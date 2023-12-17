17 декабря состоится бой в рамках турнира UFC 296 между Алонзо Менифилдом и Дастином Джейкоби в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 03:45 мск. Менифилд — Джейкоби: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Алонзо Менифилд

Менифилд занимает 14-ю строчку в ростере полутяжеловесов. К этому бою он подходит на серии из четырех беспроигрышных поединков кряду (3 победы и одна ничья).

В последнем своем бою Алонзо удосрочил во втором раунде в партере Джима Крута. Эта победа сабмишном стала только третьей в его карьере.

Обычно в своих поединках Менифилд полагается на внушительную ударную мощь. Данный боец способен одним ударом снести с ног абсолютно любого соперника.

Об этом наглядно говорят 10 побед нокаутом в его карьере. Плюс ко всему, Менифилд является одним из самых атлетичных бойцов в полутяжелом весе и в плане кардио у него серьезное преимущество над Джейкоби.

Дастин Джейкоби

35-летний американец занимает 15-ю строчку в ростере и находится на грани вылета из рейтинга. С возрастом Джейкоби пошел на спад и уже не демонстрирует былой стабильности.

У него 3 победы и 2 поражения в последних пяти боях. Однако на данном отрезке Дастин не выиграл ни у кого из топ-15.

В нынешних реалиях Джейкоби способен конкурировать только с представителями второго эшелона. Также Дастина можно охарактеризовать бойцом одного раунда.

У него за карьеру 8 побед нокаутом и 7 из них были достигнуты в стартовом отрезке. Но если у Джейкоби не получается удосрочить оппонента в начале боя, то далее появляются большие проблемы.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают Джастина Джейкоби фаворитом в данном бою. На его победу можно поставить за 1.45. На успех Менифилда предлагают сделать ставку за 2.85.

Грубая сила Алонзо станет ключевым фактором его успеха. Он мощнее, быстрее, моложе и, что самое важное, стабильно побеждает в отличии от Джейкоби.

Каждый размен для Дастина с таким физическим крепким бойцом может закончиться нокаутом. Более молодой соперник задавит Джейкоби своим прессингом и выиграет данный поединок. Ставка: победа Алонзо Менифилда с коэффициентом 2.85.