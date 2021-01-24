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    Счастливый суперэкспресс на выходные: кэф 16,66

    Суперэкспресс на 23-24 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс Прогнозы на Суперэкспресс
    Прогноз и ставки на Суперэкспресс на 23-24 января
    Ромелу Лукаку и Артуро Видаль
    Новая версия суперэкспресса из шести матчей. Общий коэффициент на этот раз не такой волнительный, но зато увеличиваются шансы на успех.

    «Майнц» — «Лейпциг»

    Футбол. Чемпионат Германии. 18-й тур

    У «Лейпцига» в начале января случилась небольшая пробуксовка. После сложнейшей победы над «Штутгартом» команда Юлиана Нагельсманна уступила дортмундской «Боруссии» и сыграла вничью с «Вольфсбургом». Неприятно, но, с другой стороны, возможно, лучше сейчас немного притормозить, чем во время ключевой части сезона.

    Кроме того, уже на этой неделе «Лейпциг» обыграл дома крепкий «Унион Берлин». Всего лишь 1:0, но соперник действительно серьезный.

    С «Майнцем» будет попроще. Во-первых, это предпоследняя команда Бундеслиги, до сих пор набравшая лишь семь очков, а во-вторых — хозяева едва ли успеют прийти в себя после недавней встречи с «Баварией». Сил было оставлено немало.

    Поэтому — победа «Лейпцига». Как правило, с этой командой у гостей никогда не бывает проблем.

    Ставка: победа «Лейпцига» за 1.48.

    «Севилья» — «Кадис»

    Футбол. Чемпионат Испании. 20-й тур

    Матч, в котором должна набрать три очка и продолжить погоню за конкурентами, то есть за «Реалом» и «Барсой». «Атлетико» команда Хулена Лопетеги уже не догонит, это очевидно, слишком уж далеко улетели «матрасники».

    «Кадис» при этом нельзя назвать командой, которая регулярно раздраривает очки, но против «Севильи» будет сложно.

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    Максимально простой выбор — победа «Севильи», которая не так давно побеждала на своем поле «Вильярреал» и «Реал Сосьедад».

    Ставка: победа «Севильи» за 1.52.

    «Удинезе» — «Интер»

    Футбол. Чемпионат Италии. 19-й тур

    «Интер» в прошлом туре обыграл «Ювентус», и это очень серьезная заявка на Скудетто. Были перед этим, конечно, и не очень хорошие матчи в исполнении команды Антонио Конте, но глупо отрицать, что это один из главных претендентов на чемпионский титул.

    У «Интера» для этого есть абсолютно все — сильный тренер, мощный состав и вполне комфортный график после вылета из еврокубков.

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    «Удинезе», безусловно, будет цепляться, всеми силами пытаться разрушать гостевые атаки, но повторить то же самое, что и в недавнем матче с «Аталантой» вряд ли получится. «Интер» в разы мощнее, и этим все сказано.

    Ставка: победа «Интера» за 1.62.

    «Шальке» — «Бавария»

    Футбол. Чемпионат Германии. 18-й тур

    Еще пару лет назад встречу этих команд можно было бы назвать центральной в очередном туре Бундеслиги. Но время идет, все меняется, «Шальке» сейчас на дне — во всех смыслах. Хозяева занимают последнее место в турнирной таблице, а их игра отдает нафталином. Что-то надо делать, но что именно, в Гельзенкирхене уже не очень понимают.

    И так уж вышло, что «Бавария» давненько никого не громила. Более того, год вообще начался довольно нервно. Поражение от менхенгладбахской «Боруссии», вылет из Кубка Германии, тяжелейшие победы над «Фрайбургом» и «Аугсбургом» — так тяжело «Баварии» давно не было.

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    Есть ощущение, что «Бавария» отведет душу в матче с «Шальке». Сенсация? Точно не в этот раз. 8:0 как в самом начале сезона, конечно, не будет, но три-четыре мяча «Бавария» спокойно организует.

    Ставка: тотал «Баварии» больше 2,5 за 1.54.

    «Ювентус» — «Болонья»

    Футбол. Чемпионат Италии. 19-й тур

    «Ювентус» образцы текущего сезона вряд ли кому-то нравится. Чаще всего «Старая синьора» показывает очень унылый футбол, под который очень хорошо засыпать. И в таблице «Юве» пока что только пятый.

    При этом на днях «Ювентус» обыграл «Наполи» в матче за Суперкубок Италии. Но, опять-таки, по игре — абсолютно ничего выдающегося.

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    • Это все не к тому, что «Ювентус» потеряет очки в матче с «Болоньей», но вполне вероятно, что борьба на поле будет до последней минуты. И не исключено, что гости свой гол тоже забьют.

    Ставка: обе команды забьют за 1.74.

    «Челси» — «Лутон Таун»

    Футбол. Кубок Англии. 4-й раунд

    Так уж получается, что Кубок Англии становится для «Челси» главным в текущем сезоне. Это, пожалуй, единственная реальная возможность для команды Фрэнка Лэмпарда выиграть трофей. В АПЛ «Челси», как оказалось, совсем не конкурент для «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и даже «Лестера», которому проиграл буквально несколько дней назад.

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    • Так что на кубковые матчи у «Челси» теперь максимальный настрой. И неважно, с кем предстоит играть — с клубом АПЛ или с командой из Чемпионшипа. К слову, тут еще можно поспорить, что «Челси» повезло с соперником.

    И все-таки сейчас «Челси», скорее всего, выиграет. В сложившейся ситуации хозяева очень нуждаются в уверенной победе. Чем больше забьют, тем лучше, иначе британские СМИ продолжат уничтожать Лэмпарда.

    Ставка: тотал «Челси» больше 2,5 за 1.73.

    Общий коэффициент — 16.66.

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