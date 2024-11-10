В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Стэйт Фарм Арене» 10 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атланта» — «Чикаго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атланта»

Турнирное положение: После провальных первых матчей сезона «Атланта» постепенно учится играть без травмированных баскетболистов и за последнюю неделю смогла подняться на пятую строчку Востока.

Последние матчи: В последнем сыгранном матче «Атланте» так и вовсе удалось обыграть «Нью-Йорк», который призван стать одним из претендентов на чемпионство по текущему сезону.

Травмированные игроки: Из тех, кто не может играть за «Атланту» сейчас стоит упомянуть Богдановича, Хантера, Ланди, Крейчи и Зеллера.

Общий тонус клуба: С «Чикаго» не получится диктовать свои правила, поскольку у соперника куда более сбалансированный и сильный состав.

«Чикаго»

Турнирное положение: Начало сезона для подопечных Донована было много обещающим на за последнюю неделю «Чикаго» сполз аж на 12 позицию восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В четырех последних поединках «Чикаго» напоминал жалкую пародию самого себя, проиграв без шансов все эти встречи.

Травмированные игроки: К текущему моменту времени «Чикаго» имеет одного официально травмированного баскетболиста по имени Лонзо Болл. Но больше тревожит, что небольшие повреждения могут не позволить сыграть в предстоящем поединке Смит, Лавин и Крэйг.

Общий тонус клуба: Даже в поединке против не самого сильного «Бруклина» шансов на успех не очень много, учитывая разобщенность баскетболистов, как защите, так и в нападении.

Статистика для ставок

«Чикаго» не может победить в четырех матчах кряду

В пяти последних очных поединках «Атланта» отпраздновала победу всего лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атланты» дают коэффициент 1.69, а на победу «Чикаго» — 2.25.

Прогноз: У «Атланты» есть довольно неплохие шансы забрать этот матч себе

Альтернативный прогноз: Соперники имеют не очень убедительный процент реализации бросков с игры, поэтому на «верховой» матч рассчитывать не приходится.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.69.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 111 с коэффициентом 2.18.