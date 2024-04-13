В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 13 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Нью-Йорк» — «Бруклин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: Завершение сезона «Нью-Йорк» проводит у с умом. Если встреча не идет с самого начала матча, то подопечные Тибодо не рвут все имеющиеся жилы, чтобы выправить результат в свою пользу.

Последние матчи: В трех последних матчах были одержаны победы, притом сильного напряжения не было ни в одной из встреч.

Травмированные игроки: Потеря Рэндла до окончания сезона — новость безрадостная, зато у других игроков клуба появляется шанс продемонстрировать свои лучшие качества.

Общий тонус клуба: С «Нетс» не получится равного баскетбола, поскольку соперники как будто с разных планет.

«Бруклин»

Турнирное положение: Неоднозначный сезон «Бруклина» продолжается, хотя опасения за результат были с конца октября, когда сезон только начинался.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Последние игры сезона получились на удивление бодрыми, и «сеточникам» удалось победить в трех из последних четырех встреч.

Травмированные игроки: У Вона с травмированными куда больше головной боли, чем у его визави, но в дерби это не главный фактор влияния на конечный результат.

Общий тонус клуба: Если сравнивать два противоборствующих клуба, то у «Бруклина» против нынешнего «Нью-Йорка» практически нет вариантов победить.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» выиграл три последних очных противостояния

За пять последних домашних поединков «Никс» проиграли лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.14, а на победу «Бруклина» — 6.00.

Прогноз: «Нью-Йорк» не испытает проблем с добычей победы.

Альтернативный прогноз: В матче не будет результативной игры

Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 1.68.

Альтернативная ставка: ТМ 209 с коэффициентом 2.01.