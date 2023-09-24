24 сентября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 79 между Рафаэлем Физиевым и Матеушем Гамротом в легком весе. Ориентировочно начало боя в 04:10 мск. Физиев — Гамрот: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рафаэль Физиев

«Атаман» на данный момент располагается на шестой строчке в рейтинге легкого дивизиона UFC. Своим шансом стать следующим претендентом на титул Физиев не воспользовался.

В последнем бою он проиграл решением большинства Джастину Гейджи. Всего за последние 5 поединков у Рафаэля 4 победы и одно поражение.

Сильной стороной «Атамана» является кикбоксинг. За карьеру у него 6 побед нокаутами только в первом раунде. Борется Атаман крайне редко.

Но у него очень хорошая защита от тейкдаунов. По статистике Физиев блокирует 63% прохода в ноги со стороны соперников. В своей карьере азербайджанский боец еще никому не проигрывал сабмишнами.

Матеуш Гамрот

Гамрот является седьмым номером рейтинга легкой весовой категории UFC. Поляк подходит к этой встрече после трудовой победы раздельным решением судей над Джэлином Тернером.

В преддверии грядущего турнира в Лас-Вегасе у Матеуша аналогичная статистика, как и у Физиева: 4 выигранных поединка и одно поражение за 5 последние боев.

Единственный, кому уступил поляк, был нынешний четвертый номер рейтинга Бенеил Дариуш. Гамрот является универсальным бойцом.

Он обладает внушительной боксерской базой, а также комфортно чувствует себя в партере и не стесняется пытаться стянуть на канвас даже топовых борцов дивизиона.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры видят фаворитом Рафаэля Физиева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.68. На успех Гамрота предлагают сделать ставку за 2.25.

Оба бойца пребывают в хорошей форме и в последнее время демонстрируют яркие выступления. Для каждого из них это будет очень тяжелый поединок.

В таком противостоянии точно не стоит ожидать раннего досрочного финиша. С большей долей вероятности, Физиев и Гамрот будут драться все 5 раундов. Ставка: полный бой за 1.86.