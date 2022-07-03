3 июля состоится титульный бой за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBC Silver и WBO International между Джо Джойсом и Кристианом Хаммером. Ориентировочно начало боя в 00:30 мск. Джойс — Хаммер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джо Джойс

Джо Джойс будет проводить свою вторую защиту титулов кряду по версиям WBC Silver и WBO International. Стоит отметить, что в последних трех поединках британец победил нокаутом.

Причем Джо еще ни разу не проигрывал в своей карьере. Всего в активе Джойса 13 побед, причем 12 из них были завоеваны досрочно. Единственный, кому удалось в бою против британца дойти до решения судей — Брайант Дженнингс.

Тогда встреча продлилась все 12 раундов, а рефери единогласно отдали победу Джойсу. Джо в каждом своем бою действует с позиции силы.

Не исключено, что в грядущей встрече британец будет давить на своего оппонента с самых первых секунд.

Кристиан Хаммер

Хаммер вышел на титульный бой после победы в предыдущем поединке над Джараном Джананином. Тогда Кристиан отправил в нокаут своего оппонента уже в первом раунде.

Однако во встречах с более серьезными соперниками Хаммер проигрывал. До боя Джананином Кристиан уступил Фрэнку Форе и Хьюи Фьюри. Также Хаммер дрался с Александром Поветкиным, Тайсоном Фьюри и Луисом Ортисом и всем им проиграл.

У румынского боксера хороший опыт, но все же класса в битвах с серьезными соперниками ему явно не хватает. В грядущей встрече с Джойсом он является андердогом.

Сложно представить, за счет чего Кристиан может победить. Хаммер также, как и его оппонент, уже довольно возрастной. Это значит, что в плане кардио у него точно не будет преимущества.

Прогноз и ставка

Букмекеры явным фаворитом в данном бою считают Джо Джойса. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.02. На победу Кристиана Хаммера можно поставить за 15.00.

В данном бою британец может одержать свою очередную победу нокаутом. Возможно, финишировать сразу Хаммера не получится. Тем не менее, под постоянным натиском Кристиан может не дотянуть до финальных раундов.

В связи с этим, Джойс обязан побеждать ближе к экватору поединка. Ставка: тотал раундов меньше 8.5 с коэффициентом 1.62.