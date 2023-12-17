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    Кто победит в бою Менифилда и Джейкоби?

    Менифилд — Джейкоби. Ставка (к. 2.85) и прогноз на бой, UFC 296, 17 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Менифилд — Джейкоби
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    Алонзо Менифилд
    17 декабря состоится бой в рамках турнира UFC 296 между Алонзо Менифилдом и Дастином Джейкоби в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 03:45 мск. Менифилд — Джейкоби: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Алонзо Менифилд

    Менифилд занимает 14-ю строчку в ростере полутяжеловесов. К этому бою он подходит на серии из четырех беспроигрышных поединков кряду (3 победы и одна ничья).

    В последнем своем бою Алонзо удосрочил во втором раунде в партере Джима Крута. Эта победа сабмишном стала только третьей в его карьере.

    Обычно в своих поединках Менифилд полагается на внушительную ударную мощь. Данный боец способен одним ударом снести с ног абсолютно любого соперника.

    Об этом наглядно говорят 10 побед нокаутом в его карьере. Плюс ко всему, Менифилд является одним из самых атлетичных бойцов в полутяжелом весе и в плане кардио у него серьезное преимущество над Джейкоби.

    Дастин Джейкоби

    35-летний американец занимает 15-ю строчку в ростере и находится на грани вылета из рейтинга. С возрастом Джейкоби пошел на спад и уже не демонстрирует былой стабильности.

    У него 3 победы и 2 поражения в последних пяти боях. Однако на данном отрезке Дастин не выиграл ни у кого из топ-15.

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    • В нынешних реалиях Джейкоби способен конкурировать только с представителями второго эшелона. Также Дастина можно охарактеризовать бойцом одного раунда.

    У него за карьеру 8 побед нокаутом и 7 из них были достигнуты в стартовом отрезке. Но если у Джейкоби не получается удосрочить оппонента в начале боя, то далее появляются большие проблемы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают Джастина Джейкоби фаворитом в данном бою. На его победу можно поставить за 1.45. На успех Менифилда предлагают сделать ставку за 2.85.

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    Грубая сила Алонзо станет ключевым фактором его успеха. Он мощнее, быстрее, моложе и, что самое важное, стабильно побеждает в отличии от Джейкоби.

    Каждый размен для Дастина с таким физическим крепким бойцом может закончиться нокаутом. Более молодой соперник задавит Джейкоби своим прессингом и выиграет данный поединок. Ставка: победа Алонзо Менифилда с коэффициентом 2.85.

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    Менифилд — Джейкоби: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Кто победит в бою Менифилда и Джейкоби?
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