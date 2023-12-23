23 декабря состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Джеем Опетаей и Элисом Зорро в первом тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 19:00 мск. Опетая — Зорро: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Джей Опетая

В июле прошлого года Джей завоевал титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии IBF после победы единогласным решением над Майрисом Бриедисом.

В предыдущем своем поединке Опетая отстоял титул, выиграв досрочно у Джордана Томпсона. Однако из-за отказа проводить реванш с Бриедисом австралиец был лишен пояса IBF.

Сейчас у него остался титул по версии The Ring, к защите которого Опетая подходит в статусе непобежденного боксера.

Ранее 28-летний австралиец провел на ринге 23 поединка и одержал 18 досрочных побед. Сейчас Опетаю можно охарактеризовать, как боксера без слабых мест. Он невероятно силен физически и обладает хорошим кардио.

Элис Зорро

Зорро ранее был чемпионом Европы в первом тяжелом весе по версии WBO. В последнем своем бою он одолел единогласным решением судей Луказа Ортензи.

Всего за карьеру у британского боксера 17 поединков. Как и Опетая, он не потерпел ни единого поражения в карьере. Но и уровень оппозиции у Элиса был весьма посредственный.

По ряду статистических показателей Зорро явно уступает чемпиону мира. К примеру, у него только 7 поединков, выигранных нокаутом, а это гораздо меньше, чем у Опетаи.

Вдобавок, британец ведет свои бои в пассивном режиме, часто застаивается на ногах и пропускает довольно много ударов.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном бою считают Джея Опетаю фаворитом и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.04. На успех Зорро можно сделать ставку с коэффициентом 11.50.

Предыдущий низкий уровень оппозиции вряд ли позволить британцу конкурировать с одним сильнейших представителей первого тяжелого дивизиона.

Такой соперник выглядит для Опетаи легкой мишенью. Не исключено, что Элис Зорро не продержится даже до середины поединка против чемпиона мира. Ставка: тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1.85.