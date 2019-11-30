Экспресс дня 30 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

В чемпионате Англии в последний день осени состоятся поединки 14 тура.

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

«Ньюкасл» по итогам 13 туров набрал 15 очков и идет на 14 месте в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая зону вылета на пять пунктов.

С конца октября «сороки» выдали серию из трех матчей без поражений, и только неделю назад они уступили на выезде 0:2 «Астон Вилле». Отметим, что дома команда в этом сезоне проиграла лишь раз.

«Манчестер Сити» с 28 очками расположились на третьей позиции в турнирной таблице АПЛ, уступая первой строке аж девять пунктов.

В прошлом туре «горожане» в родных стенах добились волевой победы над «Челси» со счетом 2:1. На недели они в Лиге чемпионов дома сыграли только вничью с донецким «Шахтером» (1:1), но обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

На своей территории «сороки» выглядят неплохо. Поэтому, рекомендуем поставить на хозяев с форой.

Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (+3) за 1.62.

«Ливерпуль» — «Брайтон»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

«Ливерпуль» — лидер английского первенства, набрав в 13 поединках 37 зачетных пунктов и опережает ближайшего преследователя на восемь баллов.

У «красных» на данный момент 14-матчевая беспроигрышная серия. В прошлом туре чемпионата они на выезде одолели «Кристал Пэлас» со счетом 2:1, а в середине этой недели не смогли одолеть дома «Наполи» (1:1) в ЛЧ, прервав т.с. свою 4-матчевую победную серию.

Перед стартом 14 тура АПЛ, «Брайтон» с 15 очками идет на 12 позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета на пять пунктов.

«Чайки» проиграли в двух последних матчах чемпионата Англии, поочередно уступив 1:3 «МЮ» в гостях и 0:2 «Лестеру» на своей территории в последнем игровом дне.

Мерсисайдцы просто обязаны на своей арене обыгрывать середняка Премьер-лиги. Но рекомендуем поставить лишь на «чистую» викторию хозяев.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.23.

«Тоттенхэм» — «Борнмут»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

После того как «Тоттенхэм» возглавил Жозе Моуринью, команда стала на победный путь, выиграв два поединка при новом тренере.

Сперва «шпоры» в чемпионате страны одолели со счетом 3:2 «Вест Хэм», а затем 4:2 обыграла в Лиге чемпионов греческий «Олимпиакос». В АПЛ лондонцы идут только десятыми.

Все прогнозы на АПЛ

«Борнмут» идет по соседству со своим предстоящим противником, на 11 позиции, с 16 очками в своей копилке.

«Вишни» уступили в последних двух турах чемпионата Англии. Обе встречи они проиграли по 1:2 — на выезде «Ньюкаслу» и дома «Вулверхэмптону» в последнем туре.

Прогнозируем, что «шпоры» продолжат побеждать при новом наставнике и подниматься вверх по турнирке.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.40.

Общий коэффициент — 2.78 0