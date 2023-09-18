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    Грассо сохранила титул, Маддалена с трудом одолел Холлэнда. Обзор карда UFC Noche

    Шевченко не вернула себе титул, Холлэнд проиграл Маддалене, Росас за минуту финишировал Митчелла

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    Алекса Грассо и Валентина ШевченкоГрассо сохранила титул, Маддалена с трудом одолел Холлэнда. Обзор карда UFC Noche Роман РотенбергПобедная серия «Динамо» Москва, первые очки Мичкова в «Сочи», пять подряд поражений СКА Жозе Моуринью Кризис третьего года. Неудачно стартовавший сезон может стать для Моуринью последним в «Роме»
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    Алекса Грассо и Валентина Шевченко
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    Алекса Грассо и Валентина Шевченко
    17 сентября состоялся турнир UFC Noche. В главном событии вечера в битве за пояс в женском наилегчайшем весе встретились Валентина Шевченко и Алекса Грассо

    Результаты боев предварительного карда

    1. Джосефин Кнутсен в женском минимальном весе единогласным решением одолела Марнику Манн

    2. Чарли Камбпелл в легком дивизионе в первом раунде нокаутировал Алекса Рейеса

    3. Трейси Кортез в женском наилегчайшем дивизионе выиграла единогласным решением судей у Жасмин Ясудавичус

    4. Роман Копылов среднем весе во втором раунде нокаутировал Джоша Фремда

    5. Лупита Годинез в женском минимальном во втором раунде выиграла сабмишном у Элис Рид

    Лучшие моменты турнира UFC Ноче: Грассо vs Шевченко 2

    Бои основного карда

    Основной кард турнира открывал поединок в полулегком весе между Фернандо Падиллой и Кайлом Нельсоном. На первых минутах встречи мексиканец чувствовал себя очень комфортно.

    Он раз за разом доставал своего соперника хай-киками и джебами, а Нельсон никак не мог подобрать удобную для себя дистанцию. К концу первого раунда на лице канадца было несколько гематом и казалось, что Падилла полностью контролирует поединок.

    Однако после перерыва Кайл сумел перехватить инициативу. Переломным стал момент в самом начале второго раунда. Нельсон мощно попал правым хуком, а далее добавил хай-киком. Фернандо был сильно потрясен, и ему пришлось бегать от соперника на протяжении всего раунда по октагону, чтобы восстановиться.

    В заключительном отрезке Падилла немного пришел в себя и попытался выровнять бой. Однако такими плотными, как в первом раунде, его удары уже не были. Кайл грамотно перекрывался и не менее удачно контратаковал. В итоге канадец выиграл поединок единогласным решением судей.

    Даниэль Зеллхубер
    globallookpress.com

    Следующими в октагон вышли Даниэль Зеллхубер и Кристос Гиагос, чья встреча проходила в легком дивизионе. Практически сразу же бойцы задали очень высокий темп. Каждый наносил размашистые амплитудные удары, но большинство из них были мимо цели.

    К середине раунда темп встречи успокоился. Гиагос начал поддавливать оппонента в стойке и в одном из эпизодов сумел его потрясти. Далее американец захотел перевести соперника в партер, но сделать этого у него не получилось.

    Во втором раунде Даниэль провел пару неплохих комбинаций и жестко попал по Кристосу. Американец не стал рубиться с Зеллхубером в стойке и вновь попытался стянуть его вниз. Однако очередная попытка Гиагоса закончилась тем, что он попался в ловушку.

    При попытке прохода в ноги Дэниель накинул руку на шею соперника. Выбраться из сложного положения американец уже не сумел и за полторы минуты до второго конца раунда Зеллхубер одержал победу удушающим приемом.

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    • В легчайшем весе проходил поединок между Раулем Росасом и Теренсом Митчеллом. Практически с первых секунд встречи парни решили зарубиться в стойке. Митчелл действовал слишком размашисто, за что и поплатился.

    Первое точное попадание Рауля отправило в нокдаун его соперника. Теренс упал на землю, а Росас практически сразу принялся добивать обескураженного противника. Митчелл пытался подняться на ноги, но у него ничего не получалось.

    Более того, он усугубил ситуацию тем, что отдал спину. Росас воспользовался сполна этим подарком, забив Митчелла в гранд-энд-паунде. Ряд ошибок со стороны Теренса принесли 18-летнему американцу вторую победу в UFC.

    Маддалена и Шевченко не ожидали такого сопротивления

    Кевин Холлэнд
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в полусреднем весе встретились 13-й и 14-й номера рейтинга Кевин Холлэнд и Джек Маддалена. Бойцы очень аккуратно начали этот поединок.

    Было видно, что они опасались друг друга и поэтому в первом раунде практически не пытались зайти на ближнюю дистанцию. После перерыва темп поединка немного вырос. Несколько раз Маддалена вошел в клинч и нанес ряд тяжелых попаданий локтями.

    Холлэнд, в свою очередь, продолжал работать вторым номером, действуя на контратаках. Несмотря на территориальное преимущество со стороны Маддалены, австралиец никак не мог развить свой успех и потрясти противника.

    В заключительном отрезке Джек все также постоянно шел вперед, а Кевин встречал его джебами с дальней дистанции. По количеству акцентированных попаданий американец явно превзошел своего соперника.

    Зато большая вариативность в атаке и прессинг остались за Джеком. Поединок получился максимально близким и мнение судей разделилось. Первый рефери отдал бой Холлэнду, а двое других оказались на стороне Маддалены.

    Австралиец одержал уже шестую победу кряду в UFC. Причем он пока что не потерпел в самом сильном промоушене планеты ни единого поражения. А вот для Холлэнда очередной проигрыш стал уже третьим за последние 5 боев.

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    • В главном событии вечера в титульном поединке за пояс в женском наилегчайшем весе встретились Алекса Грассо и Валентина Шевченко. В первом раунде девушки не форсировали события.

    Мексиканка держала соперницу на дистанции джебом, а «Пуля» пыталась оформить тейкдаун и развить свой успех на земле. Валентине удалось прижать чемпионку к сетке, но кроме контроля и силовой борьбы она ничего не смогла противопоставить Алексе.

    Зато после перерыва несколько попаданий со стороны Шевченко пришлись прямо в голову Грассо. Правда, практически сразу же мексиканка пришла в себя и мощным ударом справа отправила соперницу в нокдаун.

    В последующих двух пятиминутках Валентина за счет борьбы сумела переломить ход встречи в свою пользу. Она дважды поймала Грассо на удушающий прием и едва не финишировала ее.

    В заключительном раунде Шевченко продолжала действовать первым номером. Она разбивала Грассо даже в стойке, но за полторы минуты до конца боя допустила грубую ошибку.

    Валентина неожиданно отдала спину своей сопернице в партере и была на грани от досрочного поражения. Этот эпизод очень сильно повлиял на судейское решение. Один рефери отдал победу Грассо, а другой оказался на стороне Шевченко.

    Третий судья на своих карточках показал счет 47:47. Таким образом, раздельным решением судей в реванше Шевченко и Грассо была зафиксирована ничья. Мексиканка сохранила титул, а «Пуля» осталась на первой строчке рейтинга.

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