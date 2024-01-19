«Юта»
«Юта» демонстрирует самый позитивный отрезок по сезону, поскольку имеет в активе шести матчевую победную серию, которая ещё не закончилась.
Команда Харди почувствовала прилив энергии, а лидеры комнады сплотились и начали показывать како-йто нереальный баскетбол.
В последнем проведенном матче «джазмены» по всем параметрам разобрались с отнюдь не слабой «Индиантой» и привезли «иноходцам» практически 30 очков разницы.
Такой коллектив из Солт-Лейк-Сити знатно попьет крови даже «Оклахоме», которая сама кого хочешь может загонять.
«Оклахома»
Все же «Оклахоме» пока что рано претендовать на гегемонию в своей конференции. Когда был реальный шанс выйти на чистое первое место, она его благополучно профукала.
В двух последних поединках Дэйгнолт не смог в должной мере настроить своих парней на битву, и они без вариантов уступили двум коллективам из Лос-Анджелеса.
Лидеры «Тандер» внезапно как будто испарились с паркета, а отдуваться приходилось неопытным новичкам.
В игре против «Юты» гости постараются реабилитироваться за неудачный выезд в Калифорнию, поэтому хозяевам стоит основательно готовиться к бомбардировке своего кольца.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Юты» — 2.39, победа «Оклахомы» — 1.67.
Прогноз: В этой игре у хозяев весьма неплохие шансы на успех.
Альтернативный прогноз: Будет баскетбол с большой результативностью по матчу.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.39.
Альтернативная ставка: ТМ 251 с коэффициентом 2.21.