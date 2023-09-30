30 сентября состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Муратом Гассиевым и Отто Валлином в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 23:00 мск. Гассиев — Валлин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мурат Гассиев

Для Мурата Гассиева это будет уже пятый поединок в рамках тяжелой весовой категории. К очередному бою россиянин подходит после победы над Майком Балогуном нокаутом.

Большую часть своей карьеры Мурат провел в первом тяжелом дивизионе. Там он стал чемпионом мира по версиям IBF и WBA. Он одолел многих звезд той категории, включая Влодарчика, Дортикуса и Лебедева.

Единственным, кто сумел остановить, его стал Александр Усик. В битве за звание абсолютного чемпиона Мурат уступил украинцу единогласным решением.

Всего за карьеру у Гассиева 31 поединок, в котором он одержал 30 побед. В 23-х встречах российский боксер выиграл досрочно, а кроме того же Усика Мурат больше никому в карьере не уступал.

Отто Валлин

Валлин подходит к этому бою на серии из пяти побед подряд. Как и у Гассиева, у Отто последние поединки были с далеко не самыми сильными соперниками.

Причем на данном отрезке швед никого даже не сумел нокаутировать. Единственная его досрочная победа над Трэвисом Кауффманом была из-за травмы соперника.

За всю свою карьеру Валлин провел только один по-настоящему громкий поединок. В сентябре 2019-го он простоял в ринге с Тайсоном Фьюри все 12 раундов.

Тот бой Валлин проиграл единогласным решением судей. Но подобных тактически грамотных выступлений в активе шведского боксера больше не было.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, Мурат Гассиев в этом бою является фаворитом. На его победу можно поставить коэффициентом 1.30. Успех Отто Валлина можно поставить за 3.65.

Последние выступления шведского боксера были очень невыразительными. Он побеждал бойцов уровнем ниже среднего лишь решением, что говорит об отсутствии нокаутирующей мощи.

Гассиев, напротив, финишировал всех своих соперников в рамках тяжелого дивизиона. И в очередном поединке россиянин вновь будет нацелен только на нокаут. Ставка: досрочная победа Мурата Гассиева за 1.79.