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    «Зенит» отложит чемпионство на следующий тур?

    Экспресс дня 5 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 5 июля
    Сердар Азмун
    В воскресенье, 5 июля, в чемпионатах России, Испании и Англии состоится очередной игровой день.

    «Краснодар» — «Зенит»

    Футбол. Чемпионат России. 26-й тур

    «Краснодар» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимает третье место. Лидеру «быки» уже проигрывают очень много, а вот от второй строчки отстают только на три очка.

    После возобновления первенства сперва «черно-зеленым» засчитали техническую викторию над «Оренбургом», а неделю назад они в гостях сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), упустив победу в компенсированное время.

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая вторую строку на 11 баллов. При определенных раскладах питерцы уже в этом туре могут стать чемпионами.

    Рестартовали «сине-бело-голубые» с крупной гостевой виктории над ЦСКА (4:0), после чего добились трудовых побед по 2:1 в родных стенах над «Крыльями Советов» и на выезде над «Тамбовом».

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  • 02/07/2020

    • От предстоящего матча вполне можно ожидать атакующего футбола, с забитыми мячами в обе стороны. Прогнозируем, что в этой игре голы забьют обе команды.

    Ставка: обе забьют — да за 1.69.

    «Вильярреал» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании. 34-й тур

    «Вильярреал» расположились в турнирной таблице Примеры на пятой строчке, отставая от четвертого места всего на три очка.

    После возобновления чемпионата «подводники» добились пять «сухих» викторий, раз сыграв вничью дома с «Севильей» (2:2). В своей последней сыгранной игре они в гостях одержали победу над «Бетисом» (2:0).

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    «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. За вторую позицию каталонцам можно не беспокоится, а вот от первой строки они отстают на четыре пункта.

    Свои два последние две встречи первенства «сине-гранатовые» свели вничью с одинаковым счетом по 2:2. В минувшем туре они в родных стенах поделили очки с мадридским «Атлетико», а до этого в гостях расписали мировую с «Сельтой».

    «Подводники» пребывают в отличной форме, и точно должны дать бой в родных стенах каталонцам. Ставим на хозяев с форой.

    Ставка: победа «Вильярреала» с форой (+1,5) за 1.44.

    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. 33-й тур

    «Саутгемптон» в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает всего 14 место, но имеет перевес в 13 баллов перед зоной вылета, так что вылет команде почти не грозит.

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    После перерыва «святые» дважды выигрывали в гостях, одолев 3:0 «Норвич» и 3:1 «Уотфорд», а на домашнем поле они потерпели фиаско от «Арсенала» (0:2).

    «Манчестер Сити» в турнрке АПЛ уверенно занимает вторую строчку. «Горожане» опережает третью позицию на 11 баллов, и наверняка свое нынешнее место удержат.

    После рестарта чемпионата они на выезде уступили «Челси» (1:2), а вот в родных стенах он одержали три крупные виктории. В прошлом туре «Сити» дома разгромил «Ливерпуль» со счетом 4:0.

    Наверняка «Сити» одержит викторию в этом матче и застолбит за собой вторую позицию.

    Ставка: победа «Ман Сити» за 1.35.

    Итоговый коэффициент — 3.28. 0

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