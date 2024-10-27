В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на «Болл Арене» 27 октября. Начало встречи — в 00:00 мск Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Денвер»

Турнирное положение: В новом сезоне ожиданий от игры «Денвера» куда больше, чем в прошлом, но после первого матча в регулярке клуб из Колорадо всего лишь на 14 месте в западной конференции.

Последние матчи: В первом матче нового чемпионата «Денвер» ничего не смог противопоставить «Оклахоме», которая переиграла своего соперника по всем статьям.

Травмированные игроки: Сейчас у «Денвера» всего лишь один травмированный игрок, коим оказался Холмс. Он будет долгое время в лазарете, поскольку травма ахилла быстро не лечится.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что в матче против «Нью-Йорка» получится искромётный баскетбол, где клубы будут заботиться больше об атаке, нежели об обороне.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: Перспективы «Лос-Анджелес Клипперс» по этому сезону весьма туманны, и 11 место на Западе яркое тому подтверждение.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Хотя даже в такой ситуации Лю и его «Лос-Анджелес Клипперс» пытаются соответствовать уровню сильнейших команды конференции, и в первом сыгранном поединке калифорнийцам удалось затянуть в плей-офф самого Дюранта и его «Финикс».

Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у «Лос-Анджелес Клипперс» огромные. Вне баскетбола Леонард, Бамба и Такер, причем сроки возвращения на паркет не оглашаются.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что игра против «Денвера» получится сравнимой по качеству игры с первым матчем сезона.

Статистика для ставок

«Денвер» за шесть последних матчей выиграл только раз

«Лос-Анджелес Клипперс» выиграл три последних очных поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Денвера» дают коэффициент 1.18, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 4.10.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» может увезти победу из Колорадо

Альтернативный прогноз: Проблемы с нападением есть у обоих клубов, поэтому рассчитывать на результативный матч не особо стоит

Ставка: П2 с коэффициентом 4.10.

Альтернативная ставка: ТМ 209 с коэффициентом 2.35.