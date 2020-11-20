Экспресс дня 20 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

В рамках очередного экспресса рассматриваем три матча, которые пройдут во Франции и Нидерландах.

«Монако» — «ПСЖ»

Футбол. Чемпионат Франции. 11-й тур

В чемпионате Франции в пятницу вечером состоится любопытная игра между «Монако» и «Пари Сен-Жермен». Если в прошлом сезоне, все было ясно заранее, то сейчас определенно есть интрига.

Во-первых, «Монако» неплохо начал текущий сезон, после 10-ти туров команда с Лазурного берега занимает шестое место. Были, конечно, и провалы, но, если смотреть в целом, позитива все-таки побольше. В ноябре монегаски одержали крупную победу над «Бордо» и выиграли у «Ниццы». И это очень солидные результаты.

«Пари Сен-Жермен», понятное дело, лидирует, даже несмотря на постоянные проблемы с составом. Большой выбор игроков позволяет Томасу Тухелю решать, как правило, любую проблему. Во всяком случае, в матчах чемпионата «ПСЖ» не замечает отсутствие Неймара и Мбаппе.

И все-таки сейчас, наверное, стоит воздержаться от ставки на победу «ПСЖ». Лазарет действующего чемпиона переполнен, при этом многие игроки только-только вернулись из сборных — на этот раз Тухелю будет очень непросто найти идеальное сочетание для стартового состава. К тому же, на следующей неделе у «ПСЖ» важный матч в Лиге чемпионов.

Так что у «Монако» будет возможность зацепиться за очки в ближайшей игре. Кстати, «Монако» еще ни разу не проигрывал в этом сезоне на своем поле.

Ставка: победа «Монако» с форой (+1) за 2.04.

«Ренн» — «Бордо»

Футбол. Чемпионат Франции. 11-й тур

«Ренн» перед паузой провел ряд неудачных матчей, из-за чего опустился в таблице чемпионата Франции на третье место. Команда Жюльена Стефана выиграла только один из пяти предыдущих матчей. И в этом спаде нет ничего удивительного. Параллельно с национальным чемпионатом «Ренн» в этом сезоне также играет в Лиге чемпионов, на которую уходит немало сил.

И все-таки важно отметить, что «Ренн» перед паузой на матчи сборных провел неплохую игру с «ПСЖ». Несмотря на поражение, футбол «Ренна» оставил очень приятное впечатление.

«Бордо» — классический пример домашней команды. «Жирондинцы» проиграли три предыдущих гостевых матча. На своем же поле «Бордо» потерпел лишь одно поражение.

В общем, если «Ренн» сыграет так же, как в Париже пару недель назад, выездная серия «Бордо» наверняка продлится.

Ставка: победа «Ренна» с форой (0) за 1.40.

«Ден Босх» — «Йонг Аякс»

Футбол. Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион

«Молодежка» «Аякса» в очередном матче сыграет с одной из худших команд первого голландского дивизиона.

«Ден Босх» после 12-ти туров занимает в турнирной таблице последнее место. Безвыигрышая серия хозяев составляет уже девять матчей, в которых они потерпели семь поражений.

На своем поле «Ден Босх» последний раз выигрывал еще в конце сентября. С тех пор было три поражения и одна ничья.

Молодежная команда «Аякса» выиграла шесть из восьми последних матчей. И вряд ли «Ден Босх» помешает ей одержать еще одну победу.

Ставка: победа «Йонг Аякс» с форой (0) за 1.64.

Общий коэффициент — 4.69.