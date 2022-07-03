ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йозеф ЦиннбауэрЗиц-председатель. Зачем «Локомотиву» тренер-ноунейм? Габриэл ЖезусЖезус — то, что нужно «Арсеналу» Криштиану Роналду Ключевая роль. Почему «МЮ» ни в коем случае нельзя продавать Роналду
  • 10:23
    • Защитник «Сочи» Родригао: Я комфортно чувствую себя в России, поэтому не хочу уезжать
  • 10:07
    • Артуро Видаль может подписать контракт с «Бока Хуниорс»
  • 09:20
    • Хабиб Нурмагомедов официально включен в Зал славы UFC
  • 07:31
    • Стадионы «Факела» и «Оренбурга» допустили к РПЛ
  • 07:15
    • Йокич и «Денвер» подписали рекордный контракт в истории НБА
  • 22:58
    • Бензема — лучший игрок сезона по версии Marca, Мбаппе лишь пятый
  • 22:30
    • Надаль одолел Бернкиса и вышел в третий круг «Уимблдона»
    Все новости спорта

    Защитит ли Джо Джойс титул чемпиона по боксу в тяжелом весе?

    Джойс — Хаммер. Прогноз (к. 1.62) и ставки на бой, профессиональный бокс, 3 июля 2022 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на Бокс Прогнозы на WBC Прогнозы на WBO Прогнозы на WBA Прогнозы на IBF Прогнозы на Сборная России
    Прогноз и ставки на Джойс — Хаммер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джо Джойс
    3 июля состоится титульный бой за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBC Silver и WBO International между Джо Джойсом и Кристианом Хаммером. Ориентировочно начало боя в 00:30 мск. Джойс — Хаммер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джо Джойс

    Джо Джойс будет проводить свою вторую защиту титулов кряду по версиям WBC Silver и WBO International. Стоит отметить, что в последних трех поединках британец победил нокаутом.

    Причем Джо еще ни разу не проигрывал в своей карьере. Всего в активе Джойса 13 побед, причем 12 из них были завоеваны досрочно. Единственный, кому удалось в бою против британца дойти до решения судей — Брайант Дженнингс.

    Тогда встреча продлилась все 12 раундов, а рефери единогласно отдали победу Джойсу. Джо в каждом своем бою действует с позиции силы.

    Не исключено, что в грядущей встрече британец будет давить на своего оппонента с самых первых секунд.

    Кристиан Хаммер

    Хаммер вышел на титульный бой после победы в предыдущем поединке над Джараном Джананином. Тогда Кристиан отправил в нокаут своего оппонента уже в первом раунде.

    Однако во встречах с более серьезными соперниками Хаммер проигрывал. До боя Джананином Кристиан уступил Фрэнку Форе и Хьюи Фьюри. Также Хаммер дрался с Александром Поветкиным, Тайсоном Фьюри и Луисом Ортисом и всем им проиграл.

    У румынского боксера хороший опыт, но все же класса в битвах с серьезными соперниками ему явно не хватает. В грядущей встрече с Джойсом он является андердогом.

    Сложно представить, за счет чего Кристиан может победить. Хаммер также, как и его оппонент, уже довольно возрастной. Это значит, что в плане кардио у него точно не будет преимущества.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры явным фаворитом в данном бою считают Джо Джойса. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.02. На победу Кристиана Хаммера можно поставить за 15.00.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В данном бою британец может одержать свою очередную победу нокаутом. Возможно, финишировать сразу Хаммера не получится. Тем не менее, под постоянным натиском Кристиан может не дотянуть до финальных раундов.

    В связи с этим, Джойс обязан побеждать ближе к экватору поединка. Ставка: тотал раундов меньше 8.5 с коэффициентом 1.62.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.14
  • Прогноз на матч Тиафо — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Басилашвили — ван Рейтховен
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Пол — Веселы
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Умбер — Гоффен
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Синнер — Изнер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Арминия — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Джокович — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Отте — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Италия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Туран — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лиепая — Рига
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Норри — Джонсон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Джойс — Хаммер: прогноз, ставка (1.62), статистика, коэффициенты матча 03.07.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Защитит ли Джо Джойс титул чемпиона по боксу в тяжелом весе?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры