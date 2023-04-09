9 апреля состоится бой в рамках турнира UFC 287 между Келвином Гастелумом и Крисом Кертисом в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 04:30 мск. Гастелум — Кертис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Келвин Гастелум

Келвин ранее доходил даже до боя за титул временного чемпиона в среднем весе против Исраэля Адесаньи. Тогда Гастелум дал конкурентный бой новозеландцу, но проиграл ему решением.

Именно после того поражения и началась серия неудач. В последующих пяти встречах экс-претенденту на временный пояс удалось выиграть только однажды.

Он одолел ноунейма Хейниша, но уступил Херманссону, Тиллу, Уиттакеру и Каннониру. Уровень первой десятки рейтинга Гастелум явно не тянет.

Сейчас он занимает 15-ю позицию. Да и в последний раз дрался примерно 2 года, что точно не сыграет ему на руку. Келвин мощно бьет и сам неплохо держит удар, но быстро выдыхается.

Крис Кертис

Кертис сейчас занимает 14-ю строчку в рейтинге среднего дивизиона. Данный боец от года к году постепенно прибавляет. В его активе уже были поединки с серьезными соперниками.

Крис дрался с тем же Джеком Херманссоном. В той встрече американец уступил решением, однако заставил скандинава бегать по клетке в заключительном раунде.

Далее Кертис нокаутировал своего соотечественника Хоакина Бакли во втором раунде. В целом, 14-й номер рейтинга демонстрирует довольно приличную форму.

В пяти предыдущих поединках на его счету 4 победы. Причем в трех успешных встречах он финишировал своих соперников.

Прогноз и ставка

Небольшое преимущество букмекеры отдают Кевину Гастелуму. На его успех можно поставить за 1.83. На победу Кертиса дают коэффициент 2.02.

Крис является далеко не самым именитым бойцом. Однако в отличии от Гастелума он упорно тренируется и в большинстве случаев выходит победителем из поединков.

Что касается Келвина, то помимо спада у него простой от боев почти в 2 года. С учетом его физического состояния — это может стать большой проблемой. Так что поражение Гастелума в данном поединке закономерный результат. Ставка: победа Криса Кертиса за 2.02.