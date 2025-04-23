Оклахома — Мемфис. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 23 апреля 2024 года

Во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет на стадионе «Пэйком Центр» 23 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Мемфис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф с первого места турнирной таблицы Западной конференции, одержав 68 побед и потерпев 14 поражений.

Последние матчи: «Оклахома» добилась крупной победы над «Мемфисом» в первой игре серии (131:80). Это уже пятый самый разгромный матч в истории плей-офф НБА. Самым результативным игроком в этом матче стал Арон Уиггинс, набрав 21 очко.

Оклахома — Мемфис: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.1222.007.02Бонус$1500

Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Оклахома» выиграла в пятом матче подряд, одолев также «Нью-Орлеан» (115:100), «Юту» (145:111), «Финикс» (125:112) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (136:120).

«Мемфис»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занимает 8 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.

Последние матчи: «Мемфис» потерпел крупное поражение в матче против «Оклахомы» (80:131).

Не сыграют: В лазарете «гризли» находится травмированный игрок Брэндон Кларк.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Мемфис» дважды выиграл у «Далласа» (120:106, 132:97).

Статистика для ставок

«Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

«Мемфис» вышел в плей-офф через стадию плей-ин

«Оклахома» ведёт в серии противостояния с «Мемфисом» со счётом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Мемфиса» — 7.00.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Мемфису» будет тяжело оправиться от удара, нанесенного «Оклахомой» в первом круге плей-офф. «Громовержцы» наверняка, нанесут новое поражение «гризли».

Ставка: Фора «Оклахомы» (-15.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.90.