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    Прервёт ли «Сакраменто» проигрышную серию?

    «Сакраменто» — «Портленд». Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 29 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Портленд»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 29 октября. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Портленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 29 Октября 2024 года

    Сакраменто

  • НБА
    •  Сакраменто 05:00 Портленд

    Портленд

  • НБА
    •

    «Сакраменто»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 13 место. В стартовых матчах регулярного чемпионата «короли» потерпели два поражения.

    Последние матчи: «Сакраменто» потерпел новое поражение в сезоне, на этот раз в гостевом поединке против «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:131).

    Не сыграют: В предстоящей встрече точно не сыграют форвард Орландо Робинсон и защитник Девин Картер, который получилии травмы колена и плеча соответственно.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Сакраменто» не может вернуться на победную волну, проиграв в седьмом матче подряд.

    «Портленд»

    Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 12 место в Западной конференции, за плечами команды одна победа и два проигрыша.

    Последние матчи: «Портленд» одержал первую победу в сезоне, в минувшем туре «речники» переиграли «Нью-Орлеан» (125:103). В составе победителей результативностью отметился форвард Джереми Грант, который отправил в кольцо соперника 28 очков.

    Не сыграют: Не сыграют Шейдон Шарп (травма плеча), Матис Тибул (травма колена) и Роберт Уильямс (мышечная травма).

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    Состояние команды: В последних матчах «Портленд» одержал три победы.

    Статистика для ставок

    • «Сакраменто» проигрывает в седьмом матче подряд

    • «Портленд» одержал три победы в последних пяти матчах

    • В сезоне 2023/2024 «Сакраменто» и «Портленд» сыграли три матча (2:1 — в пользу «Сакраменто»)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. На победу «Портленда» — 6.79.

    ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

    Прогноз: У «Портленда» есть прекрасный шанс добиться положительного результата несмотря на то, что «Сакраменто» считается фаворитом пары.

    Ставка: Фора «Портленда» (+12.5) с коэффициентом 1.88.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 2.01.

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    «Сакраменто» — «Портленд»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Прогнозы на баскетбол. Прервёт ли «Сакраменто» проигрышную серию?
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