ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор Чалов забил гол, но этого не хватилоВ Барселону — туристами. ЦСКА не справился с «Лудогорцем» Ари«Краснодар» обыграл «Базель». Ари стал героем и злодеем в одном лице Лионель МессиВдохновляющий Месси. Аргентинец привел «Барселону» к победе над «Боруссией»
  • 07:19
    • Россия победила Бразилию в 1/4 финала ЧМ по пляжному футболу
  • 07:03
    • Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
  • 01:02
    • «Лацио» победил «Клуж», «Спортинг» разгромил ПСВ и вышел в плей-офф Лиги Европы
  • 00:58
    • «Арсенал» проиграл «Айнтрахту», «Стандард» сыграл вничью с «Виторией»
  • 23:51
    • Гончаренко: Грустно осознавать, что мы едем в Испанию на матч, который ничего не значит
  • 23:11
    • «Порту» обыграл «Янг Бойз», «Фейеноорд» и «Рейнджерс» сыграли вничью
  • 22:46
    • ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и вылетел из ЛЕ
    Все новости спорта

    Одержат ли победы лидеры АПЛ в 14 туре?

    Экспресс дня 30 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 30 ноября
    Футболисты «Ман Сити»
    В чемпионате Англии в последний день осени состоятся поединки 14 тура.

    «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

    «Ньюкасл» по итогам 13 туров набрал 15 очков и идет на 14 месте в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая зону вылета на пять пунктов.

    С конца октября «сороки» выдали серию из трех матчей без поражений, и только неделю назад они уступили на выезде 0:2 «Астон Вилле». Отметим, что дома команда в этом сезоне проиграла лишь раз.

    «Манчестер Сити» с 28 очками расположились на третьей позиции в турнирной таблице АПЛ, уступая первой строке аж девять пунктов.

    В прошлом туре «горожане» в родных стенах добились волевой победы над «Челси» со счетом 2:1. На недели они в Лиге чемпионов дома сыграли только вничью с донецким «Шахтером» (1:1), но обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

  • По особому пути. «МанСити» сломил сопротивление «Челси»
  • Команда Пепа Гвардиолы отдала владение сопернику, но отлично среагировала на пропущенный мяч
  • 24/11/2019

    • На своей территории «сороки» выглядят неплохо. Поэтому, рекомендуем поставить на хозяев с форой.

    Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (+3) за 1.62.

    «Ливерпуль» — «Брайтон»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

    «Ливерпуль» — лидер английского первенства, набрав в 13 поединках 37 зачетных пунктов и опережает ближайшего преследователя на восемь баллов.

    У «красных» на данный момент 14-матчевая беспроигрышная серия. В прошлом туре чемпионата они на выезде одолели «Кристал Пэлас» со счетом 2:1, а в середине этой недели не смогли одолеть дома «Наполи» (1:1) в ЛЧ, прервав т.с. свою 4-матчевую победную серию.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    Перед стартом 14 тура АПЛ, «Брайтон» с 15 очками идет на 12 позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета на пять пунктов.

    «Чайки» проиграли в двух последних матчах чемпионата Англии, поочередно уступив 1:3 «МЮ» в гостях и 0:2 «Лестеру» на своей территории в последнем игровом дне.

    Мерсисайдцы просто обязаны на своей арене обыгрывать середняка Премьер-лиги. Но рекомендуем поставить лишь на «чистую» викторию хозяев.

    Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.23.

    «Тоттенхэм» — «Борнмут»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

    После того как «Тоттенхэм» возглавил Жозе Моуринью, команда стала на победный путь, выиграв два поединка при новом тренере.

    Сперва «шпоры» в чемпионате страны одолели со счетом 3:2 «Вест Хэм», а затем 4:2 обыграла в Лиге чемпионов греческий «Олимпиакос». В АПЛ лондонцы идут только десятыми.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Борнмут» идет по соседству со своим предстоящим противником, на 11 позиции, с 16 очками в своей копилке.

    «Вишни» уступили в последних двух турах чемпионата Англии. Обе встречи они проиграли по 1:2 — на выезде «Ньюкаслу» и дома «Вулверхэмптону» в последнем туре.

    Прогнозируем, что «шпоры» продолжат побеждать при новом наставнике и подниматься вверх по турнирке.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.40.

    Общий коэффициент — 2.78 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Йокерит — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  5.60
  • Прогноз на матч Емельяненко — Кокляев
  • Бокс
  • Сегодня в 20:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Бостон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Херенвен — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Шальке — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Марсель — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.34
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Вашингтон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Алавес — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Герта — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Манкунианцы забили три гола за семь минут
  • «МЮ» столкнулся с настоящей командой. Манкунианцев спасет только молодежь
    • 17:03 25/11/2019     «Ливерпуль» одержал очередную волевую победу
  • «Ливерпуль» должна беспокоить его выездная игра
    • 05:04 24/11/2019     Антон Шунин
  • Символичный Шунин, полуподвиг «Аталанты» и магические 7 минут
    • 11:56 25/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Экспресс дня 30 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.78
    Тоже интересно
    Артем Дзюба забил победный гол Футбол Дзюба отвечает хейтерам и тащит «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионовРеакция спортивных СМИ на победу «Зенита» над «Лионом» Вчера в 03:090
  • 10:51
    • Владельцы «Манчестер Сити» купили индийский футбольный клуб
  • 07:53
    • Макгрегор подписал контракт на бой с Серроне
  • 07:37
    • «Нью-Джерси» нанес «Монреалю» шестое поражение подряд
    Евро-2020 Футбол Жеребьёвка Евро-2020Онлайн жеребьёвки финального турнира Евро-2020: когда матчи, кто с кем играет. Начало — 30 ноября в 20:00 02:300
  • Экспресс дня

  • Одержат ли победы лидеры АПЛ в 14 туре?
  • 2.78
    •
  • 11:08
    • Хабек «Ливерпуля» рискует пропустить около шести недель
  • 10:36
    • В Африке могут создать единую лигу из 20 лучших клубов
  • 10:20
    • ЦСКА в седьмой раз за последние восемь лет не вышел в плей-офф еврокубков
    Артем Дзюба Футбол Расклады Лиги чемпионов: кто вышел в плей-офф, у кого есть шансыВ плей-офф по итогам пяти туров уже вышли восемь команд Вчера в 03:120
  • 20:44
    • Пенальти принес «Краснодару» победу над «Базелем»
  • 10:04
    • Балахнин: России было бы лучше избежать встречи с Уэльсом на групповом этапе Евро-2020
  • 08:55
    • «Арсенал» выдал худшую серию с 1992 года
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие