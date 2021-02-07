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    В нашем уже традиционном суперэкспрессе рассмотрим сразу же матчей, которые пройдут на выходных.

    «Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд

    Футбол. Чемпионат Германии. 20-й тур

    «Боруссия» продолжает играть на нервах своих болельщиков. На прошлой неделе Дортмунд ужасно начал домашний матч против «Аугсбурга», первым, как это часто бывает, пропустил, лишний раз напомнив, что в этом сезоне успехом станет попадание в топ-4. А пока что «Боруссия» всего лишь шестая.

    У «Аугсбурга» команда Эдина Терзича все-таки выиграла, но дальше был еще один невнятный матч. Буквально несколько дней назад «Боруссия» устроила непонятное представление в игре с «Падерборном» на Кубок Германии. 2:0 уже к 16-й минуте, казалось бы, все под контролем, но нет.

    В конце второго тайма Дортмунд позволил команде из второй Бундеслиги отыграться и перевести все это действо в овертайм. Там уже за дело взялся Эрлинг Холанд, но в целом «Боруссия» снова разочаровала.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Впереди встреча с дерзким «Фрайбургом», у которого за последние пару месяцев был лишь один по-настоящему неудачный матч — в прошлом туре команда Кристиана Штрайха с треском проиграла «Вольфсбургом». Во всех остальных матчах «Фрайбург» выглядел очень прилично.

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    • В общем, можно не сомневаться, что «Боруссия» снова пропустит и, возможно, даже вернется домой с пустыми руками.

    Ставка: обе команды забьют за 1.56.

    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 23-й тур

    «Манчестер Юнайтед» на этой неделе повторил рекорд результативности для одного матча АПЛ. Команда Оле-Гуннара Сульшера уничтожила «Саутгемптон» — 9:0. Это было невероятно. А на самом деле, ключевую роль в этом разгроме сыграло раннее удаление в составе «Саутгемптона», который остался вдесятером уже на первых минутах.

    Календарь и таблица АПЛ

    Перед этим же «МЮ» сенсационно уступил дома «Шеффилд Юнайтед» и сыграл вничью с «Арсеналом». Матч в Лондоне получился настолько печальным, что сейчас даже трудно поверить, что он вообще был.

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    • В принципе, можно было бы предположить, что в обычной ситуации у «МЮ» будут проблемы и против «Эвертона», но, наверное, нет. На этой неделе также пройдет матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», и для «МЮ» это шанс либо приблизиться к первому месту, либо увеличить отрыв от одного из конкурентов. Счет на этот раз вряд ли будет крупным, победа «МЮ» с разницей в один-два мяча, не более.

    Ставка: победа «МЮ» за 1.57.

    «Аталанта» — «Торино»

    Футбол. Чемпионат Италии. 21-й тур

    А здесь, в первую очередь, нужно сделать акцент на игре и результатах «Торино». Описать можно одним словом — это боль. В прошлом туре «Торино» с трудом отыгрался в матче с «Фиорентиной», которая завершала встречу вдевятером...

    Календарь и таблица Серии А

    Даже в такой ситуации у туринской команды возникли огромные проблемы. Смена главного тренера, похоже, вообще никак не повлияла на перспективы «Торино» — это реальный претендент на вылет.

    Так что будет крайне удивительно, если «Аталанта» потеряет очки в предстоящем матче. Но это маловероятно.

    Ставка: победа «Аталанты» за 1.44.

    «Хоффенхайм» — «Айнтрахт»

    Футбол. Чемпионат Германии. 20-й тур

    Пять предыдущих матчей между этими командами завершились в пользу «Айнтрахта». И вполне возможно, что клуб из Франкфурта продлит эту серию. «Айнтрахт» часто буксовал осенью, но сейчас это одна из лучших команд Бундеслиги.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Айнтрахт» одержал шесть побед в семи предыдущих турах, благодаря чему поднялся в таблице уже на четвертое место. И это действительно один из реальных претендентов на путевку в Лигу чемпионов.

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    Ну и надо знать, сколько забивает «Айнтрахт»: в последних семи матчах в его активе 19 мячей. По количеству забитых голов «Айнтрахт» уступает сейчас только «Баварии».

    В общем, не самую надежную защиту «Хоффенхайма» ждет серьезное испытание.

    Ставка: тотал «Айнтрахта» больше 1,5 за 1.70.

    «Бетис» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании. 22-й тур

    Даже если сильно захотеть, найти хотя бы несколько более-менее серьезных поводов, чтобы покритиковать «Барселону», вряд ли получится. Команда Рональда Кумана в полном порядке.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Да, не все матчи проходят по идеальном сценарию, иногда «Барса» попадает в сложнейшие ситуации, как, например, в кубковой игре с «Гранадой», когда она за несколько минут до финального свистка проигрывала 0:2, а в итоге ушла от поражения и в овертайме растоптала соперника.

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    • В последних десяти матчах у «Барселоны» девять побед. Опять-таки, где-то было сложно, но сейчас никому не бывает легко, сенсации случаются буквально каждый день.

    Тяжело будет и против «Бетиса», который тоже выдал серию неплохих результатов, но «Барселона» прямо сейчас показывает очень хорошую игру, особенно в атаке, поэтому есть все основания предполагать, что каталонцы снова наберут три очка.

    Ставка: победа «Барселоны» за 1.61.

    «Милан» — «Кротоне»

    Футбол. Чемпионат Италии. 21-й тур

    «Милан» против последней команды Серии А. Тут, в общем-то, и обсуждать нечего. «Кротоне» оказался не готов к элитному дивизиону, и уже сейчас всем понятно, что следующий сезон команда начнет в Серии Б, это ее реальный уровень.

    В 20-ти матчах «Кротоне» пропустил 46 мячей — против «Милана», который в среднем за игру забивает два мяча, добиться положительного результата с такой обороной будет крайне проблематично.

    «Милан» в конце января провел несколько неудачных матчей, в том числе вылетел из Кубка Италии, проиграв «Интеру», но уже в недавней встрече с «Болоньей» было видно, что команда Стефано Пиоли пришла в себя. Победа над «Кротоне» позволит «Милану» остаться на первом месте — с мотивацией точно не должно быть проблем.

    Ставка: тотал «Милана» больше 2,0 за 1.53.

    Общий коэффициент — 14.81.

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