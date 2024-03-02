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    Сможет ли «Атланта» взять реванш?

    «Бруклин» — «Атланта». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 2 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Атланта»
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    «Торонто» — «Атланта»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Атланту». Игра пройдет на стадионе «Барклайс Центр» 2 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. «Бруклин» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 02 Марта 2024 года

    «Бруклин»

    Турнирное положение: Нью-йоркцы расположились в трёх победах от зоны плей-ин в турнирной таблице Восточной конференции. «Бруклин» занимает 11 место при 23 победах и 36 поражениях.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Бруклин» переиграл «Атланту» (124:97). Кэмерон Джонсон сыграл важную роль в матче, отправив в кольцо соперника 29 очков.

    Не сыграют: В лазарете команды с травмой ноги находятся Дарик Уайтхед и Бен Симмонс, а у Кэмерона Томаса — травма лодыжки. Дисквалифицированных на мат нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: «Бруклин» в последнее время редко побеждает, в последних пяти встречах «сети» смогли выиграть лишь две встречи. Помимо успешной игры против «Атланты», «нью-йоркцы» смогли добиться также успеха в матче с «Мемфисом» (111:86). Были и три поражения в поединках против «Орландо» (81:108), «Миннесоты» (86:101) и «Торонто» (93:121).

    «Атланта»

    Турнирное положение: Команда из штата Джорджия находится в зоне плей-ин турнирной таблицы Восточной конференции. «Атланта» расположилась на 10 месте при 26 победах и 33 поражениях.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Прервалась победная серия «Атланты» в поединке против «Бруклина» (97:124). Ранее «Хокс» добился викторий в играх с «Ютой» (124:97) и «Орландо» (109:92).

    Не сыграют: С травмой пальца в лазарете «Атланты» находятся лидер команды Трей Янг и Ониека Оконгву. Под вопросом участие Мухамеда Гейе из-за травмы спины.

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    Состояние команды: 24 февраля выбыл из строя лидер «Атланты» Трей Янг, защитник «ястребов» уже пропустил три встречи с «Орландо», «Ютой» и «Бруклином».

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Бруклин» и «Атланта» встречались 3 раза

    • «Бруклин» обыграл «Атланту» два раза (124:97, 114:113)

    • «Атланта» победила «Бруклин» со счетом 147:145

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бруклин» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. На победу «Атланты» — 2.18.

    ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

    Прогноз: «Атланте» будет тяжело в матче без Трей Янга, к тому же «ястребы» буквально недавно уже играли с «Бруклином» и проиграли. Так что вполне вероятно, что баскетболисты из Джорджии снова проиграют нью-йоркцам.

    Ставка: Фора «Бруклина» (-2.5) с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: 224 — средний показатель результативности с участием «Бруклина» и «Атланты».

    Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч «Бруклин» — «Атланта» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на баскетбол. Сможет ли «Атланта» взять реванш?
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