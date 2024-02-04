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    Кто станет претендентом WBA в полутяжелом весе?

    Буатси — Азиз. Ставка (к. 1.82) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 4 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Буатси — Азиз
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    Джошуа Буатси
    4 февраля состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Джошуа Буатси и Дэном Азизом в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 01:00 мск. Буатси — Азиз: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Джошуа Буатси

    Джошуа возглавляет рейтинг полутяжеловесов в боксе по версии WBA. К этому поединку боец из Ганы подходит в статусе непобежденного.

    Он выиграл все предыдущие 17 битв на профессиональном ринге. В 13-ти поединках Буатси побеждал нокаутом. Такая статистика говорит о том, что африканец является одним из самых ярких панчеров дивизиона.

    В сравнении с грядущим оппонентом у него есть ряд преимуществ. Рост Джошуа составляет 188 см, и это на 10 см выше, чем у Азиза.

    Уровень предыдущей оппозиции у Буатси куда серьезнее. Он побеждал вывших претендентов на титул Крэйга Ричардса и Ричарда Болотника, а также был обладателем пояса WBA International в этом весе.

    Дэн Азиз

    Азиз располагается на второй строчке в рейтинге полутяжелого дивизиона по версии WBA. Как и Буатси, британец ранее никому не уступал.

    В последнем своем поединке в реванше он одолел единогласным решением Рокки Филдинга. Всего в активе Дэна 20 побед в 20-ти поединках на профессиональном ринге.

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    • 13 своих предыдущих соперников британец удосрочил. Но это более низкий процент нокаутов, нежели у Джошуа Буатси.

    Ввиду сравнительно небольших габаритов для полутяжелого дивизиона Азизу приходится рвать дистанцию, чтобы сблизиться с соперником. Такой стиль делает его слишком читаемым.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров Джошуа Буатси в этом противостоянии является фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.26. На успех Азиза предлагают сделать ставку за 4.20.

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    Практически по всем значимым показателям британец уступает грядущему оппоненту. Буатси выходил победителем из противостояний с бывшими претендентами на титул.

    Он моложе, выше, быстрее и физически сильнее Азиза. С учетом хорошей статистики предыдущих поединков и довольно высокого класса Дэн продержится до решения судей, но вряд ли сумеет выиграть в этом бою. Ставка: победа Джошуа Буатси по очкам за 1.82.

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    Буатси — Азиз: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 04.02.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Кто станет претендентом WBA в полутяжелом весе?
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