Экспресс дня 8 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

В среду, 8 апреля, в Кубке Белоруссии пройдут первые полуфинальные поединке, а в чемпионате Таджикистана продолжат играть первый тур.

«Славия» Мозырь — БАТЭ

Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 финала. Первый матч

«Славия» в этом году провела уже пять официальных матчей. Сперва команда из Мозыря дважды разгромила могилевский «Днепр» в Кубке (по 3:0).

В чемпионате страны «славяне» начали с гостевого поражения от «Слуцка» (1:3). После этого они дважды подряд выиграли у БАТЭ дома и «Динамо» Брест в гостях (по 2:1). С шестью очками «Славия» идет на пятом месте.

Клуб из Борисова провел такое же количество официальных встреч в 2020 году. Сначала в Кубке страны «желто-синие» дважды переиграли минское «Динамо» (3:2 и 2:1).

А потом дважды уходили с поля поверженными в играх чемпионата, поочередно уступив на выезде 1:3 «Энергетику» и 1:2 предстоящему сопернику. И только в третьем туре БАТЭ набрал первые очки в первенстве, одолев дома «Рух» Брест — 1:0.

БАТЭ не так давно проиграл в Мозыре в рамках чемпионата, но в кубковом противостоянии вполне может добыть в первом поединке благоприятный результат. Ставим на непроигрыш гостей.

Ставка: Х2 за 1.25.

«Динамо» Брест — «Шахтер» Солигорск

Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 финала. Первый матч

Действующий чемпион начал с победы в Суперкубке страны, одолев 2:0 солигорский «Шахтер». Затем «Динамо» только после серии 11-метровых пробилось в полуфинал Кубка, выбив «Ислочь» (два матча по 0:0).

В трех турах чемпионата клуб из Бреста набрал лишь четыре очка. На своем поле сыграв вничью 1:1 со «Смолевичами» и проиграв 1:2 «Славии», и на выезде обыграв 1:0 «Слуцк».

Солигорцы после поражения в Суперкубке от предстоящего противника (0:2), потом дважды обыграли жодинское «Торпедо» в четвертьфинале Кубка — 2:0 и 1:0.

В трех стартовых играх «Шахтер» тоже заработал четыре пункта. В гостях переиграл «Городею» со счетом 2:0, в родных стенах «кроты» проиграли 0:1 «Торпедо» и сыграли вничью 0:0 с гродненским «Неманом».

«Динамо» уже в этом году обыгрывало «Шахтер» на нейтральном поле. Вряд ли на своей арене они уступят предстоящему сопернику.

Ставка: 1Х за 1.33.

«Душанбе 83» — «Истиклол»

Футбол. Чемпионат Таджикистана. 1-й тур

«Душанбе 83» — новичок Высшей лиги чемпионата Таджикистана, который считается основным кандидатом на понижение в классе.

В прошлом сезоне коллектив финишировал третьим в первом дивизионе, добыв 16 викторий в 26 поединках.

«Истиклол» — действующий чемпион Таджикистана. В прошлом сезоне он набрал 51 очко в 21 матче, потерпев всего два поражения при 16 победах.

Своего ближайшего преследователя — «Худжанд», он опередил на 15 баллов. В общей сложности команда забила 60 голов.

Прогнозируем, что 8-кратный чемпион Таджикистана легко справится с новичком вышки.

Ставка: победа «Истиклола» за 1.30.

Итоговый коэффициент — 2.16. 0