Физиев встретится с Гамротом, Митчелл подерется против Иге. Анонс карда UFC Vegas 79

В ночь с 23 на 24 сентября состоится турнир UFC Vegas 79. В главном событии вечера встретятся Рафаэль Физиев и Матеуш Гамрот

Бои предварительного карда

1. Монтсеррат Рендон в женском легчайшем весе подерется с Тамирес Видаль

2. Мидзуки Иноуэ в женском минимальном весе сразится с Ханной Голди

3. Джейк Колье в тяжелом весе встретится с Мохаммедом Усманом

4. Джейкоб Малкун в среднем дивизионе проведет бой с Коди Брандэйджем

5. Тим Минс в полусреднем дивизионе встретится с Андре Фиальо

6. Майлз Джонс в легчайшем весе подерется против Даниэля Аргеты

UFC Вегас 79: Физиев vs Гамрот — Превью

Бои основного карда

Основной кард турнира открывает поединок в полулегком весе с участием Чарльза Жордена и Рикардо Рамоса. К противостоянию бойцы подходят с идентичной статистикой с тремя победами и двумя поражениями в последних пяти встречах.

Пока что Чарльз и Рикардо еще далеки от попадания в топ-15 ввиду своей нестабильности. Они оба являются середняками и дерутся с такими же внерейтинговыми бойцами.

Жорден в последнем поединке одолел единогласным решением судей ветерана Крона Грейси. А вот предыдущее выступление Рамоса было более ярким. Он нокаутировал Дэнни Чавеса уже на второй минуте поединка.

Стилистически бойцы являются представителями БЖЖ. Не исключено, что в их поединке будет очень много борьбы, а сама встреча окажется конкурентной и дойдет до судейского решения.

В полусреднем весе встретятся Брайтон Баттл и ЭйДжей Флетчер. Оба американца одержали победы в предыдущих поединках. Но к данному турниру они подходят в разной форме. Флетчер в феврале этого года победил сабмишном Тембу Горимбо.

Однако ранее он шел на серии из двух поражений кряду. А вот Брайан показывает куда более убедительные выступления. За последние 5 поединков он проиграл только Ринату Фахретдинову, а в остальных случаях побеждал своих оппонентов.

Последнего из них, Габриэля Грина, Баттл и вовсе нокаутировал за 14 секунд. В предстоящем поединке Брайан является фаворитом по двум причинам. Во-первых, у него в преддверии турнира в Лас-Вегасе очень хорошая статистика.

Во-вторых, между ним и Флетчером существенная разница в габаритах. Баттл превосходит соперника в росте на 10 см, а в размахе почти на 20. Складывается впечатление, что ЭйДжей дерется не в своей категории — ему больше подошел бы легкий дивизион.

Марина Родригез globallookpress.com

Следующими в октагон выйдут Марина Родригез и Мишель Уотерсон, чей поединок состоится в рамках женского минимального веса. На данный момент девушки занимают 8-ю и 12-ю позиции в ростере дивизиона.

2 года назад они уже встречались в клетке, и тогда Родригез переиграла Уотерсон по очкам. С тех пор Марина провела еще 4 поединка, в которых одержала 2 победы и потерпела 2 поражения.

Мишель до сих пор преследует череда неудач, и сейчас на ее счету 3 проигранных поединка кряду. Обе девушки уже довольно возрастные для минимального дивизиона. Родригез 36 лет, а Уотерсон 37 и поэтому ждать высокого темпа в их противостоянии точно не стоит.

У мексиканки шансов на успех чуть больше. В отличие от своей соперницы Родригез чередует победы с поражениями и периодически показывает неплохие выступления, выигрывая даже досрочно.

Физиев и Митчелл нацелены только на нокаут

Дэн Иге globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках полулегкого дивизиона встретятся Брайс Митчелл и Дэн Иге, 10-й и 12-й номера рейтинга. Статистика бойцов в последних выступлениях сильно отличается.

Митчелл не так давно шел в UFC на серии из пяти побед кряду, пока не встретился в клетке с Илией Топурией. Тогда он проиграл грузинскому бойцу удушающим приемом во втором раунде.

У Иге 2 победы и 3 поражения, но в последнее время он удачно конкурирует только против оппонентов, находящихся за пределами топ-15. Дэн ничего не смог противопоставить соперникам из числа претендентов на титул.

Нынешний его уровень — Дэймон Джексон и Нэйт Ландвер, которые далеки от попадания в рейтинг. И Митчелл, и Иге являются базовыми борцами.

Однако они уже давно никого не побеждали приемами, и есть вероятность, что их очный бой пройдет именно в стойке. Легким этот поединок не станет ни для кого. Иге уже прошел свой пик, и больше не может конкурировать с молодыми и голодными до побед бойцами.

Но и Митчелл пребывает далеко не в самой лучшей форме. После поражения от Топурии Брайс не выходил в клетку почти год. Возможно, этот простой скажется на его выступлении.

В главном событии вечера в легком весе встретятся Рафаэль Физиев и Матеуш Гамрот. Бойцы занимают шестую и седью строчки в рейтинге дивизиона и являются потенциальными кандидатами на попадание в топ-5.

Это будет очередное классическое противостояние ярко выраженного ударника и борца. У Физиева 6 побед и одно поражение в последнем поединке от Джастина Гейджи, которому он уступил решением большинства.

Сильными сторонами «Атамана» являются его прессинг в стойке, физическая мощь и разнообразие приемов. На фоне Рафаэля Гамрот выглядит более универсальным и всесторонне развитым бойцом.

В преддверии этого поединка у поляка очень схожая статистика с Физиевым: 5 побед и одно поражение. Он проиграл на данном отрезке лишь Бенеилу Дариушу. Тем не менее, то был очень близкий бой, в котором Гамрот навязал серьезную конкуренцию одному из лучших борцов дивизиона.

В предстоящем поединке все будет зависеть от того, кто первым сумеет выйти на удобную для себя дистанцию. Если Физиев включит свой фирменный прессинг, то имеет шанс даже на нокаут.

А вот вязкая борьба у сетки или на земле — это уже стихия Матеуша. Поляку выгодно, чтобы поединок продолжался, как можно дольше. Прагматичный, но скучный стиль — главный залог успеха для Гамрота.