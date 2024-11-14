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    «Оклахома» одержит очередную будничную победу?

    «Оклахома» — «Нью-Орлеан». Ставка (к. 2.02) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 14 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Нью-Орлеан»
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    «Оклахома»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 14 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Нью-Орлеан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 14 Ноября 2024 года

    Оклахома

  • Оклахома
    •  Оклахома 03:30 Нью-Орлеан

    Нью-Орлеан

  • НБА
    •

    «Оклахома»

    Турнирное положение: Пока что «Оклахома» полностью оправдывает возложенные на неё ожидания и уверенно держит лидерство на Западе.

    Последние матчи: За 11 сыгранных матчей «Оклахома» проиграла только два поединка, поэтому парни Дэйнгнолта в отличной соревновательной форме.

    Травмированные игроки: Но даже у такой «молодой» франшизы, как «Оклахома», имеется огромное количество травмированных баскетболистов. Не смогут помочь клубу в предстоящей игре Топич, Уильямс, Холмгрен и Хартенштайн.

    Общий тонус клуба: Встреча против «Пеликанс» получится для хозяев паркета легкой прогулкой, даже если брать во внимание серьезные кадровые потери «Тандер».

    «Нью-Орлеан»

    Турнирное положение: После довольно резвого старта сезона «Нью-Орлеан» начал серьезно чахнуть, и сейчас ошивается внизу таблицы Запада всего лишь на 13 месте.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В последних девяти матчах «Нью-Орлеан» выиграл лишь раз, когда неудачно в Луизиану съездила «Индиана».

    Травмированные игроки: Список травмированных игроков «Нью-Орлеана» действительно поражает воображение. Не примут участие в матче Альварадо, Хокинс, Джонс, Макколлум, Маррей и Уильямсон.

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    Общий тонус клуба: Игра против «Оклахомы» будет просто разносом для гостей, если они не придумают, как встречать атакующих игроков соперника за несколько метров до трехочковой дуги.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Орлеан» проиграл четырех последних матча в гостях

    • «Оклахома» проиграла всего лишь один матч на своём паркете с начала сезона

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.12, а на победу «Голден Стэйт» — 4.54.

    Прогноз: «Оклахома» победит за явным преимуществом

    Альтернативный прогноз: В этой игре будет доминирование атакующего баскетбола.

    Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 2.02.

    Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.27.

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