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    «Юта» — «Торонто». Ставка (к. 2.12) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 15 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Торонто»
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    «Торонто» — «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Арена» 15 марта. Начало встречи — в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Торонто», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Юта»

    Турнирная таблица: «Юта» занимает 15 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 15 побед и потерпев 51 поражение.

    Последние матчи: «Джазмены» потерпели фиаско в матче против «Мемфиса» (115:122).

    Не сыграют: В составе «Юты» есть травмированные баскетболисты: У Тейлора Хендрикса врачи диагностировали травму лодыжки. Из строя выбыли также Джордан Кларксон (травма ноги) и Джон Коллинз (травма спины).

    Состояние команды: В последних семи матчах «Юта» проиграла «Бостону» (108:114), «Филадельфии» (122:126), «Торонто» (109:118), «Вашингтону» (122:125), «Детройту» (106:134), «Нью-Орлеану» (121:128).

    «Торонто»

    Турнирная таблица: «Торонто» в турнирной таблице Восточной конференции занимает 11 место, одержав 23 победы и потерпев 43 поражения.

    Последние матчи: «Рептилии» одержали победу над «Филадельфией» в минувшем туре регулярного чемпионата (118:105). В составе «Торонто» результативными действиями отметился A.J.Лоусон, набрав 28 очков.

    Не сыграют: С травмой лодыжки в лазарете команды Брэндон Ингрэм, у Скотта Барнса — травмировано бедро.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах канадский коллектив выиграл также у «Вашингтона» (119:104), «Юты» (118:109), «Орландо» (114:113), а также проиграл «Вашингтону» (117:118).

    Статистика для ставок

    • «Юта» проиграла в седьмом матче подряд

    • «Торонто» одержал четыре победы в последних пяти матчах

    • В этом сезоне «Торонто» выиграл у «Юты» (118:109)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Юта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Торонто» — 2.12.

    ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Торонто» подходит к матчу против «Юты» в боевом составе, чего не скажешь о «музыкантах», которые испытывают кадровые проблемы.

    Ставка: Победа «Торонто» с коэффициентом 2.12.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 1.87.

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