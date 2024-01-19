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    «Юта» продолжит победную серию?

    «Юта» — «Оклахома». Ставка (2.39) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Оклахома»
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    «Юта»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на «Вивинт Арене» 19 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Юта» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 19 Января 2024 года
    Юта
  • НБА
    •  Юта 05:00 Оклахома Оклахома
  • Оклахома
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    «Юта»

    «Юта» демонстрирует самый позитивный отрезок по сезону, поскольку имеет в активе шести матчевую победную серию, которая ещё не закончилась.

    Команда Харди почувствовала прилив энергии, а лидеры комнады сплотились и начали показывать како-йто нереальный баскетбол.

    В последнем проведенном матче «джазмены» по всем параметрам разобрались с отнюдь не слабой «Индиантой» и привезли «иноходцам» практически 30 очков разницы.

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    Такой коллектив из Солт-Лейк-Сити знатно попьет крови даже «Оклахоме», которая сама кого хочешь может загонять.

    «Оклахома»

    Все же «Оклахоме» пока что рано претендовать на гегемонию в своей конференции. Когда был реальный шанс выйти на чистое первое место, она его благополучно профукала.

    В двух последних поединках Дэйгнолт не смог в должной мере настроить своих парней на битву, и они без вариантов уступили двум коллективам из Лос-Анджелеса.

    Лидеры «Тандер» внезапно как будто испарились с паркета, а отдуваться приходилось неопытным новичкам.

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    В игре против «Юты» гости постараются реабилитироваться за неудачный выезд в Калифорнию, поэтому хозяевам стоит основательно готовиться к бомбардировке своего кольца.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Юты» — 2.39, победа «Оклахомы» — 1.67.

    Прогноз: В этой игре у хозяев весьма неплохие шансы на успех.

    Альтернативный прогноз: Будет баскетбол с большой результативностью по матчу.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.39.

    Альтернативная ставка: ТМ 251 с коэффициентом 2.21.

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    «Юта» — «Оклахома»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Юта» продолжит победную серию?
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