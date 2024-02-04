Джошуа Буатси
Джошуа возглавляет рейтинг полутяжеловесов в боксе по версии WBA. К этому поединку боец из Ганы подходит в статусе непобежденного.
Он выиграл все предыдущие 17 битв на профессиональном ринге. В 13-ти поединках Буатси побеждал нокаутом. Такая статистика говорит о том, что африканец является одним из самых ярких панчеров дивизиона.
В сравнении с грядущим оппонентом у него есть ряд преимуществ. Рост Джошуа составляет 188 см, и это на 10 см выше, чем у Азиза.
Уровень предыдущей оппозиции у Буатси куда серьезнее. Он побеждал вывших претендентов на титул Крэйга Ричардса и Ричарда Болотника, а также был обладателем пояса WBA International в этом весе.
Дэн Азиз
Азиз располагается на второй строчке в рейтинге полутяжелого дивизиона по версии WBA. Как и Буатси, британец ранее никому не уступал.
В последнем своем поединке в реванше он одолел единогласным решением Рокки Филдинга. Всего в активе Дэна 20 побед в 20-ти поединках на профессиональном ринге.
13 своих предыдущих соперников британец удосрочил. Но это более низкий процент нокаутов, нежели у Джошуа Буатси.
Ввиду сравнительно небольших габаритов для полутяжелого дивизиона Азизу приходится рвать дистанцию, чтобы сблизиться с соперником. Такой стиль делает его слишком читаемым.
Прогноз и ставка
По мнению букмекеров Джошуа Буатси в этом противостоянии является фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.26. На успех Азиза предлагают сделать ставку за 4.20.
Практически по всем значимым показателям британец уступает грядущему оппоненту. Буатси выходил победителем из противостояний с бывшими претендентами на титул.
Он моложе, выше, быстрее и физически сильнее Азиза. С учетом хорошей статистики предыдущих поединков и довольно высокого класса Дэн продержится до решения судей, но вряд ли сумеет выиграть в этом бою. Ставка: победа Джошуа Буатси по очкам за 1.82.