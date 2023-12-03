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    Сделает ли Царукян еще один шаг к титульнику?

    Царукян — Дариуш. Ставка (к. 2.85) и прогноз на бой, UFC Austin, 3 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Царукян — Дариуш
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    Арман Царукян
    3 декабря состоится бой в рамках турнира UFC Austin между Арманом Царукяном и Бенеилом Дариушем в легком весе. Ориентировочно начало боя в 05:40 мск. Царукян — Дариуш: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Арман Царукян

    Царукян сейчас занимает восьмое место в рейтинге легкого дивизиона. В своем предыдущем поединке он финишировал в третьем раунде бразильца Хоакима Силву.

    У россиянина очень хорошая статистика в преддверии противостояния с Бенеилом: 7 побед и одно поражение в восьми боях. Плюс ко всему, Царукян очень прекрасно готов физически.

    Так что пятираундовый поединок точно не станет для него проблемой. Стилистически Арман является борцом, но при этом он очень опасен и в стойке.

    Всего за карьеру у него 8 выигранных поединков нокаутами. Также стоит отметить и высокую точность ударов Царукяна в 56%.

    Бенеил Дариуш

    Дариуш является четвертым номером рейтинга легкого дивизиона. В предыдущем своем поединке он потерпел поражение от бывшего чемпиона Чарльза Оливейры нокаутом в первом раунде.

    Этот проигрыш стал первым для Бенеила за последние несколько лет. К данному поединку он подходит с аналогичной статистикой, как у Царукяна.

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    • Американец в своих поединках чаще предпочитает бороться, нежели драться в стойке. У него за карьеру 7 выигранных боев сабмишнами, но крайне низкий процент удачных тейкдаунов — 33%.

    Дариуш очень вязкий боец. Он умело изматывает своих соперников физически, а потом финиширует их ближе к концу поединка.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке Арман Царукян, по мнению букмекеров, является фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.31. На победу Дариуша предлагают сделать ставку за 3.60.

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    Бойцы стилистически очень похожи друг на друга. В какой-то степени Арман — это более молодая, но физически крепкая версия Дариуша. В сравнении с Бенеилом у Царукяна лучший контроль на земле и более высокая скорость.

    Россиянин будет давить на оппонента на протяжении всех 25-ти минут и заберет бой решением в свою пользу. Ставка: победа Армана Царукяна по очкам с коэффициентом 2.85.

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    Царукян — Дариуш: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сделает ли Царукян еще один шаг к титульнику?
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