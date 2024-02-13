«Мемфис»
Турнирное положение: «Мемфис» закономерно располагается на 13 месте в западной конференции. Другого можно было и не ожидать, если учитывать, что никто из лидеров не может играть из-за травм.
Последние матчи: Уже восемь поражений подряд, причем самый реальный шанс прервать эту серию был как раз в последнем матче против «Шарлотт» (106:115), но команда Дженкинса проиграла.
Травмированные игроки: В числе травмированных ЛаРавия, Пиппен-младший, Бэйн, Кларк, Морант, Оладипо, Смарт и Уильямс. Просто какая-то катастрофа.
Общий тонус клуба: Тяжело предполагать, что с молодыми и неопытными игроками «Гриззлис» смогут что-то противопоставить «Нью-Орлеану».
«Нью-Орлеан»
Турнирное положение: «Нью-Орлеан» по делу находится в числе тех клубов, кто будет бороться за зону плей-офф до последнего. Сейчас «Пеликанс» на шестом месте в своей конференции.
Последние матчи: Последний поединок для клуба Уилли Грина против «Торонто» (93:84) получился максимально непохожим на большинство игр клуба из Луизианы по нынешнему сезону.
Травмированные игроки: В данный момент времени «пеликаны не могут рассчитывать на Коди Зеллера и Зайона Уильямсона.
Общий тонус клуба: В предстоящей игре против "Мемфиса" гости являются однозначными фаворитами игры.
Статистика для ставок
- "Мемфис" не может выиграть восемь матчей кряду
- "Нью-Орлеан" за шесть последних матчей проиграл всего лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу "Мемфиса" дают коэффициент 4.15, а на победу "Нью-Орлеана" — 1.25.
Прогноз: "Нью-Орлеан" не заметит своего соперника по предстоящей игре.
Альтернативный прогноз: Учитывая последние результаты клубов, рассчитывать на результативную игру не приходится.
Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 2.01.
Альтернативная ставка: ТМ 219 с коэффициентом 2.17.