Оклахома
Нью-Орлеан
«Оклахома»
Турнирное положение: Пока что «Оклахома» полностью оправдывает возложенные на неё ожидания и уверенно держит лидерство на Западе.
Последние матчи: За 11 сыгранных матчей «Оклахома» проиграла только два поединка, поэтому парни Дэйнгнолта в отличной соревновательной форме.
Травмированные игроки: Но даже у такой «молодой» франшизы, как «Оклахома», имеется огромное количество травмированных баскетболистов. Не смогут помочь клубу в предстоящей игре Топич, Уильямс, Холмгрен и Хартенштайн.
Общий тонус клуба: Встреча против «Пеликанс» получится для хозяев паркета легкой прогулкой, даже если брать во внимание серьезные кадровые потери «Тандер».
«Нью-Орлеан»
Турнирное положение: После довольно резвого старта сезона «Нью-Орлеан» начал серьезно чахнуть, и сейчас ошивается внизу таблицы Запада всего лишь на 13 месте.
Последние матчи: В последних девяти матчах «Нью-Орлеан» выиграл лишь раз, когда неудачно в Луизиану съездила «Индиана».
Травмированные игроки: Список травмированных игроков «Нью-Орлеана» действительно поражает воображение. Не примут участие в матче Альварадо, Хокинс, Джонс, Макколлум, Маррей и Уильямсон.
Общий тонус клуба: Игра против «Оклахомы» будет просто разносом для гостей, если они не придумают, как встречать атакующих игроков соперника за несколько метров до трехочковой дуги.
Статистика для ставок
- «Нью-Орлеан» проиграл четырех последних матча в гостях
- «Оклахома» проиграла всего лишь один матч на своём паркете с начала сезона
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.12, а на победу «Голден Стэйт» — 4.54.
Прогноз: «Оклахома» победит за явным преимуществом
- 2.16Милуоки — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.85Бруклин — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 1.93Нью-Йорк — Чикаго: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
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Альтернативный прогноз: В этой игре будет доминирование атакующего баскетбола.
Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 2.02.
Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.27.