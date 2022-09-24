24 сентября состоится бой в рамках турнира Bellator 285 между Бенсоном Хендерсоном и Питером Куилли в легком весе. Ориентировочно начало боя в 02:30 мск. Хендерсон — Куилли: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бенсон Хендерсон

Бенсон ранее был чемпионом UFC в легком весе. Причем американец даже провел 4 успешных защиты титула кряду, но далее он потерял свой пояс в поединке с Энтони Петтисом.

В Bellator Хендерсон выступает с 2016 года. Но удивительно, что во втором по силе промоушене у экс-чемпиона UFC карьера складывается не самым лучшим образом.

Не так давно Бенсон шел на серии из трех поражений кряду, однако к данной встрече он подходит после победы над Исламом Мамедовым единогласным решений.

Стоит отметить, что Хендерсон растерял свою нокаутирующую мощь. В последний раз он выигрывал досрочно более четырех лет назад.

Питер Куили

Питер выступает в Bellator с 2019 года. За это время он провел 4 поединка, в которых одержал 2 победы и 2 раза проиграл. Чем-то особенным данный боец явно не выделяется.

В своей карьере Куили не так часто выигрывает досрочно и тут у него только 3 финиша за всю карьеру. Причем в его активе нет ни одной победы сабмишном.

Это говорит о том, что партере Питеру против Бенсона будет очень тяжело, ведь у того 11 выигранных поединков болевыми и удушающими.

Пожалуй, в этой встрече ирландец может надеяться разве что на одно точное попадание. У него есть преимущество в размахе рук на 11 сантиметров и это позволит ему достать соперника абсолютно в любой момент.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном поединке отдают предпочтение Бенсону Хендерсону. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.50. На победу Куили можно поставить за 2.60.

Если учесть, что Питер никогда не борется, то геймплан на бой от Бенсона просто очевиден. Но не стоит забывать, что американский ветеран очень давно не выигрывает досрочно.

Экс-чемпион UFC может давить на своего оппонента на протяжении всех 15-ти минут, но финишировать Куили ему будет тяжело. Ставка: победа Бенсона Хендерсона по очкам за 2.30.