В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 29 октября. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Портленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сакраменто»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 13 место. В стартовых матчах регулярного чемпионата «короли» потерпели два поражения.

Последние матчи: «Сакраменто» потерпел новое поражение в сезоне, на этот раз в гостевом поединке против «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:131).

Не сыграют: В предстоящей встрече точно не сыграют форвард Орландо Робинсон и защитник Девин Картер, который получилии травмы колена и плеча соответственно.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Сакраменто» не может вернуться на победную волну, проиграв в седьмом матче подряд.

«Портленд»

Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 12 место в Западной конференции, за плечами команды одна победа и два проигрыша.

Последние матчи: «Портленд» одержал первую победу в сезоне, в минувшем туре «речники» переиграли «Нью-Орлеан» (125:103). В составе победителей результативностью отметился форвард Джереми Грант, который отправил в кольцо соперника 28 очков.

Не сыграют: Не сыграют Шейдон Шарп (травма плеча), Матис Тибул (травма колена) и Роберт Уильямс (мышечная травма).

Состояние команды: В последних матчах «Портленд» одержал три победы.

Статистика для ставок

«Сакраменто» проигрывает в седьмом матче подряд

«Портленд» одержал три победы в последних пяти матчах

В сезоне 2023/2024 «Сакраменто» и «Портленд» сыграли три матча (2:1 — в пользу «Сакраменто»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. На победу «Портленда» — 6.79.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

Прогноз: У «Портленда» есть прекрасный шанс добиться положительного результата несмотря на то, что «Сакраменто» считается фаворитом пары.

Ставка: Фора «Портленда» (+12.5) с коэффициентом 1.88.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 2.01.