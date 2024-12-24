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    Добьётся ли «Мемфис» победы без Моранта?

    «Мемфис» — «Лос-Анджелес Клипперс». Ставка (к.2.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 24 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    Джа Морант с мячом
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Мемфисе на «ФедЭксФорум» 24 декабря. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 24 Декабря 2024 года

    Мемфис

  • НБА
    •  Мемфис 04:00 Лос-Анджелес Клипперс

    Лос-Анджелес Клипперс

  • НБА
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    «Мемфис»

    Турнирная таблица: Баскетболисты из штата Теннесси уверенно держатся на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции. За «Мемфисом» наблюдается положительная серия игр, за плечами команды 20 побед и 9 поражений.

    Последние матчи: «Мемфис» продолжает побеждать в регулярном чемпионате, «гризли» добились гостевой победы над «Атлантой» (128:112). В этой встрече КПД лучше у Десмонда Бэйна, защитник отправил в кольцо «ястребов» 23 очка, совершил 5 подборов и отдал 8 передач.

    Команда из Теннесси в последних пяти матчах одержала победы над клубами «Голден Стэйт» (144:93), «Бруклин» (135:119) и «Вашингтон» (140:112). Была и неудачная игра против «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:116).

    Не сыграют: С травмой спины из игры выбыл Джа Морант, у Винса Уильямса и Джей Хаффа — травма лодыжки, Маркус Смарт получил травму плеча. С травмой ноги в лазарете клуба находится Грегори Джексон.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Лидер «Мемфиса» Джа Морант выбыл из игры, получив травму спины в матче против «Голден Стэйт», который «гризли» выиграли со счётом 144:93. Защитник «Гриззлис» уже пропустил матч против «Атланты» (128:112), поединок против «Клипперс» станет для «Мемфиса» без Джа Моранта.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирная таблица: «Парикмахеры» из Лос-Анджелеса занимают 8 место в Западной конференции. «Клипперс» в 29 сыгранных матчах одержал 16 побед и потерпел 13 поражений.

    Последние матчи: Прервалась победная серия «Лос-Анджелес Клипперс», которая состояла из двух матчей. Команда Тайрона Лью на этот раз оступилась в поединке против «Далласа» (97:113).

    В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл у «Далласа» (118:95) и «Юты» (144:107), но проиграл «Денверу» (98:120) и «Хьюстону» (106:117).

    Не сыграют: Лидер «Клипперс» Кавай Леонард не сможет помочь своей команде из-за травмы колена. Вне игры по-прежнему остаётся Теренс Манн, у которого врачи диагностировали травму пальца.

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    Состояние команды: В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» выступает с переменным успехом. В последних пяти матчах «парусники» одержали две победы и проиграли в трёх встречах.

    Статистика для ставок

    • Прервалась двухматчевая победная серия «Лос-Анджелес Клипперс»

    • «Мемфис» занимает 2 место в турнирной таблице Западной конференции

    • В этом сезоне «Мемфис» и «Лос-Анджелес Клипперс» ещё не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мемфис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 3.02.

    ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: Без Джа Моранта «Мемфису» будет сложно, «Клипперсу» тоже предстоит сыграть без своего лидера Кавай Леонарда. Битва «гризли» и «парусников» ожидается напряженной, предположим, что победитель уйдёт с площадки с минимальным перевесом в счёте.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Мемфис» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 24.12.2024. Прогнозы на баскетбол. Добьётся ли «Мемфис» победы без Моранта?
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