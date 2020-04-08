КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарПочему Азар пока не заиграл в «Реале»? Гарри КейнТрансферный дайджест. 31 марта — 6 апреля НеймарСамые громкие трансферы: Неймар в Париже, Кантона — в Манчестере и другие
  • 09:43
    • Нурмагомедов подерется с победителем боя Фергюсона и Гейтжи
  • 08:56
    • «Сельта» не отпускала Смолова в Россию
  • 07:49
    • The Score назвал Головина самым прогрессирующим игроком Лиги 1
  • 07:17
    • Объявлен список боев турнира UFC 249
  • 07:00
    • Сезон РПЛ может быть доигран при пустых трибунах
  • 01:22
    • Минюст США: Вице-президент ФИФА получил 5 млн долларов за выбор России хозяйкой ЧМ-2018
  • 00:29
    • Гейтжи заменил Хабиба в поединке с Фергюсоном на UFC 249
    Все новости спорта

    Привезет ли БАТЭ приемлемый результат из Мозыря?

    Экспресс дня 8 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 8 апреля
    «Славия» Мозырь — БАТЭ
    В среду, 8 апреля, в Кубке Белоруссии пройдут первые полуфинальные поединке, а в чемпионате Таджикистана продолжат играть первый тур.

    «Славия» Мозырь — БАТЭ

    Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 финала. Первый матч

    «Славия» в этом году провела уже пять официальных матчей. Сперва команда из Мозыря дважды разгромила могилевский «Днепр» в Кубке (по 3:0).

    В чемпионате страны «славяне» начали с гостевого поражения от «Слуцка» (1:3). После этого они дважды подряд выиграли у БАТЭ дома и «Динамо» Брест в гостях (по 2:1). С шестью очками «Славия» идет на пятом месте.

    Клуб из Борисова провел такое же количество официальных встреч в 2020 году. Сначала в Кубке страны «желто-синие» дважды переиграли минское «Динамо» (3:2 и 2:1).

    А потом дважды уходили с поля поверженными в играх чемпионата, поочередно уступив на выезде 1:3 «Энергетику» и 1:2 предстоящему сопернику. И только в третьем туре БАТЭ набрал первые очки в первенстве, одолев дома «Рух» Брест — 1:0.

  • Трансферный дайджест. 31 марта — 6 апреля
  • Кто претендует на лучшего бомбардира «шпор», усилится ли «Барса» форвардом «Интера», куда податься хавбеку «Реала» и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • БАТЭ не так давно проиграл в Мозыре в рамках чемпионата, но в кубковом противостоянии вполне может добыть в первом поединке благоприятный результат. Ставим на непроигрыш гостей.

    Ставка: Х2 за 1.25.

    «Динамо» Брест — «Шахтер» Солигорск

    Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 финала. Первый матч

    Действующий чемпион начал с победы в Суперкубке страны, одолев 2:0 солигорский «Шахтер». Затем «Динамо» только после серии 11-метровых пробилось в полуфинал Кубка, выбив «Ислочь» (два матча по 0:0).

    В трех турах чемпионата клуб из Бреста набрал лишь четыре очка. На своем поле сыграв вничью 1:1 со «Смолевичами» и проиграв 1:2 «Славии», и на выезде обыграв 1:0 «Слуцк».

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    Солигорцы после поражения в Суперкубке от предстоящего противника (0:2), потом дважды обыграли жодинское «Торпедо» в четвертьфинале Кубка — 2:0 и 1:0.

    В трех стартовых играх «Шахтер» тоже заработал четыре пункта. В гостях переиграл «Городею» со счетом 2:0, в родных стенах «кроты» проиграли 0:1 «Торпедо» и сыграли вничью 0:0 с гродненским «Неманом».

    «Динамо» уже в этом году обыгрывало «Шахтер» на нейтральном поле. Вряд ли на своей арене они уступят предстоящему сопернику.

    Ставка: 1Х за 1.33.

    «Душанбе 83» — «Истиклол»

    Футбол. Чемпионат Таджикистана. 1-й тур

    «Душанбе 83» — новичок Высшей лиги чемпионата Таджикистана, который считается основным кандидатом на понижение в классе.

    В прошлом сезоне коллектив финишировал третьим в первом дивизионе, добыв 16 викторий в 26 поединках.

  • Почему Азар пока не заиграл в «Реале»?
  • Бельгиец не похож на привычного себя
  • Сегодня

    • «Истиклол» — действующий чемпион Таджикистана. В прошлом сезоне он набрал 51 очко в 21 матче, потерпев всего два поражения при 16 победах.

    Своего ближайшего преследователя — «Худжанд», он опередил на 15 баллов. В общей сложности команда забила 60 голов.

    Прогнозируем, что 8-кратный чемпион Таджикистана легко справится с новичком вышки.

    Ставка: победа «Истиклола» за 1.30.

    Итоговый коэффициент — 2.16. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:59
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:59
    •  1.98
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — Халапа
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манагуа — Окоталь
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Дирианген — Чинандега
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ферретти — Реал Мадрис
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Пустой «Энфилд»
  • Возможное обнуление сезона. Какие рекорды могут исчезнуть
    • 19:56 01/04/2020     Бамиделе Джермейн Алли
  • АПЛ на грани пиар-катастрофы
    • 06:18 03/04/2020     Постер «Костолома»
  • Сиди и смотри: 21 лучший фильм о спорте. Часть 3
    • 02:37 04/04/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    Экспресс дня 8 апреля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.16
    Тоже интересно
    «Манчестер Сити» не планирует сокращать оклады игроков Футбол Как клубы АПЛ ведут себя во время пандемииКакова ситуация в лиге? Вчера в 04:570
  • 09:16
    • «Зенит» запретил игрокам покидать Санкт-Петербург
  • 08:39
    • Умер бывший тренер «Атлетико», «Реала» и «Барселоны»
  • 23:29
    • СМИ: ФИФА перенесет трансферное окно и продлит истекающие контракты футболистов
    Зинедин Зидан Футбол Зидан и Макманаман расстроили «Камп Ноу». Первое Эль-Класико в истории ЛЧ сезона 2001/2002Вспомним о первом полуфинальном поединке между «Барселоной» и «Реалом» на «Камп Ноу» Вчера в 15:480
  • Экспресс дня

  • Привезет ли БАТЭ приемлемый результат из Мозыря?
  • 2.16
    •
  • 09:58
    • В «Рейнджерс» согласились на 50% снижение зарплаты
  • 09:30
    • Футболист «Баварии» травмировался на первом занятии после карантина
  • 08:19
    • Широков призывает вернуться к системе «весна-осень»
    ЦСКА на карантине Футбол На карантине. Чем клубы РПЛ заполняют вынужденную паузу?Что происходит в российских топ-клубах во время паузы в РПЛ? Вчера в 03:530
  • 08:04
    • «Бетис» предложил контракт Давиду Сильве
  • 07:33
    • Экс-игрок «Локомотива» и «Анжи» пожаловался на симптомы коронавируса
  • 21:36
    • Чеферин: Если лиги не доиграют, уместно будет объявить чемпионов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие