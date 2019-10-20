ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиТело диктует свои условия. Месси — о будущем, советах Роналду и силе ван Дейка Александр ОвечкинНХЛ. 36 сэйвов Бобровского, голы Панарина и Бучневича, ассист Овечкина Футболисты «Гранады»Примера. «Гранада» поднялась на второе место, «Барселона» в гостях у «Эйбара»
  • 10:43
    • Месси завершит карьеру в «Барселоне»
  • 09:54
    • Почеттино: Кейн заменит Льориса в роли капитана
  • 09:46
    • Бетербиев проведет следующий бой против китайца
  • 09:26
    • Овечкин обошел Беливо по очкам в НХЛ
  • 08:53
    • Бетербиев: Cамый важный бой в карьере
  • 08:41
    • Бетербиев нокаутировал украинца Гвоздика и завоевал второй чемпионский пояс
  • 23:40
    • Дубль Ди Марии принес «Пари Сен-Жермен» победу над «Ниццей»
    Все новости спорта

    Сможет ли «МЮ» остановить мерсисайдскую машину?

    Экспресс дня 20 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 20 октября
    «Ливерпуль» идет без потерь в АПЛ
    В воскресенье, 20 октября, пройдут очередные матчи в чемпионатах Италии, Англии и России.

    «Сассуоло» — «Интер»

    Футбол. Чемпионат Италии. 8-й тур

    Клуб из города Сассуоло провел шесть матчей и набрал шесть очков, занимая лишь 15-ю строчку в Серии А.

    Последняя победа состоялась еще два тура подряд, когда удалось разгромить СПАЛ — 3:0. Затем последовали два подряд поражения — против «Пармы» (0:1) и «Аталанты» — 1:4.

    «Интер» сыграл семь поединков, в которых набрал 18 очков и идет вторым.

    Все прогнозы на футбол

    Сначала у команды Антони Конте получалось практически все. «Интер» одержал шесть подряд побед на внутренней арене, а также сыграл вничью со «Славией» (1:1) в Лиге чемпионов.

    Осечки пошли уже против топ-коллективов. Сначала итальянцы на выезде уступили «Барселоне» (1:2) в ЛЧ, а затем оказались слабее «Ювентуса» в чемпионате — 1:2.

    Несмотря на последние потери, «Интер» показал, что умеет играть против слабых и закрытых команд, поэтому ждем успеха от дружины Конте.

    Ставка: победа «Интера» за 1.70.

    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии. 9-й тур

    Манкунианцы успели стать середняком АПЛ и к этом уже все привыкли. «Юнайтед» удалось набрать всего девять очков в восьми матчах, что принесло команде лишь 12-е мест в турнирной таблице.

    Было и поражение от «Вест Хэма» (0:2), и ничья с АЗ в Лиге Европы (0:0), а в прошлом туре «красные дьяволы» вовсе уступили «Ньюкаслу» — 0:1. Руководство «МЮ» думает о трансферах и новом главном тренере, а Уле Гуннар Сульшер пока не видит выхода из ситуации.

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    «Ливерпуль» проводит очередной шикраный сезон. Мерсисайдцы вообще не теряют очки, лидируя в турнирной таблице и набрав 24 очка за восемь матчей. Серию побед прервало только поражение от «Наполи» (0:2) в Лиге чемпионов.

    В последних поединках «красные» одолели в ЛЧ «Зальцбург» (4:3), «Шеффилд» (1:0) и «Лестер» (2:1) в АПЛ, а в 1/16 Кубка лиги разобрались с «МК Донс» (2:0).

    Игра выглядит битвой грандов, но на самом деле разрыв между командами сейчас — космический.

    Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.72.

    «Уфа» — ЦСКА

    Футбол. Чемпионат Англии. 13-й тур

    «Уфа» в прошлом туре уступила «Ахмату» (0:1) и прервала серию, в которой четыре игры подряд не проигрывала и не пропускала.

    За этот отрезок «горожане» обыграли «Спартак» и «Чайку» (оба матча — 1:0), а также дважды сыграли вничью 0:0 — с «Динамо» и «Рубином». Набрав 15 очков, «Уфа» идет шестой в турнирной таблице РПЛ.

    ЦСКА после 12 туров имеет 25 очков и отстает от топ-4 на один пункт.

    В игре с «Ростовом» «армейцы» потерпели поражение — 1:3. Перед этой игрой была неудача в Лиге Европы против «Эспаньола» — 0:2. Этими матчами команда прервала серию из трех подряд побед.

    Подопечные Гончаренко на выезде в нынешнем сезоне играют бескомпромисно — два поражения и четыре победы. Ожидаем, что ЦСКА вернется на победную тропу, но матч будет не из простых.

    Ставка: победа ЦСКА за 1.79.

    Общий коэффициент — 5.23. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.54
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 14:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Эйбар — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тамбов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Эвертон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  8.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Йокерит — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Лестер — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • «Спартак» рискует с Тедеско. У него специфический стиль управления
    • 12:33 15/10/2019     Лионель Месси
  • Превзошел все ожидания. 15 лет назад Месси дебютировал в составе «Барселоны»
    • 16:26 17/10/2019     Дидье Дешам
  • Франция выглядит плохо. У Дешама проблемы и много работы
    • 14:49 16/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Экспресс дня 20 октября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.23
    Тоже интересно
    «Ахмат» — «Локомотив» Футбол РПЛ. «Локомотив» выиграл у «Ахмата», «Спартак» примет «Рубин»Обзор матчей 13-го тура чемпионата России Вчера в 21:330
  • 21:25
    • «Локомотив» одержал победу в Грозном
  • 10:58
    • Владельцы «Милана» не планируют продавать клуб
  • 22:55
    • Рублев — в полуфинале «Кубка Кремля»
    Карло Анчелотти Футбол Серия А. Как дела у команд из топ-шестерки?Сарри — на вершине, у Анчелотти — трудности, а президент «Ромы» жалуется на судейство Вчера в 15:300
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «МЮ» остановить мерсисайдскую машину?
  • 5.23
    •
  • 00:01
    • «Зенит» в овертайме одолел «Олимпиакос»
  • 23:50
    • «Гранада» с минимальным счетом обыграла «Осасуну»
  • 23:21
    • «Айнтрахт» на своем поле разгромил «Байер»
    Хоккеисты «Тампы» Хоккей НХЛ. Гол Гусева помог «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс», Тарасенко забил «Ванкуверу», «Тампа» победила «Бостон»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 октября Вчера в 11:070
  • 22:16
    • «Ливерпуль» продлил контракт с защитником
  • 22:03
    • Нападающий «Локомотива» получил серьезную травму
  • 21:53
    • «Сибирь» нанесла «Сочи» шестое поражение подряд в КХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие