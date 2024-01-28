Оскар Кольясо
Оскар является действующим чемпионом мира в минимальном дивизионе по линии WBO. В мае прошлого года пуэрториканец отобрал титул у Мелвина Джерузалема, финишировав его в седьмом раунде.
Далее Кольясо уже успел провести одну успешную защиту титула. В августе 2023-го он нокаутировал в шестом раунде Гарена Диагана.
На профессиональном ринге у пуэрториканца 8 побед и ни единого поражения. Причем в каждом предыдущем своем поединке он действовал только с позиции силы.
Стоит отметить, что при сравнительно небольших габаритах Оскар обладает довольно сильным ударом. При восьми выигранных поединках в карьере чемпион 6 раз финишировал своих соперников.
Рейнерис Гутьеррес
Боксер из Никарагуа на данный момент занимает десятую строчку в рейтинге минимального дивизиона по версии WBO. Для него это будет первый титульный поединок в карьере за звание чемпиона мира.
Гутьеррес раннее доходил только до боев за пояса в Латинской Америке, но не более. В предыдущем своем поединке он одолел единогласным решением судей Натаэля Рошу.
Всего в активе Рейнериса 10 побед и только одно поражение на профессиональном ринге. Но в отличие от грядущего оппонента он побеждал не так убедительно.
Лишь одного соперника за всю карьеру Гутьеррес нокаутировал, а в некоторых боях выигрывал и вовсе раздельным решением.
Прогноз и ставка
По мнению букмекеров, в данном поединке, Оскар Кольясо является явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.02. На победу Гутьерреса предлагают сделать ставку за 15.00.
Действующий чемпион на протяжении всей своей карьеры легко побеждал одного соперника за другим. В плане техники, бойцовского IQ, ударной мощи Кольясо превосходит практически всех своих конкурентов.
Гутьеррес вряд ли что-то сможет противопоставить столь опытному и сильному противнику. Он будет конкурентоспособным только в первой половине встречи, а далее просядет функционально и станет для Кольясо Легкой мишенью. Ставка: тотал больше 6,5 за 1.72.