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    Кто станет чемпионом WBA в легчайшем весе?

    Молони — Санчес. Ставка (к. 1.91) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 14 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Молони — Санчес
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    Джейсон Молони
    14 января состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Джейсоном Молони и Саулем Санчесом в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 05:00 мск. Молони — Санчес: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Джейсон Молони

    Молони ранее был чемпионом мира в легчайшем весе по версии WBO. Благодаря серии из пяти выигранных поединков кряду, он заслужил право подраться за вакантный титул WBA.

    Последним, кому проигрывал Джейсон, является абсолютный чемпион в двух дивизионах Наоя Иноуэ. При 26-ти победах в карьере австралиец удосрочил 19 соперников.

    Однако с повышением уровня оппозиции нокаутирующая мощь Молони стала сходить на нет. В двух последних боях с Астролабио и Кайканхой австралиец побеждал решением.

    Из яркого панчера Молони превратился в прагматичного боксера. Однако при такой тактике его результаты на профессиональном ринге стали только лучше.

    Сауль Санчес

    Сауль Санчес ранее добирался только до титула чемпиона Латинской Америки. Для него это будет первый поединок за пояс чемпиона мира.

    Американец в предыдущих пяти боях одержал 4 победы и потерпел одно поражение. В последнем своем поединке ему удалось победить единогласным решением судей Роберто Дениегу.

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    • Несмотря на схожую статистику предыдущих боев с Молони, уровень оппозиции у американца был заметно ниже. Также он уступает бывшему чемпиону мира по количеству досрочных побед.

    В активе Санчеса 12 нокаутов в карьере при 20-ти выигранных поединках. А это далеко не самый высокий процент среди бойцов топ-10 легчайшего дивизиона.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом бою считают фаворитом Джейсона Молони и предлагают поставить на его победу за 1.25. На успех Санчеса можно поставить за 4.35.

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    Бывший чемпион мира на фоне американца выделяется своим внушительным опытом в противостояниях с топовыми противниками и более высоким процентом досрочных побед.

    Впрочем, с учетом смены тактики от Молони в грядущем бою ожидать нокаута точно не стоит. Он будет разбивать Санчеса на протяжении всех 12-ти раундов и заберет бой в свою пользу единогласным решением. Ставка: победа Джейсона Молони по очкам за 1.91.

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    Молони — Санчес: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Кто станет чемпионом WBA в легчайшем весе?
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