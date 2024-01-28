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    Мунгия — Райдер. Ставка (к. 2.01) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 28 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мунгия — Райдер
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    Джон Райдер (справа)
    28 января состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Хайме Мунгией и Джоном Райдером во втором среднем весе. Ориентировочно начало боя в 06:00 мск. Мунгия — Райдер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Хайме Мунгия

    Хайме занимает первую строчку в рейтинге второго среднего дивизиона по линии по WBO. К очередному поединку мексиканец подходит после победы единогласным решением судей над Сергеем Деревянченко.

    Мунгия ранее был чемпионом мира в первом среднем весе, но со временем решил подняться на 2 дивизиона выше. Как и многие мексиканские боксеры, он отличается прекрасной техникой на фоне соперников.

    На профессиональном ринге Хайме выиграл все предыдущие 42 поединка. В его послужном списке есть такие именитые боксеры, как Лиам Смит, Гарри О’Салливан и Такэси Иноуэ.

    Мунгия обладает одним из самых мощных ударов в дивизионе. Из 42-х побед в карьере 33 были досрочными.

    Джон Райдер

    Райдер занимает девятую позицию в рейтинге по версии WBO и десятую строчку в ростере IBF. В предыдущих пяти поединках у британца 4 победы и одно поражение.

    В последнем своем бою Джон проиграл абсолютному чемпиону мира в их дивизионе Саулю Альваресу единогласным решением судей.

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  • 13/01/2024

    • В отличие от грядущего оппонента у 35-летнего англичанина 6 поражений в карьере. Но только однажды за всю свою карьеру Джон Райдер упал в нокаут.

    Британец предпочитает работать вторым номером и ловить своего соперника на контратаках. При этом он обладает невероятной стойкостью и способен выдержать на себе огромное количество попаданий.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этой встрече отдают свое предпочтение Хайме Мунгия. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.29. На победу Райдера предлагают сделать ставку за 4.05.

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    Мунгия на 9 лет моложе и гораздо сильнее физически, нежели британец. Для Райдера этот поединок сложится точно также, как и предыдущее противостояние с «Канело».

    Он будет работать вторым номером все 12 раундов и искать своего шанса для контратаки. С учетом невероятной стойкости британец однозначно продержится до решения судей. Но выиграть у более разностороннего оппонента Райдеру не удастся. Ставка: победа Хайме Мунгия по очкам за 2.01.

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    Мунгия — Райдер: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Закроет ли Райдер поражение от «Канело»?
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