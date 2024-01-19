В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на «Вивинт Арене» 19 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Юта» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Юта»

«Юта» демонстрирует самый позитивный отрезок по сезону, поскольку имеет в активе шести матчевую победную серию, которая ещё не закончилась.

Команда Харди почувствовала прилив энергии, а лидеры комнады сплотились и начали показывать како-йто нереальный баскетбол.

В последнем проведенном матче «джазмены» по всем параметрам разобрались с отнюдь не слабой «Индиантой» и привезли «иноходцам» практически 30 очков разницы.

Все прогнозы на НБА

Такой коллектив из Солт-Лейк-Сити знатно попьет крови даже «Оклахоме», которая сама кого хочешь может загонять.

«Оклахома»

Все же «Оклахоме» пока что рано претендовать на гегемонию в своей конференции. Когда был реальный шанс выйти на чистое первое место, она его благополучно профукала.

В двух последних поединках Дэйгнолт не смог в должной мере настроить своих парней на битву, и они без вариантов уступили двум коллективам из Лос-Анджелеса.

Лидеры «Тандер» внезапно как будто испарились с паркета, а отдуваться приходилось неопытным новичкам.

В игре против «Юты» гости постараются реабилитироваться за неудачный выезд в Калифорнию, поэтому хозяевам стоит основательно готовиться к бомбардировке своего кольца.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Юты» — 2.39, победа «Оклахомы» — 1.67.

Прогноз: В этой игре у хозяев весьма неплохие шансы на успех.

Альтернативный прогноз: Будет баскетбол с большой результативностью по матчу.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.39.

Альтернативная ставка: ТМ 251 с коэффициентом 2.21.