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    Защитит ли Накатани титул чемпиона мира по линии WBO?

    Накатани — Кортес. Ставка (к. 1.78) и прогноз на бой, профессиональный бокс 18 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Накатани — Кортес
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    Дзюнто Накатани
    18 сентября состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу Дзюнто Накатани и Арги Кортесом во втором наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 13:00 мск. Накатани — Кортес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дзюнто Накатани

    Накатани сейчас является чемпионом мира по версии WBO во втором наилегчайшем весе. В своем последнем поединке японец завоевал вакантный титул, победив по очкам Эндрю Молони.

    Всего же в активе Накатани 25 поединков на профессиональном ринге и ни единого поражения. Он выиграл в каждом своем бою, причем в 19-ти случаях сделал это досрочно.

    В ринге Дзюнто очень подвижен и всегда работает первым номером. Также можно отметить хорошую защиту от ударов и неплохую выносливость.

    Последние 3 года Накатани дерется уже в качестве топ-бойца. И пока что проблем на столь высоком уровне японский боксер не испытывает даже против сильнейших соперников в своем дивизионе.

    Арги Кортес

    Арги не располагает таким же внушительным винстриком, как и его грядущий оппонент. При 30-ти поединках на профессиональном ринге у мексиканца 25 побед, 3 поражения и 2 ничьи.

    Последний его проигрыш был в марте прошлого года от Хуана Эстрады. Далее мексиканец сумел закрыть эту неудачу и одержал 2 победы.

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    • Кортес не является ярко выраженным панчером. За карьеру у него лишь половина поединков заканчивались досрочно в его пользу. По сравнению с Накатани, можно отметить отсутствие опыта выступлений на столь высоком уровне.

    Для Кортеса это будет первый титульный поединок в карьере. А своему единственному топовому оппоненту Эстраде мексиканец проиграл.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, Дзюнто Накатани является явным фаворитом в этом бою. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.05. На успех Кортеса предлагают сделать ставку за 10.75.

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    В плане опыта между грядущими соперниками очень большая разница. Накатани на протяжении последних трех лет дерется за титулы и побеждает сильнейших. Нередко он и вовсе финиширует своих соперников.

    Едва ли Кортес, который будет проводить первый поединок за титул в карьере, готов к такому прессингу. Возможно, мексиканец в данной встрече и вовсе не доживет до решения судей. Ставка: досрочная победа Дзюнто Накатани за 1.78.

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    Накатани — Кортес: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 18.09.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Защитит ли Накатани титул чемпиона мира по линии WBO?
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