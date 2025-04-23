Оклахома — Мемфис. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 23 апреля 2024 года

Оклахома
Мемфис
«Оклахома»
Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф с первого места турнирной таблицы Западной конференции, одержав 68 побед и потерпев 14 поражений.
Последние матчи: «Оклахома» добилась крупной победы над «Мемфисом» в первой игре серии (131:80). Это уже пятый самый разгромный матч в истории плей-офф НБА. Самым результативным игроком в этом матче стал Арон Уиггинс, набрав 21 очко.
Оклахома — Мемфис: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.
Состояние команды: «Оклахома» выиграла в пятом матче подряд, одолев также «Нью-Орлеан» (115:100), «Юту» (145:111), «Финикс» (125:112) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (136:120).
«Мемфис»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занимает 8 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.
Последние матчи: «Мемфис» потерпел крупное поражение в матче против «Оклахомы» (80:131).
Не сыграют: В лазарете «гризли» находится травмированный игрок Брэндон Кларк.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Мемфис» дважды выиграл у «Далласа» (120:106, 132:97).
Статистика для ставок
- «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции
- «Мемфис» вышел в плей-офф через стадию плей-ин
- «Оклахома» ведёт в серии противостояния с «Мемфисом» со счётом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Мемфиса» — 7.00.
ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: «Мемфису» будет тяжело оправиться от удара, нанесенного «Оклахомой» в первом круге плей-офф. «Громовержцы» наверняка, нанесут новое поражение «гризли».
Ставка: Фора «Оклахомы» (-15.5) с коэффициентом 2.00.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.90.