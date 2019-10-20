Экспресс дня 20 октября. Прогнозы и ставки на футбол

В воскресенье, 20 октября, пройдут очередные матчи в чемпионатах Италии, Англии и России.

«Сассуоло» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. 8-й тур

Клуб из города Сассуоло провел шесть матчей и набрал шесть очков, занимая лишь 15-ю строчку в Серии А.

Последняя победа состоялась еще два тура подряд, когда удалось разгромить СПАЛ — 3:0. Затем последовали два подряд поражения — против «Пармы» (0:1) и «Аталанты» — 1:4.

«Интер» сыграл семь поединков, в которых набрал 18 очков и идет вторым.

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Сначала у команды Антони Конте получалось практически все. «Интер» одержал шесть подряд побед на внутренней арене, а также сыграл вничью со «Славией» (1:1) в Лиге чемпионов.

Осечки пошли уже против топ-коллективов. Сначала итальянцы на выезде уступили «Барселоне» (1:2) в ЛЧ, а затем оказались слабее «Ювентуса» в чемпионате — 1:2.

Несмотря на последние потери, «Интер» показал, что умеет играть против слабых и закрытых команд, поэтому ждем успеха от дружины Конте.

Ставка: победа «Интера» за 1.70.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии. 9-й тур

Манкунианцы успели стать середняком АПЛ и к этом уже все привыкли. «Юнайтед» удалось набрать всего девять очков в восьми матчах, что принесло команде лишь 12-е мест в турнирной таблице.

Было и поражение от «Вест Хэма» (0:2), и ничья с АЗ в Лиге Европы (0:0), а в прошлом туре «красные дьяволы» вовсе уступили «Ньюкаслу» — 0:1. Руководство «МЮ» думает о трансферах и новом главном тренере, а Уле Гуннар Сульшер пока не видит выхода из ситуации.

«Ливерпуль» проводит очередной шикраный сезон. Мерсисайдцы вообще не теряют очки, лидируя в турнирной таблице и набрав 24 очка за восемь матчей. Серию побед прервало только поражение от «Наполи» (0:2) в Лиге чемпионов.

В последних поединках «красные» одолели в ЛЧ «Зальцбург» (4:3), «Шеффилд» (1:0) и «Лестер» (2:1) в АПЛ, а в 1/16 Кубка лиги разобрались с «МК Донс» (2:0).

Игра выглядит битвой грандов, но на самом деле разрыв между командами сейчас — космический.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.72.

«Уфа» — ЦСКА

Футбол. Чемпионат Англии. 13-й тур

«Уфа» в прошлом туре уступила «Ахмату» (0:1) и прервала серию, в которой четыре игры подряд не проигрывала и не пропускала.

За этот отрезок «горожане» обыграли «Спартак» и «Чайку» (оба матча — 1:0), а также дважды сыграли вничью 0:0 — с «Динамо» и «Рубином». Набрав 15 очков, «Уфа» идет шестой в турнирной таблице РПЛ.

ЦСКА после 12 туров имеет 25 очков и отстает от топ-4 на один пункт.

В игре с «Ростовом» «армейцы» потерпели поражение — 1:3. Перед этой игрой была неудача в Лиге Европы против «Эспаньола» — 0:2. Этими матчами команда прервала серию из трех подряд побед.

Подопечные Гончаренко на выезде в нынешнем сезоне играют бескомпромисно — два поражения и четыре победы. Ожидаем, что ЦСКА вернется на победную тропу, но матч будет не из простых.

Ставка: победа ЦСКА за 1.79.

Общий коэффициент — 5.23. 0