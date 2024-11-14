В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 14 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Нью-Орлеан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Оклахома»

Турнирное положение: Пока что «Оклахома» полностью оправдывает возложенные на неё ожидания и уверенно держит лидерство на Западе.

Последние матчи: За 11 сыгранных матчей «Оклахома» проиграла только два поединка, поэтому парни Дэйнгнолта в отличной соревновательной форме.

Травмированные игроки: Но даже у такой «молодой» франшизы, как «Оклахома», имеется огромное количество травмированных баскетболистов. Не смогут помочь клубу в предстоящей игре Топич, Уильямс, Холмгрен и Хартенштайн.

Общий тонус клуба: Встреча против «Пеликанс» получится для хозяев паркета легкой прогулкой, даже если брать во внимание серьезные кадровые потери «Тандер».

«Нью-Орлеан»

Турнирное положение: После довольно резвого старта сезона «Нью-Орлеан» начал серьезно чахнуть, и сейчас ошивается внизу таблицы Запада всего лишь на 13 месте.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В последних девяти матчах «Нью-Орлеан» выиграл лишь раз, когда неудачно в Луизиану съездила «Индиана».

Травмированные игроки: Список травмированных игроков «Нью-Орлеана» действительно поражает воображение. Не примут участие в матче Альварадо, Хокинс, Джонс, Макколлум, Маррей и Уильямсон.

Общий тонус клуба: Игра против «Оклахомы» будет просто разносом для гостей, если они не придумают, как встречать атакующих игроков соперника за несколько метров до трехочковой дуги.

Статистика для ставок

«Нью-Орлеан» проиграл четырех последних матча в гостях

«Оклахома» проиграла всего лишь один матч на своём паркете с начала сезона

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.12, а на победу «Голден Стэйт» — 4.54.

Прогноз: «Оклахома» победит за явным преимуществом

Альтернативный прогноз: В этой игре будет доминирование атакующего баскетбола.

Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 2.02.

Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.27.