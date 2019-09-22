Экспресс дня 22 сентября. Прогноз и ставки на футбол

В чемпионате Англии продолжатся поединке шестого игрового дня, а в России будут играть матчи десятого игрового дня.

«Челси» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии. 6-й тур

У «Челси» после пяти туров АПЛ в активе числится восемь очков, с которыми лондонский клуб идет на девятом месте в турнирной таблице.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда в последнем туре добыли гостевую победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 5:2, а в середине неделе они играли в Лиге чемпионов, где проиграли в домашней встрече «Валенсии» — 0:1.

В английском чемпионате «Ливерпуль» пока идет без потерь, мерсисайдцы выиграли все пять поединков и оторвалась на два очка от второго «Ман Сити» при игре в запасе.

Вот только дружина Юргена Клоппа удержала на замке в этих играх свои ворота только раз, пропустив в четырех случаях по одному голу. Накануне «красные» потерпели поражение в Лиге чемпионов, уступив в гостях «Наполи» со счетом 0:2.

Ожидаем, что «Челси» способен дать ливерпульцам достойный бой, особенно при родных болельщиках. Ставим — обе забьют.

Ставка: обе забьют за 1.57.

«Арсенал» — «Астон Вилла»

Футбол. Чемпионат Англии. 6-й тур

«Арсенал» успешно стартовал в Премьер-лиге, добыв две победы в первых турах. Но затем «канониры» выдали 3-матчевую безвыигрышную серию

В последнем туре они потерял очки в гостевой встрече с «Уотфордом» (2:2), ведя в счете 2:0. Сейчас команда Эмери десятая, уступая пятому «Тоттенхэму» лишь в разнице мячей.

«Астон Вилла» по итогам минувшего сезона повысилась в классе. На усиление состава бирмингемцы в межсезонье потратили 144,5 миллионов фунтов.

Это правда еще не приносит команде результат. В пяти турах «виллианы» набрали всего четыре очка и занимают 17 позицию. В последнем туре они сыграли вничью дома с «Вест Хэмом» — 0:0.

Прогнозируем, что в этой встреч более сильные хозяева добудут три очка.

Ставка: победа «Арсенала» за 1.41.

ЦСКА — «Краснодар»

Футбол. Чемпионат России. 10-й тур

После девяти туров РПЛ ЦСКА расположился в верху турнирной таблицы, на четвертом месте, отставая от «Краснодара» всего на очко.

У «армейцев» на данный момент серия из трех побед подряд в чемпионате России, но еврокубках дела обстоят не совсем хорошо. Накануне москвичи были разгромлены в Болгарии в матче Лиге Европы «Лудогорцем» со счетом 1:5.

Календарь и таблица РПЛ

Краснодарская команда входят в тройку лидеров РПЛ. После вчерашней победы «Зенита» она идет второй с отставанием от питерцев на три очка.

«Быки» выиграли последние две встречи в российском первенстве, оба с одинаковым счетом по 4:2. Как и ЦСКА, краснодарцы тоже играли в Лиги Европы на этой неделе, где также провалился в гостях, уступив «Базелю» со счетом 0:5.

Обеим командам нужно реабилитироваться за унизительные поражения в еврокубках. Но учитывая, что игра пройдет в Москве, рекомендуем поставить на непроигрыш хозяев.

Ставка: 1Х за 1.39.

Итоговый коэффициент — 3.07. 0