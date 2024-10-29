Сакраменто
Портленд
«Сакраменто»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 13 место. В стартовых матчах регулярного чемпионата «короли» потерпели два поражения.
Последние матчи: «Сакраменто» потерпел новое поражение в сезоне, на этот раз в гостевом поединке против «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:131).
Не сыграют: В предстоящей встрече точно не сыграют форвард Орландо Робинсон и защитник Девин Картер, который получилии травмы колена и плеча соответственно.
Состояние команды: «Сакраменто» не может вернуться на победную волну, проиграв в седьмом матче подряд.
«Портленд»
Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 12 место в Западной конференции, за плечами команды одна победа и два проигрыша.
Последние матчи: «Портленд» одержал первую победу в сезоне, в минувшем туре «речники» переиграли «Нью-Орлеан» (125:103). В составе победителей результативностью отметился форвард Джереми Грант, который отправил в кольцо соперника 28 очков.
Не сыграют: Не сыграют Шейдон Шарп (травма плеча), Матис Тибул (травма колена) и Роберт Уильямс (мышечная травма).
Состояние команды: В последних матчах «Портленд» одержал три победы.
Статистика для ставок
- «Сакраменто» проигрывает в седьмом матче подряд
- «Портленд» одержал три победы в последних пяти матчах
- В сезоне 2023/2024 «Сакраменто» и «Портленд» сыграли три матча (2:1 — в пользу «Сакраменто»)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. На победу «Портленда» — 6.79.
ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.
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Прогноз: У «Портленда» есть прекрасный шанс добиться положительного результата несмотря на то, что «Сакраменто» считается фаворитом пары.
Ставка: Фора «Портленда» (+12.5) с коэффициентом 1.88.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 2.01.