон.

Ранее в турнире «Монегаски» обыграли «Ниццу» 2:0, «Метц» 1:0 П и «Лион» 2:0. Сейчас у хозяев серия из трех побед. В полуфинале Кубка они разгромили команду ГФА 74 5:1, а также победиил «Ренн» 2:1 и «Реймс» 1:0 в чемпионате Франции.

Не сыграют Пьетро Пеллегри, Стефан Йоветич, Софиан Диоп и Виллем Гёббелс.

ПСЖ вылетел из ЛЧ и впервые за долгое время может упустить титул чемпиона Франции. Для «Парижан» победа в Кубке Франции является обязательной.

Уже на прошлой стадии ПСЖ столкнулся с проблемами, но все обыграл «Монпелье» (3:2 П). Хотя до этого гости более уверенно обыгрывали «Анже» (5:0), «Лилль» (3:0) и «Брест» (3:0).

Что касается последних результатов, то за 4 встречи у ПСЖ только одна победа в основное время — над «Реймсом» (4:0) в Лиге 1. Еще поражение от «Ман Сити» (0:2) и ничья с «Ренном» (1:1).

У Почеттино не сыграют Неймар, Верратти, Курзава, Бернат и Кимпембе.

Учитывая, что в последних матчах обе команды пропускали, мы предлагаем поставить на обе забьют.

Ставка — обе забьют за 1.69.

«Бернли» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии. 37 тур

«Бернли» обезопасил себя от вылета, набрав 39 очков в 36 матчах. Теперь оставшиеся игры имеют формальный характер. В качестве мотивации может служить домашняя серия без побед из 10 матчей.

В 36 туре «Бернли» крупно проиграл «Лидсу» (0:4). В более ранних турах команда Дайча терпела поражения от «Ман Юнайтед» (1:3) и «Вест Хэма» (1:2). Эти три результата разбавляют победы над «Фулхэмом» (2:0) и «Вулверхэмптоном» (4:0).

«Ливерпуль» ждет валидольная концовка сезона. Клопп и Ко отстают от «Челси» на одно очко в борьбе за Лигу чемпионов, поэтому им важно победить в оставшихся встречах. Именно это они и делали в трех прошлых турах.

«Ливерпуль» обыгрывал «Саутгемптон» со счетом 2:0 и «Ман Юнайтед» со счетом 4:2. В 36 туре «Красные» столкнулись с проблемами в виде «Вест Бромвича», но гол вратаря Алисона на последних секундах позволил им набрать 3 очка.

Все прогнозы на АПЛ

«Ливерпулю» важен результат, а не количество голов. С такими проблемами в обороне «Мерсисайдцам» нужно быть осторожнее, поэтому нам не стоит ждать от гостей много голов.

Ставка — ИТМ2 (3.0) за 1.59.

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»

Футбол. Чемпионат Англии. 37 тур

«Тоттенхэм» цепляется за Лигу Европы и сейчас команда Райана Мейсона занимает неустойчивую 6 позицию. Тем не менее радуют 3 победы в четырех последних матчах.

«Шпоры» в прошлый раз одолели «Вулверхэмптон» со счетом 2:0, а перед этим они громили «Шеффилд» (4:1) и обыграли «Саутгемптон» (2:1). Единственная неудача за этот период была в игре с «Лидсом», где хозяева проиграли 1:3.

«Астон Вилла» практически завершила сезон. Оставшиеся игры не имеют никакой соревновательной мотивации. Отсюда и такие результаты — поражение 1:3 от «Ман Юнайтед», 2:3 от «Кристал Пэлас» и ничья с «Эвертоном» 0:0.

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Отметим, что за шесть туров у «Львов» лишь одна победа — над «Эвертоном» со счетом 2:1. Это единственный успешный результат для команды в выездных матчах весенней части сезона.

В отличие от «Астон Виллы», «Тоттенхэму» нужны очки. В принципе команда Мейсона имеет хорошие шансы, учитывая три прошлые победы и лишь один пропущенный гол в трех турах. «Тоттенхэм» выиграл в первом круге (2:0), выиграет и сейчас.

Ставка — победа «Тоттенхэма» за 1.53.

Итоговый коэффициент — 4.11.