Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс. Ставка (к. 2.25) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 26 апреля 2024 года

Миннесота
Лос-Анджелес Лейкерс
«Миннесота»
Турнирное положение: Команда из Миннеаполиса завершила регулярный чемпионат в Западной конференции на 6 месте. «Миннесота» в 82 матчах турнира одержала 49 побед и потерпела 33 поражения.
Последние матчи: «Миннесота» упустила преимущество в противостоянии с «Лейкерс» за выход во второй круг плей-офф. «Лесные волки» проиграли во втором матче серии со счётом 85:94.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: Стоит отметить, что прервалась победная серия «Миннесоты», в которую входили матчи против «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:95), «Юты» (116:105), «Бруклина» (117:91) и «Мемфиса» (141:125).
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирное положение: В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» финишировал на 3 месте, одержав 50 побед и потерпев 32 поражения, команда квалифицировалась в плей-офф напрямую.
Последние матчи: Победу «Лос-Анджелес Лейкерс» во втором матче против «Миннесоты» принёс Лука Дончич (94:85). Словенец оформил дабл-дабл из 31 очка и 12 подборов, до трипл-дабла Дончичу не хватило одной передачи.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Лейкерс» удалось не только сравнять счёт в серии, но прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. Ранее «озерники» проиграли «Миннесоте» в рамках плей-офф (95:117) и «Портленду» в заключительном туре регулярного чемпионата (81:109).
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес Лейкерс» в Западной конференции занял 3 место
- «Миннесота» в Западной конференции заняла 6 место
- «Миннесота» vs «Лос-Анджелес Лейкерс» (счёт в серии — 1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.25.
ТБ 206.5 и ТМ 206.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
- 2.00Лос-Анджелес Клипперс — Денвер: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- 2.60Мемфис — Оклахома: прогноз и ставкаСегодня в 04:30
- 2.02Детройт — Нью-Йорк: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» и Лука Дончич могут снова сыграть ключевую роль в третьем матче серии с «Миннесотой». После того как «озёрники» сравняли счёт в дуэли, баскетболисты из Лос-Анджелеса могут поймать кураж и выйти впереди в сражении с «лесными волками».
Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.25.
Прогноз: 179 очков забросили другу другу баскетболисты «Лейкерс» и «Миннесоты» во втором матче плей-офф.
Ставка: ТМ 206.5 с коэффициентом 1.90.