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    Оклахома — Денвер. Ставка (к. 3.40) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 18 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Денвер»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер»
    В седьмом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Денвер». Игра пройдет на стадионе «Пэйком Центр» 18 мая. Начало встречи — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Денвер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 18 Мая 2025 года

    Оклахома

  • Оклахома
    •  Оклахома 22:30 Денвер

    Денвер

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Оклахома»

    Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.

    Последние матчи: «Оклахома» упустила преимущество в поединке с «Денвером», проиграв «самородкам» в шестом матче серии (107:119).

    Оклахома — Денвер: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Счёт в серии — 3:3, теперь всё решится в заключительном поединке, который пройдет на площадке «Оклахомы», так как «громобойцы» по итогам регулярного чемпионата заняли 1 место в турнирной таблице Западной конференции.

    «Денвер»

    Путь в плей-офф: В первом круге плей-офф «Денвер» «Лос-Анджелес Клипперс» лишь в седьмой встрече (4:3 — победа в серии).

    Последние матчи: «Денвер» смог забрать шестую игру у «Оклахомы» и перевести противостояние в решающую седьмую встречу. «Наггетсы» выиграли со счётом 119:107. В составе победителей результативностью отметился Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 14 подборов.

    Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.

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    Состояние команды: Защитник «наггетсов» Джамал Мюррэй сыграл важную роль в победном матче с «Оклахомой». Игрок сыграл в поединке несмотря на болезнь. Участие разыгрывающего «Денвера» находилось под вопросом до самого старта поединка. Однако, баскетболист вышел и принес своей команде 25 очков.

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

    • «Денвер» занял 4 место в Западной конференции

    • «Оклахома» vs «Денвер» (счёт в серии 3:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Денвера» — 3.40.

    ТБ 212.5 и ТМ 212.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Денвер» на фоне последней победы может прибавить в заключительной игре противостояния. «Самородки» вполне способны выбить «Оклахому» из чемпионской гонки.

    Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 3.40.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 217.5 с коэффициентом 2.33.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Оклахома — Денвер?

    Матч Оклахома — Денвер состоится 18 мая 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Оклахома — Денвер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Денвера».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Оклахома — Денвер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Денвера»» с коэффициентом у букмекеров 3.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Оклахома — Денвер?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Оклахома — Денвер?

    Коэффициенты букмекеров: : «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Денвера» — 3.40.

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    Оклахома — Денвер: прогноз и ставка за 3.40, статистика, коэффициенты матча 18.05.202522:30. С кем «Миннесота» встретится в финале Запада?
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