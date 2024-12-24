В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Мемфисе на «ФедЭксФорум» 24 декабря. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мемфис»

Турнирная таблица: Баскетболисты из штата Теннесси уверенно держатся на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции. За «Мемфисом» наблюдается положительная серия игр, за плечами команды 20 побед и 9 поражений.

Последние матчи: «Мемфис» продолжает побеждать в регулярном чемпионате, «гризли» добились гостевой победы над «Атлантой» (128:112). В этой встрече КПД лучше у Десмонда Бэйна, защитник отправил в кольцо «ястребов» 23 очка, совершил 5 подборов и отдал 8 передач.

Команда из Теннесси в последних пяти матчах одержала победы над клубами «Голден Стэйт» (144:93), «Бруклин» (135:119) и «Вашингтон» (140:112). Была и неудачная игра против «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:116).

Не сыграют: С травмой спины из игры выбыл Джа Морант, у Винса Уильямса и Джей Хаффа — травма лодыжки, Маркус Смарт получил травму плеча. С травмой ноги в лазарете клуба находится Грегори Джексон.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Лидер «Мемфиса» Джа Морант выбыл из игры, получив травму спины в матче против «Голден Стэйт», который «гризли» выиграли со счётом 144:93. Защитник «Гриззлис» уже пропустил матч против «Атланты» (128:112), поединок против «Клипперс» станет для «Мемфиса» без Джа Моранта.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: «Парикмахеры» из Лос-Анджелеса занимают 8 место в Западной конференции. «Клипперс» в 29 сыгранных матчах одержал 16 побед и потерпел 13 поражений.

Последние матчи: Прервалась победная серия «Лос-Анджелес Клипперс», которая состояла из двух матчей. Команда Тайрона Лью на этот раз оступилась в поединке против «Далласа» (97:113).

В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл у «Далласа» (118:95) и «Юты» (144:107), но проиграл «Денверу» (98:120) и «Хьюстону» (106:117).

Не сыграют: Лидер «Клипперс» Кавай Леонард не сможет помочь своей команде из-за травмы колена. Вне игры по-прежнему остаётся Теренс Манн, у которого врачи диагностировали травму пальца.

Состояние команды: В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» выступает с переменным успехом. В последних пяти матчах «парусники» одержали две победы и проиграли в трёх встречах.

Статистика для ставок

Прервалась двухматчевая победная серия «Лос-Анджелес Клипперс»

«Мемфис» занимает 2 место в турнирной таблице Западной конференции

В этом сезоне «Мемфис» и «Лос-Анджелес Клипперс» ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мемфис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 3.02.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Без Джа Моранта «Мемфису» будет сложно, «Клипперсу» тоже предстоит сыграть без своего лидера Кавай Леонарда. Битва «гризли» и «парусников» ожидается напряженной, предположим, что победитель уйдёт с площадки с минимальным перевесом в счёте.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.93.