«Нью-Йорк»
Турнирное положение: Завершение сезона «Нью-Йорк» проводит у с умом. Если встреча не идет с самого начала матча, то подопечные Тибодо не рвут все имеющиеся жилы, чтобы выправить результат в свою пользу.
Последние матчи: В трех последних матчах были одержаны победы, притом сильного напряжения не было ни в одной из встреч.
Травмированные игроки: Потеря Рэндла до окончания сезона — новость безрадостная, зато у других игроков клуба появляется шанс продемонстрировать свои лучшие качества.
Общий тонус клуба: С «Нетс» не получится равного баскетбола, поскольку соперники как будто с разных планет.
«Бруклин»
Турнирное положение: Неоднозначный сезон «Бруклина» продолжается, хотя опасения за результат были с конца октября, когда сезон только начинался.
Последние матчи: Последние игры сезона получились на удивление бодрыми, и «сеточникам» удалось победить в трех из последних четырех встреч.
Травмированные игроки: У Вона с травмированными куда больше головной боли, чем у его визави, но в дерби это не главный фактор влияния на конечный результат.
Общий тонус клуба: Если сравнивать два противоборствующих клуба, то у «Бруклина» против нынешнего «Нью-Йорка» практически нет вариантов победить.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк» выиграл три последних очных противостояния
- За пять последних домашних поединков «Никс» проиграли лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.14, а на победу «Бруклина» — 6.00.
Прогноз: «Нью-Йорк» не испытает проблем с добычей победы.
- 1.93Портленд — Хьюстон: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- 2.01Миннесота — Атланта: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
- 1.76Мемфис — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
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Альтернативный прогноз: В матче не будет результативной игры
Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 1.68.
Альтернативная ставка: ТМ 209 с коэффициентом 2.01.