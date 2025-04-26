Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс. Ставка (к. 2.25) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 26 апреля 2024 года

В третьем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет на стадионе «Таргет Центр» 26 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Лос-Анджелес Лейкерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: Команда из Миннеаполиса завершила регулярный чемпионат в Западной конференции на 6 месте. «Миннесота» в 82 матчах турнира одержала 49 побед и потерпела 33 поражения.

Последние матчи: «Миннесота» упустила преимущество в противостоянии с «Лейкерс» за выход во второй круг плей-офф. «Лесные волки» проиграли во втором матче серии со счётом 85:94.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Стоит отметить, что прервалась победная серия «Миннесоты», в которую входили матчи против «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:95), «Юты» (116:105), «Бруклина» (117:91) и «Мемфиса» (141:125).

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирное положение: В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» финишировал на 3 месте, одержав 50 побед и потерпев 32 поражения, команда квалифицировалась в плей-офф напрямую.

Последние матчи: Победу «Лос-Анджелес Лейкерс» во втором матче против «Миннесоты» принёс Лука Дончич (94:85). Словенец оформил дабл-дабл из 31 очка и 12 подборов, до трипл-дабла Дончичу не хватило одной передачи.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Лейкерс» удалось не только сравнять счёт в серии, но прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. Ранее «озерники» проиграли «Миннесоте» в рамках плей-офф (95:117) и «Портленду» в заключительном туре регулярного чемпионата (81:109).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Лейкерс» в Западной конференции занял 3 место

«Миннесота» в Западной конференции заняла 6 место

«Миннесота» vs «Лос-Анджелес Лейкерс» (счёт в серии — 1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.25.

ТБ 206.5 и ТМ 206.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» и Лука Дончич могут снова сыграть ключевую роль в третьем матче серии с «Миннесотой». После того как «озёрники» сравняли счёт в дуэли, баскетболисты из Лос-Анджелеса могут поймать кураж и выйти впереди в сражении с «лесными волками».

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.25.

Прогноз: 179 очков забросили другу другу баскетболисты «Лейкерс» и «Миннесоты» во втором матче плей-офф.

Ставка: ТМ 206.5 с коэффициентом 1.90.