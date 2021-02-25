В нашем новом суперэкспрессе сразу восемь событий. Яркий микс из матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Лацио» — «Бавария»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч

«Бавария» поехала в Рим далеко не в лучшем состоянии. Главный тренер мюнхенского клуба Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции подтвердил, что последние матчи дались команде с трудом.

В том числе из-за вспышки коронавируса. В ближайшем матче, например, не сыграют Томас Мюллер и Бенжамен Павар. Кроме того, не будет Сержа Гнабри и Корентена Толиссо.

На прошлой неделе «Бавария» не смогла выиграть у «Арминии» и потерпела поражение от «Айнтрахта». Вряд ли это повод говорить о серьезном игровом кризисе, но период действительно непростой.

И это шанс для «Лацио». Как минимум не проиграть и сохранить интригу перед ответным матчем. Есть ощущение, что «Бавария» морально готова к неудаче в римском матче и настраивается, прежде всего, на ответную встречу в Мюнхене. Камбэки мюнхенская машина умеет делать.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Ну а пока что можно поставить на голы «Лацио». Но обязательно с подстраховкой. Если даже «Арминия» смогла, то почему бы и «Лацио» не вколотить парочку мячей в ворота Мануэля Нойера?

Ставка: тотал «Лацио» больше 1,0 за 1.72.

«Аталанта» — «Реал» Мадрид

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч

Серьезные кадровые проблемы и у «Реала». Более того, «Мадрид» из травмированных вполне может составить сборную мира. Там и Серхио Рамос, и Эдена Азар, и Родриго...В общем, перечислять можно долго.

И это одна из причин, почему букмекеры перед первым матчем отдают предпочтение «Аталанте». Впрочем, дело не только в проблемах «Реала». Достаточно взглянуть на результаты итальянской команды, а там победы над «Ромой», «Миланом», «Наполи» и еще ряд очень приличных матчей. Честно говоря, чуть-чуть впечатляет.

Но это «Реал» — очень прагматичный и аккуратный. Были, конечно, и у «Мадрида» так себе матчи. Взять хотя бы два поражения от донецкого «Шахтера». Но в целом в важных матчах «Реал» играет здорово в этом сезоне.

Может быть, у «Аталанты» что-то и получится, но вряд ли «Реал» уедет домой, не забив хотя бы один мяч.

Ставка: тотал «Реала» больше 1,0 за 1.52.

«Боруссия» Менхенгладбах — «Манчестер Сити»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч

После сокрушительного провала в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов вряд ли есть смысл говорить, что «Манчестер Сити» повезло с жеребьевкой. «Лион» полгода назад тоже не выглядел командой, которая может обыграть один из лучших клубов АПЛ, но, чем все в итоге завершилось, напоминать, наверное, не надо.

Но при этом глупо отрицать, что «Манчестер Сити» находится в какой-то просто невероятной форме. 18 побед кряду — такого в английском футболе не было очень давно.

Несмотря на аномальное количество неожиданных результатов, в этом матче все же не стоит рассчитывать на сенсацию. «Сити» сейчас чересчур хорош.

Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 1,5 за 1.37.

«Тоттенхэм» — «Вольфсбергер»

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч

Лига Европа единственный турнир, который дарит «Тоттенхэму» позитивные эмоции. «Шпоры» легко преодолели групповой этап и стартовали с крупной победы в плей-офф.

На прошлой неделе «Тоттенхэм» нокаутировал «Вольфсбергер» со счетом 4:1. С итоговым результатом практически все ясно, команда Жозе Моуринью уже одной ногой в следующем раунде.

Все прогнозы на Лигу Европы

Но несмотря на это, в ближайшем матче «Тоттенхэму» нельзя будет расслабляться. После очередной неудачи в АПЛ лондонской команде надо хоть как-то порадовать своих болельщиков, которые все больше начинают разочаровываться в футболе Моуринью.

Но в победе над австрийцам можно не сомневаться. Команды находятся на абсолютно разном уровне.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.31.

«Хоффенхайм» — «Мольде»

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч

«Хоффенхайм» и «Мольде» на прошлой неделе устроили настоящий триллер. Немецкий клуб выигрывал сначала 2:0, потом 3:1, но завершилось это шоу со счетом 3:3.

Это была игра с невероятным количеством опасных моментов. И если так призадуматься, то это именно то, чего все хотят. А все хотят зрелища.

Но все-таки надо сказать, что «Хоффенхайм» был лучше. Норвежцы тоже молодцы, но дважды совершить подвиг им не удастся.

«Хоффехайм» после первой игры с «Мольде» уничтожил «Вердер», а перед этим еще была и гостевая ничья с дортмундской «Боруссией». Скорее всего, немецкий клуб выиграет с разницей в два-три мяча.

Ставка: победа «Хоффенхайма» за 1.33.

«Шахтер» — «Маккаби» Тель-Авив

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч

«Шахтер» в первом матче с «Маккаби» подтвердил статус лучшей команды Восточной Европы. Чемпион Украины выиграл в Тель-Авиве со счетом 2:0. Но на самом деле все было не так уж и просто, «Маккаби» очень серьезно сопротивлялся.

Любой, кто смотрел матч, наверняка подтвердит, что поражение «Ростова» от «Маккаби» в квалификации Лиги Европы не стоит называть позором. «Маккаби» в порядке. В конце концов, этот клуб преодолел групповой этап турнира.

Но «Шахтер» все-таки по своему потенциалу один из фаворитов турнира, это очевидно. И ответный матч, скорее всего, тоже завершится в пользу донецкого клуба.

Ставка: победа «Шахтера» за 1.75.

«Динамо» Загреб — «Краснодар»

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч

«Краснодар» разочаровал. И оговорки здесь не нужны. Пауза, зимние сборы, первый официальный матч и все остальное — это понятно, но домашнее поражение и три пропущенных мяча от Загреба на своем поле принять крайне сложно.

И самое печальное, что никак нельзя сказать, что «Динамо» повезло. Результат по игре. Увы, но в Хорватии «Краснодар», по всей видимости, будут добивать. Нет ни малейшего повода для оптимизма.

Кстати, на выходных «Краснодар» еще и из Кубка России вылетел, проиграв дома «Сочи». Еще один матч, в котором команда Мурада Мусаева очень слабо сыграла в обороне.

В Загребе ворота «Краснодара» пустыми тоже не останутся.

Ставка: тотал «Динамо» Загреб больше 1,0 за 1.42.

«Брюгге» — «Динамо» Киев

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч

Ни суровые киевские морозы, ни травмы, ни вспышка коронавируса — ничего не помешало «Брюгге» добиться положительного результата в первом матче с «Динамо». Ничья 1:1 оставляет бельгийцам отличные шансы на выход в следующий раунд плей-офф.

По игре «Брюгге» был заметно лучше «Динамо». Команде Мирчи Лучески совсем не хватает фантазии в атаке, чего не скажешь о лучшей команде Бельгии, которая даже в ужасных погодных условиях показала содержательный футбол.

В ответном матче «Динамо» будет сложно не проиграть. Дома «Брюгге», как правило, играет очень агрессивно. «Зенит» легко подтвердит.

Ставка: победа «Брюгге» с форой (0) за 1.60.

Общий коэффициент -24,87.