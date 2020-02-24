Экспресс дня 24 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

В понедельник, 24 февраля, в чемпионатах Англии, Германии и второй французской лиге пройдут заключительные матчи очередных игровых дней.

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

«Ливерпуль» за предыдущие 26 туров АПЛ терял очки только в одной встрече. Для оформления чемпионства мерсисайдцам нужно добыть еще пять викторий в оставшихся 12 матчах.

Накануне «красные» проиграли в Мадриде 0:1 «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Этим поражение они прервали 4-матчевую победную серию, в которой даже не пропускали.

«Вест Хэм» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. На данный момент «молотобойцы» идут 18-ми, но от спасительной 17-й строки их отделяет всего лишь один балл.

Лондонцы не могут победить в чемпионате уже в шести встречах подряд, проиграв в этом отрезке в четырех играх при двух ничейных результатах. В прошлом туре они уступили 0:2 на выезде «Ман Сити».

В конце прошлого месяца «красные» легко одолели «молотобойцев» в Лондоне. Прогнозируем, что и на этот раз мерсисайдцы победят «всухую».

Ставка: «Ливерпуль» победит и не пропустит за 1.90.

«Айнтрахт» Ф — «Унион»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 23-й тур

В четверг «Айнтрахт» на своем поле разгромил австрийский «РБ Зальцбург» (4:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, а перед этим франкфуртцы на выезде крупно проиграли «Боруссии» Д (0:4) в рамках БЛ, прервав 5-матчевую беспроигрышную серию.

В турнирной таблице немецкой Бундеслиги «орлы» идут на десятой позиции, уступая шестой еврокубковой строке восемь пунктов.

Новичок элиты расположился на две строки ниже, чем его предстоящий противник, находясь на расстоянии двух побед от опасной зоны.

В прошлом туре первенства «Унион» в Берлине проиграл «Байеру» со счетом 2:3, а туром ранее он в Бремене переиграл местный «Вердер» — 2:0.

Франкфуртцы набрали неплохой ход. Прогнозируем, что «Айнтрахт» сможет добыть три очка в предстоящем поединке.

Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.94.

«Труа» — «Осер»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 2. 26-й тур

«Труа» в этом сезоне ведет борьбу за повышение в классе. После 25 туров команда идет в зоне плей-офф, уступая второй напрямую выходящей строке четыре пункта.

Последние две игры в первенства «Труа» победил, поочередно одолев команды из нижней части турнирки — 2:0 дома «Шатору» и 1:0 в гостях «Кан».

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«Осер» с 31 баллом расположился на 12 месте в турнирной таблице Лиги 2. До зоны плей-офф команде недостает 13 очков, а опасную зону она опережает на шесть пунктов.

На данный момент у «Осера» 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой команда дважды дома сыграла по 0:0, а также на выезде переиграла второй «Аяччо» со счетом 3:2.

В случае победы «Труа» сократит до одного очка отставание от второго места. Прогнозируем, что в родных стенах «Труа» как минимум не проиграет.

Ставка: 1Х за 1.30.

Итоговый коэффициент — 4.79. 0