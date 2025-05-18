Оклахома — Денвер. Ставка (к. 3.40) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 18 мая 2025 года

В седьмом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Денвер». Игра пройдет на стадионе «Пэйком Центр» 18 мая. Начало встречи — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Денвер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оклахома»

Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.

Последние матчи: «Оклахома» упустила преимущество в поединке с «Денвером», проиграв «самородкам» в шестом матче серии (107:119).

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Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Счёт в серии — 3:3, теперь всё решится в заключительном поединке, который пройдет на площадке «Оклахомы», так как «громобойцы» по итогам регулярного чемпионата заняли 1 место в турнирной таблице Западной конференции.

«Денвер»

Путь в плей-офф: В первом круге плей-офф «Денвер» «Лос-Анджелес Клипперс» лишь в седьмой встрече (4:3 — победа в серии).

Последние матчи: «Денвер» смог забрать шестую игру у «Оклахомы» и перевести противостояние в решающую седьмую встречу. «Наггетсы» выиграли со счётом 119:107. В составе победителей результативностью отметился Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 14 подборов.

Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.

Состояние команды: Защитник «наггетсов» Джамал Мюррэй сыграл важную роль в победном матче с «Оклахомой». Игрок сыграл в поединке несмотря на болезнь. Участие разыгрывающего «Денвера» находилось под вопросом до самого старта поединка. Однако, баскетболист вышел и принес своей команде 25 очков.

Статистика для ставок

«Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

«Денвер» занял 4 место в Западной конференции

«Оклахома» vs «Денвер» (счёт в серии 3:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Денвера» — 3.40.

ТБ 212.5 и ТМ 212.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Денвер» на фоне последней победы может прибавить в заключительной игре противостояния. «Самородки» вполне способны выбить «Оклахому» из чемпионской гонки.

Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 3.40.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 217.5 с коэффициентом 2.33.