Усман Нурмагомедов
Для Усмана Нурмагомедова это будет вторая защита титула в легком весе. Россиянин стал чемпионом после того, как в ноябре прошлого года в одностороннем поединке на протяжении всех пяти раундов доминировал над Патрике Фрейре.
Далее он финишировал звездного ветерана Бенсона Хендерсона удушающим приемом уже в первом раунде. В Bellator Нурмагомедов еще ни в одном поединке не получил достойного сопротивления.
Абсолютно против каждого соперника россиянин действовал с позиции силы и уверенно побеждал его за счет своей борьбы.
Всего за карьеру у Нурмагомедова 6 побед сабмишнами и 8 выигранных поединков нокаутами. Также в его активе 11 досрочных финишей уже в первом раунде.
Брент Примус
Пик Примуса пришелся на 2016-2017 года. Тогда он сумел нокаутировать Майкла Чендлера и стать чемпионом Bellator в легком весе.
Но, как и у многих других бойцов, в связи с возрастом физические кондиции Брента стали сходить на нет. К титульному поединку он подошел после двух побед и двух поражений.
В свои 38 лет Брент способен конкурировать разве что с такими же ветеранами, как и он сам. Но в противостояниях с молодыми и голодными до побед бойцами Примус соперничать уже не может.
Брент является базовым представителем БЖЖ. Однако побед сабмишнами за карьеру у него не так уж и много — всего лишь 4 выигранных поединка болевыми и удушающими приемами.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают Усмана Нурмагомедова явным фаворитом в грядущем бою. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.06. На победу Брента Примуса предлагают сделать ставку на за 9.15.
У американца очень мало шансов на успех. В нынешней форме Брент не выглядит тем бойцом, который способен нанести Нурмагомедову первое поражение в карьере.
Если учесть проблемы Примуса в стойке, то вероятность раннего досрочного финиша со стороны действующего чемпиона очень велика. Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.79.