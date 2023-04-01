1 апреля состоится бой в рамках турнира Bellator 293 между Лэнсом Гибсоном и Владимиром Токовым в легком весе. Ориентировочно начало боя в 04:30 мск. Гибсон — Токов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лэнс Гибсон

Лэнс в своей профессиональной карьере пока что не знает поражений. Данный боец выходил в октагон 7 раз и в каждом поединке одерживал только победы.

В Bellator он выступает с октября 2019-го, и уже сумел выиграть в пяти встречах кряду. В трех из них и вовсе побеждал досрочно, а в последней одолел сабмишном Доминика Кларка в первом раунде.

Для легковеса обладает отличными габаритами. Его рост составляет 178 см, а размах рук порядка 184 см, что прекрасно позволяет ему контролировать оппонентов на дистанции в стойке.

Умеет грамотно действовать не только на верхнем этаже, но и в партере. Одинаково хорошо владеет базой БЖЖ и кикбоксинга.

Владимир Токов

В плане антропометрии россиянин ничем не уступает своему предстоящему сопернику. Однако статистика последних четырех выступлений явно не в его пользу.

Если Гибсон продолжает свою победную канонаду, то Токова преследуют настоящие качели. У него на счету 2 победы и 2 проигрыша.

В предыдущей встрече Владимир судейским решением уступил новозеландскому бойцу Джею Уилсону. Стоит отметить, что досрочно россиянин еще никогда никому не проигрывал.

Но Токову явно не хватает ударной мощи. В Bellator у него нет ни одной победы нокаутом. Пока что Владимир выигрывает только по очкам и никого не может финишировать.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном противостоянии отдают предпочтение Владимиру Токову, предлагая поставить на его победу за 1.44. На Гибсона предлагают сделать ставку за 2.80.

Американец с каждым поединком только прибавляет. Его винстрик из пяти поединков и досрочные победы внушают доверие перед встречей с россиянином. К тому же, Лэнс в отличии от своего соперника является более универсальным бойцом.

А вот Владимир выглядит в последнее время не очень убедительно. Вполне вероятно, что россиянин потерпит свое второе поражение кряду. Ставка: победа Лэнса Гибсона с коэффициентом 2.80.