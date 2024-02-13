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    «Нью-Орлеан» разгромит своего соперника

    «Мемфис» — «Нью-Орлеан». Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 13 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Нью-Орлеан»
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    «Нью-Орлеан»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 13 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Мемфис» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 13 Февраля 2024 года

    «Мемфис»

    Турнирное положение: «Мемфис» закономерно располагается на 13 месте в западной конференции. Другого можно было и не ожидать, если учитывать, что никто из лидеров не может играть из-за травм.

    Последние матчи: Уже восемь поражений подряд, причем самый реальный шанс прервать эту серию был как раз в последнем матче против «Шарлотт» (106:115), но команда Дженкинса проиграла.

    Травмированные игроки: В числе травмированных ЛаРавия, Пиппен-младший, Бэйн, Кларк, Морант, Оладипо, Смарт и Уильямс. Просто какая-то катастрофа.

    Все прогнозы на НБА

    Общий тонус клуба: Тяжело предполагать, что с молодыми и неопытными игроками «Гриззлис» смогут что-то противопоставить «Нью-Орлеану».

    «Нью-Орлеан»

    Турнирное положение: «Нью-Орлеан» по делу находится в числе тех клубов, кто будет бороться за зону плей-офф до последнего. Сейчас «Пеликанс» на шестом месте в своей конференции.

    Последние матчи: Последний поединок для клуба Уилли Грина против «Торонто» (93:84) получился максимально непохожим на большинство игр клуба из Луизианы по нынешнему сезону.

    Травмированные игроки: В данный момент времени «пеликаны не могут рассчитывать на Коди Зеллера и Зайона Уильямсона.

    Общий тонус клуба: В предстоящей игре против "Мемфиса" гости являются однозначными фаворитами игры.

    Статистика для ставок

    • "Мемфис" не может выиграть восемь матчей кряду

    • "Нью-Орлеан" за шесть последних матчей проиграл всего лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу "Мемфиса" дают коэффициент 4.15, а на победу "Нью-Орлеана" — 1.25.

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    Прогноз: "Нью-Орлеан" не заметит своего соперника по предстоящей игре.

    Альтернативный прогноз: Учитывая последние результаты клубов, рассчитывать на результативную игру не приходится.

    Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 2.01.

    Альтернативная ставка: ТМ 219 с коэффициентом 2.17.

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    «Мемфис» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 13.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Орлеан» разгромит своего соперника
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