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    Как долго продлится поединок Опетаи и Зорро?

    Опетая — Зорро. Ставка (к. 1.85) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 23 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Опетая — Зорро
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    Джей Опетая и Элис Зорро
    23 декабря состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Джеем Опетаей и Элисом Зорро в первом тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 19:00 мск. Опетая — Зорро: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Джей Опетая

    В июле прошлого года Джей завоевал титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии IBF после победы единогласным решением над Майрисом Бриедисом.

    В предыдущем своем поединке Опетая отстоял титул, выиграв досрочно у Джордана Томпсона. Однако из-за отказа проводить реванш с Бриедисом австралиец был лишен пояса IBF.

    Сейчас у него остался титул по версии The Ring, к защите которого Опетая подходит в статусе непобежденного боксера.

    Ранее 28-летний австралиец провел на ринге 23 поединка и одержал 18 досрочных побед. Сейчас Опетаю можно охарактеризовать, как боксера без слабых мест. Он невероятно силен физически и обладает хорошим кардио.

    Элис Зорро

    Зорро ранее был чемпионом Европы в первом тяжелом весе по версии WBO. В последнем своем бою он одолел единогласным решением судей Луказа Ортензи.

    Всего за карьеру у британского боксера 17 поединков. Как и Опетая, он не потерпел ни единого поражения в карьере. Но и уровень оппозиции у Элиса был весьма посредственный.

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    • По ряду статистических показателей Зорро явно уступает чемпиону мира. К примеру, у него только 7 поединков, выигранных нокаутом, а это гораздо меньше, чем у Опетаи.

    Вдобавок, британец ведет свои бои в пассивном режиме, часто застаивается на ногах и пропускает довольно много ударов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном бою считают Джея Опетаю фаворитом и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.04. На успех Зорро можно сделать ставку с коэффициентом 11.50.

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    Предыдущий низкий уровень оппозиции вряд ли позволить британцу конкурировать с одним сильнейших представителей первого тяжелого дивизиона.

    Такой соперник выглядит для Опетаи легкой мишенью. Не исключено, что Элис Зорро не продержится даже до середины поединка против чемпиона мира. Ставка: тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1.85.

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    Опетая — Зорро: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Как долго продлится поединок Опетаи и Зорро?
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