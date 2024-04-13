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    «Нью-Йорк» более реальный претендент на победу?

    «Нью-Йорк» — «Бруклин». Ставка (к. 1.68) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 13 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Бруклин»
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    «Нью-Йорк»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 13 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Нью-Йорк» — «Бруклин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Завершение сезона «Нью-Йорк» проводит у с умом. Если встреча не идет с самого начала матча, то подопечные Тибодо не рвут все имеющиеся жилы, чтобы выправить результат в свою пользу.

    Последние матчи: В трех последних матчах были одержаны победы, притом сильного напряжения не было ни в одной из встреч.

    Травмированные игроки: Потеря Рэндла до окончания сезона — новость безрадостная, зато у других игроков клуба появляется шанс продемонстрировать свои лучшие качества.

    Общий тонус клуба: С «Нетс» не получится равного баскетбола, поскольку соперники как будто с разных планет.

    «Бруклин»

    Турнирное положение: Неоднозначный сезон «Бруклина» продолжается, хотя опасения за результат были с конца октября, когда сезон только начинался.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Последние игры сезона получились на удивление бодрыми, и «сеточникам» удалось победить в трех из последних четырех встреч.

    Травмированные игроки: У Вона с травмированными куда больше головной боли, чем у его визави, но в дерби это не главный фактор влияния на конечный результат.

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    Общий тонус клуба: Если сравнивать два противоборствующих клуба, то у «Бруклина» против нынешнего «Нью-Йорка» практически нет вариантов победить.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк» выиграл три последних очных противостояния

    • За пять последних домашних поединков «Никс» проиграли лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.14, а на победу «Бруклина» — 6.00.

    Прогноз: «Нью-Йорк» не испытает проблем с добычей победы.

    Альтернативный прогноз: В матче не будет результативной игры

    Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 1.68.

    Альтернативная ставка: ТМ 209 с коэффициентом 2.01.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Бруклин» с коэффициентом 1.68. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Йорк» более реальный претендент на победу?
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