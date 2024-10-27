«Денвер»
Турнирное положение: В новом сезоне ожиданий от игры «Денвера» куда больше, чем в прошлом, но после первого матча в регулярке клуб из Колорадо всего лишь на 14 месте в западной конференции.
Последние матчи: В первом матче нового чемпионата «Денвер» ничего не смог противопоставить «Оклахоме», которая переиграла своего соперника по всем статьям.
Травмированные игроки: Сейчас у «Денвера» всего лишь один травмированный игрок, коим оказался Холмс. Он будет долгое время в лазарете, поскольку травма ахилла быстро не лечится.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что в матче против «Нью-Йорка» получится искромётный баскетбол, где клубы будут заботиться больше об атаке, нежели об обороне.
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирное положение: Перспективы «Лос-Анджелес Клипперс» по этому сезону весьма туманны, и 11 место на Западе яркое тому подтверждение.
Последние матчи: Хотя даже в такой ситуации Лю и его «Лос-Анджелес Клипперс» пытаются соответствовать уровню сильнейших команды конференции, и в первом сыгранном поединке калифорнийцам удалось затянуть в плей-офф самого Дюранта и его «Финикс».
Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у «Лос-Анджелес Клипперс» огромные. Вне баскетбола Леонард, Бамба и Такер, причем сроки возвращения на паркет не оглашаются.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что игра против «Денвера» получится сравнимой по качеству игры с первым матчем сезона.
Статистика для ставок
- «Денвер» за шесть последних матчей выиграл только раз
- «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл три последних очных поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Денвера» дают коэффициент 1.18, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 4.10.
Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» может увезти победу из Колорадо
- 1.72Шарлотт — Майами: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.92Портленд — Нью-Орлеан: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- Лос-Анджелес Лейкерс — Финикс: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
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Альтернативный прогноз: Проблемы с нападением есть у обоих клубов, поэтому рассчитывать на результативный матч не особо стоит
Ставка: П2 с коэффициентом 4.10.
Альтернативная ставка: ТМ 209 с коэффициентом 2.35.