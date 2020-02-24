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    «Ливерпуль» вновь легко одолеет «Вест Хэм»?

    Экспресс дня 24 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 24 февраля
    Садио Мане
    В понедельник, 24 февраля, в чемпионатах Англии, Германии и второй французской лиге пройдут заключительные матчи очередных игровых дней.

    «Ливерпуль» — «Вест Хэм»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    «Ливерпуль» за предыдущие 26 туров АПЛ терял очки только в одной встрече. Для оформления чемпионства мерсисайдцам нужно добыть еще пять викторий в оставшихся 12 матчах.

    Накануне «красные» проиграли в Мадриде 0:1 «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Этим поражение они прервали 4-матчевую победную серию, в которой даже не пропускали.

    «Вест Хэм» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. На данный момент «молотобойцы» идут 18-ми, но от спасительной 17-й строки их отделяет всего лишь один балл.

    Лондонцы не могут победить в чемпионате уже в шести встречах подряд, проиграв в этом отрезке в четырех играх при двух ничейных результатах. В прошлом туре они уступили 0:2 на выезде «Ман Сити».

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    • В конце прошлого месяца «красные» легко одолели «молотобойцев» в Лондоне. Прогнозируем, что и на этот раз мерсисайдцы победят «всухую».

    Ставка: «Ливерпуль» победит и не пропустит за 1.90.

    «Айнтрахт» Ф — «Унион»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 23-й тур

    В четверг «Айнтрахт» на своем поле разгромил австрийский «РБ Зальцбург» (4:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, а перед этим франкфуртцы на выезде крупно проиграли «Боруссии» Д (0:4) в рамках БЛ, прервав 5-матчевую беспроигрышную серию.

    В турнирной таблице немецкой Бундеслиги «орлы» идут на десятой позиции, уступая шестой еврокубковой строке восемь пунктов.

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    Новичок элиты расположился на две строки ниже, чем его предстоящий противник, находясь на расстоянии двух побед от опасной зоны.

    В прошлом туре первенства «Унион» в Берлине проиграл «Байеру» со счетом 2:3, а туром ранее он в Бремене переиграл местный «Вердер» — 2:0.

    Франкфуртцы набрали неплохой ход. Прогнозируем, что «Айнтрахт» сможет добыть три очка в предстоящем поединке.

    Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.94.

    «Труа» — «Осер»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 2. 26-й тур

    «Труа» в этом сезоне ведет борьбу за повышение в классе. После 25 туров команда идет в зоне плей-офф, уступая второй напрямую выходящей строке четыре пункта.

    Последние две игры в первенства «Труа» победил, поочередно одолев команды из нижней части турнирки — 2:0 дома «Шатору» и 1:0 в гостях «Кан».

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    «Осер» с 31 баллом расположился на 12 месте в турнирной таблице Лиги 2. До зоны плей-офф команде недостает 13 очков, а опасную зону она опережает на шесть пунктов.

    На данный момент у «Осера» 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой команда дважды дома сыграла по 0:0, а также на выезде переиграла второй «Аяччо» со счетом 3:2.

    В случае победы «Труа» сократит до одного очка отставание от второго места. Прогнозируем, что в родных стенах «Труа» как минимум не проиграет.

    Ставка: 1Х за 1.30.

    Итоговый коэффициент — 4.79. 0

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