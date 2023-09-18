18 сентября состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу Дзюнто Накатани и Арги Кортесом во втором наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 13:00 мск. Накатани — Кортес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дзюнто Накатани

Накатани сейчас является чемпионом мира по версии WBO во втором наилегчайшем весе. В своем последнем поединке японец завоевал вакантный титул, победив по очкам Эндрю Молони.

Всего же в активе Накатани 25 поединков на профессиональном ринге и ни единого поражения. Он выиграл в каждом своем бою, причем в 19-ти случаях сделал это досрочно.

В ринге Дзюнто очень подвижен и всегда работает первым номером. Также можно отметить хорошую защиту от ударов и неплохую выносливость.

Последние 3 года Накатани дерется уже в качестве топ-бойца. И пока что проблем на столь высоком уровне японский боксер не испытывает даже против сильнейших соперников в своем дивизионе.

Арги Кортес

Арги не располагает таким же внушительным винстриком, как и его грядущий оппонент. При 30-ти поединках на профессиональном ринге у мексиканца 25 побед, 3 поражения и 2 ничьи.

Последний его проигрыш был в марте прошлого года от Хуана Эстрады. Далее мексиканец сумел закрыть эту неудачу и одержал 2 победы.

Кортес не является ярко выраженным панчером. За карьеру у него лишь половина поединков заканчивались досрочно в его пользу. По сравнению с Накатани, можно отметить отсутствие опыта выступлений на столь высоком уровне.

Для Кортеса это будет первый титульный поединок в карьере. А своему единственному топовому оппоненту Эстраде мексиканец проиграл.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, Дзюнто Накатани является явным фаворитом в этом бою. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.05. На успех Кортеса предлагают сделать ставку за 10.75.

В плане опыта между грядущими соперниками очень большая разница. Накатани на протяжении последних трех лет дерется за титулы и побеждает сильнейших. Нередко он и вовсе финиширует своих соперников.

Едва ли Кортес, который будет проводить первый поединок за титул в карьере, готов к такому прессингу. Возможно, мексиканец в данной встрече и вовсе не доживет до решения судей. Ставка: досрочная победа Дзюнто Накатани за 1.78.