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    «Лос-Анджелес Клипперс» доставит сложности «Денверу»?

    «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс». Ставка (к. 4.10) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 27 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Лос-Анджелес Клипперс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на «Болл Арене» 27 октября. Начало встречи — в 00:00 мск Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Денвер»

    Турнирное положение: В новом сезоне ожиданий от игры «Денвера» куда больше, чем в прошлом, но после первого матча в регулярке клуб из Колорадо всего лишь на 14 месте в западной конференции.

    Последние матчи: В первом матче нового чемпионата «Денвер» ничего не смог противопоставить «Оклахоме», которая переиграла своего соперника по всем статьям.

    Травмированные игроки: Сейчас у «Денвера» всего лишь один травмированный игрок, коим оказался Холмс. Он будет долгое время в лазарете, поскольку травма ахилла быстро не лечится.

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что в матче против «Нью-Йорка» получится искромётный баскетбол, где клубы будут заботиться больше об атаке, нежели об обороне.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: Перспективы «Лос-Анджелес Клипперс» по этому сезону весьма туманны, и 11 место на Западе яркое тому подтверждение.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Хотя даже в такой ситуации Лю и его «Лос-Анджелес Клипперс» пытаются соответствовать уровню сильнейших команды конференции, и в первом сыгранном поединке калифорнийцам удалось затянуть в плей-офф самого Дюранта и его «Финикс».

    Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у «Лос-Анджелес Клипперс» огромные. Вне баскетбола Леонард, Бамба и Такер, причем сроки возвращения на паркет не оглашаются.

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    Общий тонус клуба: Хочется верить, что игра против «Денвера» получится сравнимой по качеству игры с первым матчем сезона.

    Статистика для ставок

    • «Денвер» за шесть последних матчей выиграл только раз

    • «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл три последних очных поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Денвера» дают коэффициент 1.18, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 4.10.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» может увезти победу из Колорадо

    Альтернативный прогноз: Проблемы с нападением есть у обоих клубов, поэтому рассчитывать на результативный матч не особо стоит

    Ставка: П2 с коэффициентом 4.10.

    Альтернативная ставка: ТМ 209 с коэффициентом 2.35.

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    «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (4.10), статистика, коэффициенты матча 27.10.2024. Прогнозы на баскетбол. «Лос-Анджелес Клипперс» доставит сложности «Денверу»?
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