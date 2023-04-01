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    Пройдет ли Владимир Токов непобедимого американца Лэнса Гибсона?

    Гибсон — Токов. Прогноз (к. 2.80) и ставки на бой, Bellator 293, 1 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гибсон — Токов
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    Владимир Токов
    1 апреля состоится бой в рамках турнира Bellator 293 между Лэнсом Гибсоном и Владимиром Токовым в легком весе. Ориентировочно начало боя в 04:30 мск. Гибсон — Токов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Лэнс Гибсон

    Лэнс в своей профессиональной карьере пока что не знает поражений. Данный боец выходил в октагон 7 раз и в каждом поединке одерживал только победы.

    В Bellator он выступает с октября 2019-го, и уже сумел выиграть в пяти встречах кряду. В трех из них и вовсе побеждал досрочно, а в последней одолел сабмишном Доминика Кларка в первом раунде.

    Для легковеса обладает отличными габаритами. Его рост составляет 178 см, а размах рук порядка 184 см, что прекрасно позволяет ему контролировать оппонентов на дистанции в стойке.

    Умеет грамотно действовать не только на верхнем этаже, но и в партере. Одинаково хорошо владеет базой БЖЖ и кикбоксинга.

    Владимир Токов

    В плане антропометрии россиянин ничем не уступает своему предстоящему сопернику. Однако статистика последних четырех выступлений явно не в его пользу.

    Если Гибсон продолжает свою победную канонаду, то Токова преследуют настоящие качели. У него на счету 2 победы и 2 проигрыша.

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    • В предыдущей встрече Владимир судейским решением уступил новозеландскому бойцу Джею Уилсону. Стоит отметить, что досрочно россиянин еще никогда никому не проигрывал.

    Но Токову явно не хватает ударной мощи. В Bellator у него нет ни одной победы нокаутом. Пока что Владимир выигрывает только по очкам и никого не может финишировать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном противостоянии отдают предпочтение Владимиру Токову, предлагая поставить на его победу за 1.44. На Гибсона предлагают сделать ставку за 2.80.

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    Американец с каждым поединком только прибавляет. Его винстрик из пяти поединков и досрочные победы внушают доверие перед встречей с россиянином. К тому же, Лэнс в отличии от своего соперника является более универсальным бойцом.

    А вот Владимир выглядит в последнее время не очень убедительно. Вполне вероятно, что россиянин потерпит свое второе поражение кряду. Ставка: победа Лэнса Гибсона с коэффициентом 2.80.

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    Гибсон — Токов: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Пройдет ли Владимир Токов непобедимого американца Лэнса Гибсона?
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