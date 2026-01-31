прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Мемфисе на «ФедЭксФоруме» 1 февраля. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Мемфис»

Турнирная таблица: «Мемфис» в турнирной таблице Западной конференции занимает 12 место, «гризли» в 46 матчах одержали 18 побед и потерпели 28 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты из Миннеаполиса в гостях проиграли аутсайдеру Западной конференции — «Нью-Орлеану» (106:114).

Не сыграют: В лазарете «гризли» находятся Брэндон Кларк, Санти Альдама, Зак Иди, Тай Джером, Джа Морант.

Состояние команды: «Мемфис» потерпел поражение в пятом матче подряд, уступив также «Шарлотт» (97:112), «Хьюстон» (99:108), «Нью-Орлеану» (127:133) и «Атланте» (122:124).

«Миннесота»

Турнирная таблица: Баскетболисты из Миннеаполиса занимают 5 место в Западной конференции, одержав 30 побед и потерпев 19 поражений.

Последние матчи: «Миннесота» на домашей арене переиграла действующего чемпиона — «Оклахому» (123:111). Вклад в победу «лесных волков» внёс Энтони Эдвардс, который отправил в кольцо соперника 26 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Победная серия «Миннесоты» составляет три матча, «Тимбервулвз» на своей арене также переиграл «Даллас» (118:105) и «Голден Стэйт» (108:83).

Статистика для ставок

«Мемфис» занимает 11 место в Западной конференции

«Миннесота» занимает 5 место в Западной конференции

В этом сезоне «Мемфис» переиграл «Миннесоту» (116:110)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. На победу «Мемфиса» — 3.60.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: В состав «Миннесоты» вернулся ключевой игрок Энтони Эдвардс, к тому же «Мемфис» не может выиграть несколько матчей подряд, включая неудачные игры с аутсайдером ассоциации. Остановим наш выбор на победе баскетболистов из Миннеаполиса.

Ставка: Фора «Миннесоты» (-8.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: 226 очков забросили друг другу баскетболисты «Миннесоты» и «Мемфиса». Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 228.5 с коэффициентом 1.94.