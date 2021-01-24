Суперэкспресс на 23-24 января. Прогнозы и ставки на футбол

Новая версия суперэкспресса из шести матчей. Общий коэффициент на этот раз не такой волнительный, но зато увеличиваются шансы на успех.

«Майнц» — «Лейпциг»

Футбол. Чемпионат Германии. 18-й тур

У «Лейпцига» в начале января случилась небольшая пробуксовка. После сложнейшей победы над «Штутгартом» команда Юлиана Нагельсманна уступила дортмундской «Боруссии» и сыграла вничью с «Вольфсбургом». Неприятно, но, с другой стороны, возможно, лучше сейчас немного притормозить, чем во время ключевой части сезона.

Кроме того, уже на этой неделе «Лейпциг» обыграл дома крепкий «Унион Берлин». Всего лишь 1:0, но соперник действительно серьезный.

С «Майнцем» будет попроще. Во-первых, это предпоследняя команда Бундеслиги, до сих пор набравшая лишь семь очков, а во-вторых — хозяева едва ли успеют прийти в себя после недавней встречи с «Баварией». Сил было оставлено немало.

Поэтому — победа «Лейпцига». Как правило, с этой командой у гостей никогда не бывает проблем.

Ставка: победа «Лейпцига» за 1.48.

«Севилья» — «Кадис»

Футбол. Чемпионат Испании. 20-й тур

Матч, в котором должна набрать три очка и продолжить погоню за конкурентами, то есть за «Реалом» и «Барсой». «Атлетико» команда Хулена Лопетеги уже не догонит, это очевидно, слишком уж далеко улетели «матрасники».

«Кадис» при этом нельзя назвать командой, которая регулярно раздраривает очки, но против «Севильи» будет сложно.

Максимально простой выбор — победа «Севильи», которая не так давно побеждала на своем поле «Вильярреал» и «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Севильи» за 1.52.

«Удинезе» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. 19-й тур

«Интер» в прошлом туре обыграл «Ювентус», и это очень серьезная заявка на Скудетто. Были перед этим, конечно, и не очень хорошие матчи в исполнении команды Антонио Конте, но глупо отрицать, что это один из главных претендентов на чемпионский титул.

У «Интера» для этого есть абсолютно все — сильный тренер, мощный состав и вполне комфортный график после вылета из еврокубков.

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«Удинезе», безусловно, будет цепляться, всеми силами пытаться разрушать гостевые атаки, но повторить то же самое, что и в недавнем матче с «Аталантой» вряд ли получится. «Интер» в разы мощнее, и этим все сказано.

Ставка: победа «Интера» за 1.62.

«Шальке» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии. 18-й тур

Еще пару лет назад встречу этих команд можно было бы назвать центральной в очередном туре Бундеслиги. Но время идет, все меняется, «Шальке» сейчас на дне — во всех смыслах. Хозяева занимают последнее место в турнирной таблице, а их игра отдает нафталином. Что-то надо делать, но что именно, в Гельзенкирхене уже не очень понимают.

И так уж вышло, что «Бавария» давненько никого не громила. Более того, год вообще начался довольно нервно. Поражение от менхенгладбахской «Боруссии», вылет из Кубка Германии, тяжелейшие победы над «Фрайбургом» и «Аугсбургом» — так тяжело «Баварии» давно не было.

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Есть ощущение, что «Бавария» отведет душу в матче с «Шальке». Сенсация? Точно не в этот раз. 8:0 как в самом начале сезона, конечно, не будет, но три-четыре мяча «Бавария» спокойно организует.

Ставка: тотал «Баварии» больше 2,5 за 1.54.

«Ювентус» — «Болонья»

Футбол. Чемпионат Италии. 19-й тур

«Ювентус» образцы текущего сезона вряд ли кому-то нравится. Чаще всего «Старая синьора» показывает очень унылый футбол, под который очень хорошо засыпать. И в таблице «Юве» пока что только пятый.

При этом на днях «Ювентус» обыграл «Наполи» в матче за Суперкубок Италии. Но, опять-таки, по игре — абсолютно ничего выдающегося.

Это все не к тому, что «Ювентус» потеряет очки в матче с «Болоньей», но вполне вероятно, что борьба на поле будет до последней минуты. И не исключено, что гости свой гол тоже забьют.

Ставка: обе команды забьют за 1.74.

«Челси» — «Лутон Таун»

Футбол. Кубок Англии. 4-й раунд

Так уж получается, что Кубок Англии становится для «Челси» главным в текущем сезоне. Это, пожалуй, единственная реальная возможность для команды Фрэнка Лэмпарда выиграть трофей. В АПЛ «Челси», как оказалось, совсем не конкурент для «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и даже «Лестера», которому проиграл буквально несколько дней назад.

Так что на кубковые матчи у «Челси» теперь максимальный настрой. И неважно, с кем предстоит играть — с клубом АПЛ или с командой из Чемпионшипа. К слову, тут еще можно поспорить, что «Челси» повезло с соперником.

И все-таки сейчас «Челси», скорее всего, выиграет. В сложившейся ситуации хозяева очень нуждаются в уверенной победе. Чем больше забьют, тем лучше, иначе британские СМИ продолжат уничтожать Лэмпарда.

Ставка: тотал «Челси» больше 2,5 за 1.73.

Общий коэффициент — 16.66.