28 января состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Оскаром Кольясо и Рейнерисом Гутьерресом в минимальном весе. Ориентировочно начало боя в 05:00 мск. Кольясо — Гутьеррес: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Оскар Кольясо

Оскар является действующим чемпионом мира в минимальном дивизионе по линии WBO. В мае прошлого года пуэрториканец отобрал титул у Мелвина Джерузалема, финишировав его в седьмом раунде.

Далее Кольясо уже успел провести одну успешную защиту титула. В августе 2023-го он нокаутировал в шестом раунде Гарена Диагана.

На профессиональном ринге у пуэрториканца 8 побед и ни единого поражения. Причем в каждом предыдущем своем поединке он действовал только с позиции силы.

Стоит отметить, что при сравнительно небольших габаритах Оскар обладает довольно сильным ударом. При восьми выигранных поединках в карьере чемпион 6 раз финишировал своих соперников.

Рейнерис Гутьеррес

Боксер из Никарагуа на данный момент занимает десятую строчку в рейтинге минимального дивизиона по версии WBO. Для него это будет первый титульный поединок в карьере за звание чемпиона мира.

Гутьеррес раннее доходил только до боев за пояса в Латинской Америке, но не более. В предыдущем своем поединке он одолел единогласным решением судей Натаэля Рошу.

Всего в активе Рейнериса 10 побед и только одно поражение на профессиональном ринге. Но в отличие от грядущего оппонента он побеждал не так убедительно.

Лишь одного соперника за всю карьеру Гутьеррес нокаутировал, а в некоторых боях выигрывал и вовсе раздельным решением.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, в данном поединке, Оскар Кольясо является явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.02. На победу Гутьерреса предлагают сделать ставку за 15.00.

Действующий чемпион на протяжении всей своей карьеры легко побеждал одного соперника за другим. В плане техники, бойцовского IQ, ударной мощи Кольясо превосходит практически всех своих конкурентов.

Гутьеррес вряд ли что-то сможет противопоставить столь опытному и сильному противнику. Он будет конкурентоспособным только в первой половине встречи, а далее просядет функционально и станет для Кольясо Легкой мишенью. Ставка: тотал больше 6,5 за 1.72.