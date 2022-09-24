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    Как проявит себя в очередном бою экс-чемпион UFC в легком весе?

    Хендерсон — Куилли. Прогноз (к. 2.30) и ставки на бой, Bellator 285, 24 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Хендерсон — Куилли
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    Бенсон Хендерсон
    24 сентября состоится бой в рамках турнира Bellator 285 между Бенсоном Хендерсоном и Питером Куилли в легком весе. Ориентировочно начало боя в 02:30 мск. Хендерсон — Куилли: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бенсон Хендерсон

    Бенсон ранее был чемпионом UFC в легком весе. Причем американец даже провел 4 успешных защиты титула кряду, но далее он потерял свой пояс в поединке с Энтони Петтисом.

    В Bellator Хендерсон выступает с 2016 года. Но удивительно, что во втором по силе промоушене у экс-чемпиона UFC карьера складывается не самым лучшим образом.

    Не так давно Бенсон шел на серии из трех поражений кряду, однако к данной встрече он подходит после победы над Исламом Мамедовым единогласным решений.

    Стоит отметить, что Хендерсон растерял свою нокаутирующую мощь. В последний раз он выигрывал досрочно более четырех лет назад.

    Питер Куили

    Питер выступает в Bellator с 2019 года. За это время он провел 4 поединка, в которых одержал 2 победы и 2 раза проиграл. Чем-то особенным данный боец явно не выделяется.

    В своей карьере Куили не так часто выигрывает досрочно и тут у него только 3 финиша за всю карьеру. Причем в его активе нет ни одной победы сабмишном.

    Это говорит о том, что партере Питеру против Бенсона будет очень тяжело, ведь у того 11 выигранных поединков болевыми и удушающими.

    Пожалуй, в этой встрече ирландец может надеяться разве что на одно точное попадание. У него есть преимущество в размахе рук на 11 сантиметров и это позволит ему достать соперника абсолютно в любой момент.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном поединке отдают предпочтение Бенсону Хендерсону. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.50. На победу Куили можно поставить за 2.60.

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    Если учесть, что Питер никогда не борется, то геймплан на бой от Бенсона просто очевиден. Но не стоит забывать, что американский ветеран очень давно не выигрывает досрочно.

    Экс-чемпион UFC может давить на своего оппонента на протяжении всех 15-ти минут, но финишировать Куили ему будет тяжело. Ставка: победа Бенсона Хендерсона по очкам за 2.30.

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    Хендерсон — Куилли: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Как проявит себя в очередном бою экс-чемпион UFC в легком весе?
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