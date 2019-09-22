ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Почеттино нужно освежить команду«Тоттенхэм» нуждается в перезагрузке Алексей СуторминВ Питере — пять! Сутормин сделал дубль в ворота своей бывшей команды Томас ТухельПСЖ готов сделать шаг вперед в Лиге чемпионов
  • 10:33
    • «Оренбург» и «Локомотив» объявили стартовые составы команд
  • 08:23
    • Павлюченкова проиграла Осаке в финале турнира в Японии
  • 23:55
    • «Барселона» в гостях проиграла «Гранаде»
  • 23:43
    • Миланское дерби принесло победу «Интеру»
  • 20:58
    • «Зенит» разгромил «Рубин» в десятом туре РПЛ
  • 20:53
    • «Ростов» проиграл на выезде «Тамбову»
  • 20:09
    • Российские волейболисты вышли в 1/4 финала чемпионата Европы
    Все новости спорта

    Потеряет ли «Ливерпуль» первые очки в АПЛ?

    Экспресс дня 22 сентября. Прогноз и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 22 сентября
    «Ливерпуль»
    В чемпионате Англии продолжатся поединке шестого игрового дня, а в России будут играть матчи десятого игрового дня.

    «Челси» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии. 6-й тур

    У «Челси» после пяти туров АПЛ в активе числится восемь очков, с которыми лондонский клуб идет на девятом месте в турнирной таблице.

    Подопечные Фрэнка Лэмпарда в последнем туре добыли гостевую победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 5:2, а в середине неделе они играли в Лиге чемпионов, где проиграли в домашней встрече «Валенсии» — 0:1.

    В английском чемпионате «Ливерпуль» пока идет без потерь, мерсисайдцы выиграли все пять поединков и оторвалась на два очка от второго «Ман Сити» при игре в запасе.

    Вот только дружина Юргена Клоппа удержала на замке в этих играх свои ворота только раз, пропустив в четырех случаях по одному голу. Накануне «красные» потерпели поражение в Лиге чемпионов, уступив в гостях «Наполи» со счетом 0:2.

  • «Ливерпуль» не остановится. Неудача в Неаполе — хороший знак
  • Мерсисайдцы стартовали в новом розыгрыше Лиги чемпионов с поражения от «Наполи»
  • 18/09/2019

    • Ожидаем, что «Челси» способен дать ливерпульцам достойный бой, особенно при родных болельщиках. Ставим — обе забьют.

    Ставка: обе забьют за 1.57.

    «Арсенал» — «Астон Вилла»

    Футбол. Чемпионат Англии. 6-й тур

    «Арсенал» успешно стартовал в Премьер-лиге, добыв две победы в первых турах. Но затем «канониры» выдали 3-матчевую безвыигрышную серию

    В последнем туре они потерял очки в гостевой встрече с «Уотфордом» (2:2), ведя в счете 2:0. Сейчас команда Эмери десятая, уступая пятому «Тоттенхэму» лишь в разнице мячей.

    1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    «Астон Вилла» по итогам минувшего сезона повысилась в классе. На усиление состава бирмингемцы в межсезонье потратили 144,5 миллионов фунтов.

    Это правда еще не приносит команде результат. В пяти турах «виллианы» набрали всего четыре очка и занимают 17 позицию. В последнем туре они сыграли вничью дома с «Вест Хэмом» — 0:0.

    Прогнозируем, что в этой встреч более сильные хозяева добудут три очка.

    Ставка: победа «Арсенала» за 1.41.

    ЦСКА — «Краснодар»

    Футбол. Чемпионат России. 10-й тур

    После девяти туров РПЛ ЦСКА расположился в верху турнирной таблицы, на четвертом месте, отставая от «Краснодара» всего на очко.

    У «армейцев» на данный момент серия из трех побед подряд в чемпионате России, но еврокубках дела обстоят не совсем хорошо. Накануне москвичи были разгромлены в Болгарии в матче Лиге Европы «Лудогорцем» со счетом 1:5.

    Календарь и таблица РПЛ

    Краснодарская команда входят в тройку лидеров РПЛ. После вчерашней победы «Зенита» она идет второй с отставанием от питерцев на три очка.

    «Быки» выиграли последние две встречи в российском первенстве, оба с одинаковым счетом по 4:2. Как и ЦСКА, краснодарцы тоже играли в Лиги Европы на этой неделе, где также провалился в гостях, уступив «Базелю» со счетом 0:5.

    Обеим командам нужно реабилитироваться за унизительные поражения в еврокубках. Но учитывая, что игра пройдет в Москве, рекомендуем поставить на непроигрыш хозяев.

    Ставка: 1Х за 1.39.

    Итоговый коэффициент — 3.07. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.54
  • Прогноз на матч Оренбург — Локомотив
  • Сегодня в 11:30
    •  1.51
  • Прогноз на матч Хетафе — Мальорка
  • Сегодня в 13:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Динамо — Сочи
  • Сегодня в 14:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
  • Сегодня в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Болонья — Рома
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 16:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Лечче — Наполи
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Боруссия М — Фортуна
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Урал
  • Сегодня в 16:30
    •  1.52
  • Прогноз на матч Авангард — Куньлунь РС
  • Сегодня в 17:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Валенсия — Леганес
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч ПСВ — Аякс
  • Сегодня в 17:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Сегодня в 18:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Сегодня в 19:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Олег Кононов
  • Время Кононова сочтено. Тренеру пора уйти из «Спартака»
    • Вчера в 00:56     Салах забить не сумел
  • «Ливерпуль» не остановится. Неудача в Неаполе — хороший знак
    • 15:03 18/09/2019     Александр Кокорин и Павел Мамаев
  • Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Но есть ли им место в командах?
    • 13:59 18/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Экспресс дня 22 сентября. Прогноз и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.07
    Тоже интересно
    Эктор Эррера и Диего Симеоне Футбол Примера. «Атлетико» не смог обыграть «Сельту», «Барселона» проиграла «Гранаде»Обзор матчей пятого тура чемпионата Испании по футболу 00:060
  • 07:55
    • НХЛ: Результаты предсезонных матчей
  • 10:18
    • Карпин: Мне не за что упрекнуть игроков «Ростова»
  • 10:04
    • В «Манчестер Юнайтед» исключили продажу Погба зимой
    Футболисты «Уфы» Футбол РПЛ. Очередное поражение «Спартака», «Зенит» крупно обыграл «Рубин»Подробности матчей десятого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:250
  • Экспресс дня

  • Потеряет ли «Ливерпуль» первые очки в АПЛ?
  • 3.07
    •
  • 08:54
    • Гол Ибрагимовича принес «Гэлакси» победу над «Монреалем»
  • 08:38
    • Дзюба: Умолял Сергея Карасева засчитать гол
  • 08:11
    • Вальверде: «Барселона» проиграла «Гранаде» по делу
    Сон Хын Мин Футбол АПЛ. «Тоттенхэм» уступил «Лестеру», «МанСити» уничтожил «Уотфорд»Результаты матчей шестого тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 21:550
  • 00:25
    • «Витесс» по-волевому одолел «Фортуну»
  • 23:14
    • «Монако» на выезде сыграл вничью с «Реймсом»
  • 19:37
    • Медведев — в финале турнира ATP в Санкт-Петербурге
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие