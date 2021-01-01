Экспресс дня 1 января. Прогнозы и ставки на футбол

Традиционный экспресс от LiveSport.ru. На этот раз рассмотрим два матча английской Премьер-лиги и один из Чемпионшипа.

«МЮ» — «Астон Вилла»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 30 очками в турнирной таблице Премьер-лиги занимает вторую строчку, отставая при этом от лидера всего на три балла.

Сейчас у манкунианцев 9-матчевая серия без поражений, семь из которых были выиграны. В прошлом туре они в родных стенах одержали непростую победу над «Вулверхэмптоном» (1:0), а до этого на выезде поделили очки с «Лестером» (2:2).

«Астон Вилла» в турнирной таблице чемпионата Англии идет пятой, проигрывая предстоящему противнику четыре балла, но и сыграв на один матч меньше.

Отметим, что в декабре клуб из Бирмингема трижды выиграл и два поединка завершил ничьей. В предыдущем матче он на выезде поделил очки с «Челси», сыграв 1:1, а ранее разгромил дома «Кристал Пэлас» (3:0).

Все прогнозы на футбол

В десяти предыдущих очных противостояниях «МЮ» обыгрывал «Виллианов» восемь раз. Наверняка и на этот раз хозяева добудут приемлемый результат. Ставим на «красных дьяволов» с 0 форой.

Ставка: победа «МЮ» с форой 0 за 1.37.

«Эвертон» — «Вест Хэм»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

В активе «Эвертона» на данный момент 29 очков, с которыми коллектив идет на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от первой позиции на четыре пункта.

В прошлые выходные «ириски» обыграли на выезде «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:0. После этого они должны были встречаться с Манчестер Сити, но игра была перенесена из-за коронавируса. Отметим, что ливерпульцы выиграли последние четыре встречи первенства.

Сейчас у «Вест Хэма» в копилке 23 набранных очка и он располагается в середине турнирной таблицы АПЛ, правда, недалеко находится от зоны еврокубков.

На данный момент у «молотобойцев» 4-матчевая безвыигрышная серия, где было поражение в гостях от «Челси» (0:3) и три ничья, одна из которых была в прошлом туре с «Саутгемптоном» (0:0) на выезде.

«Ириски» вполне могут продлить свою победную серию, но все же перестрахуемся и поставим на хозяев с 0 форой.

Ставка: победа «Эвертона» с форой 0 за 1.50.

«Шеффилд Уэнсдей» — «Дерби»

Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип. 23-й тур

Накануне «Шеффилд Уэнсдей» на своей арене обыграл «Мидлсбро» со счетом 2:1. Этой викторий «совы» продлили беспроигрышную серию до трех матчей.

В этот период они расписали мировую с «Блэкберном» (1:1) в гостях и одолели дома «Ковентри» (1:0). Правда, эта удачная серия не помогла коллективу покинуть зону вылета.

В своем последнем сыгранном поединке «Дерби» на выезде разнес «Бирмингем» со счетом 4:0. Отметим, что за последние восемь игр «бараны» проиграли лишь раз, однако и побед было только три.

В турнирной таблице Чемпионшипа коллектив находится всего лишь на 20 месте, опережая зону вылета только на три пункта.

Как правило, очные противостояние этих клубов проходят более-менее результативно. Наверняка в данной встрече будет забито пару голов.

Ставка: ТБ 1.5 за 1.47.

Общий коэффициент — 3.02. 0