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    Чем закончится бой Нурмагомедова и Примуса?

    Нурмагомедов — Примус. Ставка (к. 1.79) и прогноз на бой, Bellator 300, 8 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Нурмагомедов — Примус
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    Брент Примус
    8 октября состоится титульный бой в рамках турнира Bellator 300 между Усманом Нурмагомедовым и Брентом Примусом в легком весе. Ориентировочно начало боя в 07:00 мск. Нурмагомедов — Примус: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Усман Нурмагомедов

    Для Усмана Нурмагомедова это будет вторая защита титула в легком весе. Россиянин стал чемпионом после того, как в ноябре прошлого года в одностороннем поединке на протяжении всех пяти раундов доминировал над Патрике Фрейре.

    Далее он финишировал звездного ветерана Бенсона Хендерсона удушающим приемом уже в первом раунде. В Bellator Нурмагомедов еще ни в одном поединке не получил достойного сопротивления.

    Абсолютно против каждого соперника россиянин действовал с позиции силы и уверенно побеждал его за счет своей борьбы.

    Всего за карьеру у Нурмагомедова 6 побед сабмишнами и 8 выигранных поединков нокаутами. Также в его активе 11 досрочных финишей уже в первом раунде.

    Брент Примус

    Пик Примуса пришелся на 2016-2017 года. Тогда он сумел нокаутировать Майкла Чендлера и стать чемпионом Bellator в легком весе.

    Но, как и у многих других бойцов, в связи с возрастом физические кондиции Брента стали сходить на нет. К титульному поединку он подошел после двух побед и двух поражений.

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    • В свои 38 лет Брент способен конкурировать разве что с такими же ветеранами, как и он сам. Но в противостояниях с молодыми и голодными до побед бойцами Примус соперничать уже не может.

    Брент является базовым представителем БЖЖ. Однако побед сабмишнами за карьеру у него не так уж и много — всего лишь 4 выигранных поединка болевыми и удушающими приемами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают Усмана Нурмагомедова явным фаворитом в грядущем бою. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.06. На победу Брента Примуса предлагают сделать ставку на за 9.15.

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    У американца очень мало шансов на успех. В нынешней форме Брент не выглядит тем бойцом, который способен нанести Нурмагомедову первое поражение в карьере.

    Если учесть проблемы Примуса в стойке, то вероятность раннего досрочного финиша со стороны действующего чемпиона очень велика. Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.79.

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    Нурмагомедов — Примус: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Чем закончится бой Нурмагомедова и Примуса?
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