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    Сможет ли Мурат Гассиев пройти Отто Валлина?

    Гассиев — Валлин. Ставка (к. 1.79) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гассиев — Валлин
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    Отто Валлин
    30 сентября состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Муратом Гассиевым и Отто Валлином в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 23:00 мск. Гассиев — Валлин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мурат Гассиев

    Для Мурата Гассиева это будет уже пятый поединок в рамках тяжелой весовой категории. К очередному бою россиянин подходит после победы над Майком Балогуном нокаутом.

    Большую часть своей карьеры Мурат провел в первом тяжелом дивизионе. Там он стал чемпионом мира по версиям IBF и WBA. Он одолел многих звезд той категории, включая Влодарчика, Дортикуса и Лебедева.

    Единственным, кто сумел остановить, его стал Александр Усик. В битве за звание абсолютного чемпиона Мурат уступил украинцу единогласным решением.

    Всего за карьеру у Гассиева 31 поединок, в котором он одержал 30 побед. В 23-х встречах российский боксер выиграл досрочно, а кроме того же Усика Мурат больше никому в карьере не уступал.

    Отто Валлин

    Валлин подходит к этому бою на серии из пяти побед подряд. Как и у Гассиева, у Отто последние поединки были с далеко не самыми сильными соперниками.

    Причем на данном отрезке швед никого даже не сумел нокаутировать. Единственная его досрочная победа над Трэвисом Кауффманом была из-за травмы соперника.

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    • За всю свою карьеру Валлин провел только один по-настоящему громкий поединок. В сентябре 2019-го он простоял в ринге с Тайсоном Фьюри все 12 раундов.

    Тот бой Валлин проиграл единогласным решением судей. Но подобных тактически грамотных выступлений в активе шведского боксера больше не было.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, Мурат Гассиев в этом бою является фаворитом. На его победу можно поставить коэффициентом 1.30. Успех Отто Валлина можно поставить за 3.65.

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    Последние выступления шведского боксера были очень невыразительными. Он побеждал бойцов уровнем ниже среднего лишь решением, что говорит об отсутствии нокаутирующей мощи.

    Гассиев, напротив, финишировал всех своих соперников в рамках тяжелого дивизиона. И в очередном поединке россиянин вновь будет нацелен только на нокаут. Ставка: досрочная победа Мурата Гассиева за 1.79.

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    Гассиев — Валлин: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сможет ли Мурат Гассиев пройти Отто Валлина?
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