20 августа состоится бой в рамках турнира UFC 291 между Крисом Вайдманом и Брэдом Таваресом в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 04:35 мск. Вайдман — Таварес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Крис Вайдман

Вайдман вошел в историю, как боец, прервавший невероятную серию из 16-ти побед легендарного Андерсона Сильвы, установившего в свое время гегемонию в среднем весе UFC.

Крис, отобрав титул у «Паука», сумел пару лет побыть в статусе чемпиона, однако в последние годы его хорошая форма резко сошла на нет.

За 8 боев у него лишь 2 победы и 6 поражений. Причем последний выход в октагон против Юрайя Холла обернулся для Ваймана переломом ноги на первых секундах встречи.

Экс-чемпион возвращается в клетку после двух лет простоя. Не исключено, что после такой серьезной паузы у 39-летнего ветерана будут большие проблемы с кардио.

Брэд Таварес

Еще недавно Брэд располагался в топ-15 средневесов UFC. Однако 2 поражения кряду от Дрикуса Дю Плесси и Бруно Силвы вытеснили его из рейтинга.

Статистика последних боев у 35-летнего американца не самая лучшая: 2 победы и 3 проигрыша в пяти поединках. Однако Таварес в отличие от грядущего оппонента обладает неплохой защитой от ударов.

Он блокирует 56% всех акцентированных попаданий, а также пропускает лишь по 4 удара в минуту. Можно отметить и хорошую защиту от тейкдаунов.

Таварес блокирует по 60% переводов на канвас со стороны соперников. И за 12 лет выступлений в UFC он еще никому не проигрывал удушающим или болевым приемом.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Брэду Таваресу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.40. На победу Вайдмана предлагают сделать ставку за 3.20.

Брэд, как и его грядущий оппонент, явно не на пике. Однако в отличие от того же Вайдмана он в своих последних выступлениях оказывал хоть какое-то сопротивление.

Таварес немного моложе Криса, лучше него обороняется и гораздо чаще дерется. После стольких неудач и длительной паузы в 2 года у Вайдмана нет шансов на успех. Ставка: победа Брэда Тавареса за 1.40.