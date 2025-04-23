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    Сможет ли «Мемфис» вернуться в игру?

    Оклахома — Мемфис. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 23 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Мемфис»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис»
    Во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет на стадионе «Пэйком Центр» 23 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Мемфис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 23 Апреля 2025 года

    Оклахома

  • Оклахома
    •  Оклахома 02:30 Мемфис

    Мемфис

  • НБА. Плей-офф
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    «Оклахома»

    Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф с первого места турнирной таблицы Западной конференции, одержав 68 побед и потерпев 14 поражений.

    Последние матчи: «Оклахома» добилась крупной победы над «Мемфисом» в первой игре серии (131:80). Это уже пятый самый разгромный матч в истории плей-офф НБА. Самым результативным игроком в этом матче стал Арон Уиггинс, набрав 21 очко.

    Оклахома — Мемфис: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Оклахома» выиграла в пятом матче подряд, одолев также «Нью-Орлеан» (115:100), «Юту» (145:111), «Финикс» (125:112) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (136:120).

    «Мемфис»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занимает 8 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.

    Последние матчи: «Мемфис» потерпел крупное поражение в матче против «Оклахомы» (80:131).

    Не сыграют: В лазарете «гризли» находится травмированный игрок Брэндон Кларк.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Мемфис» дважды выиграл у «Далласа» (120:106, 132:97).

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

    • «Мемфис» вышел в плей-офф через стадию плей-ин

    • «Оклахома» ведёт в серии противостояния с «Мемфисом» со счётом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Мемфиса» — 7.00.

    ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Мемфису» будет тяжело оправиться от удара, нанесенного «Оклахомой» в первом круге плей-офф. «Громовержцы» наверняка, нанесут новое поражение «гризли».

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-15.5) с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Оклахома — Мемфис?

    Матч Оклахома — Мемфис состоится 23 апреля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Оклахома — Мемфис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Оклахомы» (-15.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Оклахома — Мемфис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Оклахомы» (-15.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Оклахома — Мемфис?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Оклахома — Мемфис?

    Коэффициенты букмекеров: : «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Мемфиса» — 7.00.

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    Оклахома — Мемфис: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 23.04.202502:30. Сможет ли «Мемфис» вернуться в игру?
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