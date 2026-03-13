прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 14 марта. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Детройт — Мемфис с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» на протяжении всего сезона лидирует в Восточной конференции при 47 победах и 18 поражениях.

Последние матчи: Баскетболисты из Мичигана в родных стенах нанесли поражение «Филадельфии» (131:109). В составе победителей результативной игрой отметился Данкан Робинсон, который отправил в кольцо соперника 19 очков.

Не сыграют: Лидер Восточной конференции не сможет рассчитывать на Осара Томпсона, который травмировал лодыжку.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах «Детройт» выиграл у «Филадельфии» (131:109), ранее лидер Востока проиграл «Майами» (110:121), «Бруклину» (105:107), «Сан-Антонио» (106:121).

«Мемфис»

Турнирная таблица: «Мемфис» в Западной конференции занимает 11-е место при 23 победах и 42 поражениях. Баскетболисты из штата Теннесси отстают от зоны плей-ин на 8 побед.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «гризли» потерпели фиаско в матче против «Далласа» (112:120).

Не сыграют: В лазарете «Мемфиса» находятся Санти Альдама (травма колена), Кентавиус Колдуэлл-Поуп (травма пальца), Брэндон Кларк (травма икры), Седрик Коуард (травма колена), Зак Иди (травма лодыжки) и Джа Морант (травма локтя).

Состояние команды: «Мемфис» не может выиграть на протяжении шести матчей подряд. За исключением игры с «Далласом» баскетболисты из штата Теннесси уступили «Филадельфии» (129:139), «Бруклину» (115:126), «Лос-Анджелес Клипперс» (120:123), «Портленду» (114:122) и «Миннесоте» (114:122).

Статистика для ставок

«Детройт» занимает 1-е место в Восточной конференции

«Мемфис» занимает 11-е место в Западной конференции

В этом сезоне «Детройт» обыграл «Мемфис» (114:106)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.08. На победу «Мемфиса» — 8.00.

ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Детройт» после неудачной серии игр пытается вернуться на победную дорогу, последние поражения команды не стоит считать показательными. Баскетболисты из Мичигана смогут проверить свою форму в противостоянии с «Мемфисом». В этом сезоне «Детройт» уже обыгрывал соперника.

2.07 Фора «Детройта» (-17.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Детройт» — «Мемфис» принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Детройта» (-17.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: 219 очков забросили друг другу баскетболисты «Детройта» и «Мемфиса» в двух встречах регулярного чемпионата.

1.94 ТМ 218.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Детройт» — «Мемфис» принесёт прибыль 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: ТМ 218.5 с коэффициентом 1.94.