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    Сможет ли «Дукла» прервать серию без поражений «Высочины»?

    Экспресс дня 25 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 25 мая
    «Высочина» идет второй в таблице
    В понедельник, 25 мая, состоятся матчи в чемпионатах Армении и Чехии.

    «Арарат» — «Урарту»

    Футбол. Чемпионат Армении. 18-й тур

    Футбольный чемпионат в стране был прерван, как и многие европейские турниры, еще в середине марта. На днях первенство было возобновлено при пустых трибунах.

    В предстоящей игре примет участие «Арарат», однако речь не про лидера турнира, а второй одноименный клуб. Тем не менее, команда набрала 28 очков и идет пятой, отставая от лидирующего тезки на восемь пунктов, имея игру в запасе.

    В последнем туре перед паузой коллектив из Еревана встречался с «Лори» — поединок завершился вничью 0:0. В мае команда провела три товарищеские игры, в которых успела победить (2:0), сыграть вничью (2:2) и уступить (3:5).

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    «Урарту» находится пониже, но нельзя сказать, что это команды совершенно разного уровня. Клуб имеет 23 пункта и идет восьмым из десяти участников элитного дивизиона.

    В рамках возобновления сезона «Урарту» провел две товарищеские игры и в обеих уступил. В последнем перед паузой туре команда разделалась с абсолютным аутсайдером турнира «Ереваном» — 3:0.

    Cтоит отметить, что в прошлом году «Урарту» выиграл три из четырех очных поединков. Тем не менее, «Арарат» играет дома, поэтому постарается исправить негативную статистику, но лучше не рисковать и поставить на результативность обоих участников.

    Ставка: обе команды забьют за 1.77.

    «Дукла» — «Высочина»

    Футбол. Чемпионат Чехии. Вторая лига. 18-й тур

    Во втором дивизионе чешского первенства участники предстоящего поединка успели провести всего по одной игре в 2020-м году перед тем, как турнир ушел на паузу в связи с пандемией коронавируса. Сейчас игры будут проходить без болельщиков.

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    «Дукла» имеет серию без побед в последних трех матчах. В прошлой игре пражская команда на выезде была разгромлена «Викторией Жижков» — 2:5. Подопечные Романа Скухравы идут пятыми, набрав 31 очко и отставая от лидирующего «Пардубице» на семь пунктов.

    «Высочина» ведет еще более активную борьбу за выход в элиту. Клуб из Йиглавы идет вторым, набрав 35 пунктов и отставая от лидера на три очка.

    При этом подопечные Радима Кучеры не проигрывали своим соперникам в десяти подряд турах — шесть побед и четыре ничьи со счетом 1:1. Перед карантином «Высочина» дома обыграла «Тршинец» — 2:0.

    В семи последних очных встречах у «Дуклы» всего одна победа в 2017-м году. Ожидаем, что «Высочина» и в этот раз сможет не проиграть.

    Ставка: ничья или победа «Высочины» за 1.60.

    Итоговый коэффициент — 2.83. 0

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