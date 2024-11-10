«Атланта»
Турнирное положение: После провальных первых матчей сезона «Атланта» постепенно учится играть без травмированных баскетболистов и за последнюю неделю смогла подняться на пятую строчку Востока.
Последние матчи: В последнем сыгранном матче «Атланте» так и вовсе удалось обыграть «Нью-Йорк», который призван стать одним из претендентов на чемпионство по текущему сезону.
Травмированные игроки: Из тех, кто не может играть за «Атланту» сейчас стоит упомянуть Богдановича, Хантера, Ланди, Крейчи и Зеллера.
Общий тонус клуба: С «Чикаго» не получится диктовать свои правила, поскольку у соперника куда более сбалансированный и сильный состав.
«Чикаго»
Турнирное положение: Начало сезона для подопечных Донована было много обещающим на за последнюю неделю «Чикаго» сполз аж на 12 позицию восточной конференции.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Чикаго» напоминал жалкую пародию самого себя, проиграв без шансов все эти встречи.
Травмированные игроки: К текущему моменту времени «Чикаго» имеет одного официально травмированного баскетболиста по имени Лонзо Болл. Но больше тревожит, что небольшие повреждения могут не позволить сыграть в предстоящем поединке Смит, Лавин и Крэйг.
Общий тонус клуба: Даже в поединке против не самого сильного «Бруклина» шансов на успех не очень много, учитывая разобщенность баскетболистов, как защите, так и в нападении.
Статистика для ставок
- «Чикаго» не может победить в четырех матчах кряду
- В пяти последних очных поединках «Атланта» отпраздновала победу всего лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Атланты» дают коэффициент 1.69, а на победу «Чикаго» — 2.25.
Прогноз: У «Атланты» есть довольно неплохие шансы забрать этот матч себе
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Альтернативный прогноз: Соперники имеют не очень убедительный процент реализации бросков с игры, поэтому на «верховой» матч рассчитывать не приходится.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.69.
Альтернативная ставка: ИТБ (2) 111 с коэффициентом 2.18.